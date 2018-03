Nedeljski akcijski spektakel: Noe

FILM

Režiser osupljivih čustvenih in vizualnih mojstrovin Črni labod in Rekviem za sanje predstavlja filmsko adaptacijo biblične zgodbe o apokaliptičnem vesoljnem potopu.

Noah, 2014

V nedeljo, 1. aprila, ob 21.00 na Planet TV

Akcijski spektakel

Režija: Darren Aronofsky

Igrajo: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson, Ray Winstone, Logan Lerman, Nick Nolte, Douglas Booth

Zgodba:

Samotarski Noe doživi vizijo konca sveta, zato se odloči s svojo družino zgraditi velikansko plovilo, kamor se bodo med uničenjem sveta lahko zatekli skupaj z živalmi. Njegovo početje opazi izprijeni lokalni poglavar Tubal, ki se želi polastiti Noetove barke, toda božji izbranec ima na svoji strani nepričakovane sile pravičnosti in božjega srda.

Film je bil nominiran za zlati globus za najboljšo izvirno pesem.

