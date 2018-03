Katere skrivnosti nam bo razodela Miniaturistka? #video

Televizija Telekoma Slovenije

Ta podaljšan konec tedna na programu Epic Drama ne zamudite premiere TV-serije Miniaturistka – pretresljivega trilerja o ljubezni in obsedenosti, izdajstvu in maščevanju ter hiši, ki pod svojo razkošno lepoto skriva prepovedane strasti in nevarne skrivnosti.

Prvi del serije Miniaturistka bodo na programu Epic Drama premierno predvajali v soboto, 31. 3., ob 21. uri, drugi del v nedeljo, 1. 4., ob 21. uri, tretji del pa v ponedeljek, 2. 4., ob 21. uri.

Razburljiva tridelna serija Miniaturistka (The Miniaturist) temelji na izjemno uspešnem knjižnem prvencu angleške avtorice in igralke Jessle Burton.

Istoimenski roman je takoj po izidu postal velika prodajna uspešnica, pozneje pa je prejel številna priznanja, med njimi tudi prestižno nagrado Waterstonova knjiga leta 2004.

Zgodbo je navdihnilo nenavadno poročno darilo

Zgodba Miniaturistke je umeščena v Amsterdam v 17. stoletju, v obdobje nizozemskih zlatih let, njena glavna junakinja Petronella Oortman pa temelji na resnični osebnosti.

Ko začne Nella Ooortman odkrivati skrivnosti, ki jih skrivajo ljudje v hiši, se zave tudi nevarnosti, ki jim grozi. │ Foto: The Forge in All3media International

Avtorica je namreč navdih za roman črpala iz slovite hiše za punčke, ki jo je Petronella oziroma Ella dobila za poročno darilo od svojega moža, premožnega nizozemskega trgovca Johannesa Brandta.

Pomanjšano različico hiše, v katero se je Ella primožila, danes hranijo v nizozemskem nacionalnem muzeju Rijksmuseum v Amsterdamu, Burtonova pa je okoli nje spletla napeto zgodbo o ljubezni in obsedenosti ter izdajstvu in maščevanju, v kateri ni nič tako, kot se zdi na prvi pogled.

Skrivnostna rešiteljica ali arhitektka propada?

Ko se 18-letna Nella Oortman (to igra vzhajajoča zvezdnica filmov Split in Morgan Anya Taylor-Joy) vseli v razkošno hišo svojega novega moža, naleti na hladen sprejem njegove sestre Marin (Romola Garai), služabnika Otta (Paapo Essieda) in služabnice Cornelie (Hayley Squires).

Glavni liki serije Miniaturistka: Otto (Paapo Essieda), Marin (Romola Garai), Nella (Anya Taylor-Joy), Johannes (Alex Hassell) in Cornelia (Hayley Squires). Kdo pa je skrivnostna miniaturistka? │ Foto: The Forge in All3media International

Pozneje se v hiši pojavi še Johannes (Alex Hassell), ki svoji izbranki podari nenavadno poročno darilo – pomanjšano kopijo njune hiše.

To začne Nella opremljati s predmeti, ki jih pošilja skrivnostna miniaturistka, njene stvaritve pa odražajo resnično dogajanje v hiši in navidezno napovedujejo prihodnost z vznemirjajočo točnostjo.

Ko začne Nella odkrivati skrivnosti, ki jih skrivajo ljudje v hiši, se zave tudi nevarnosti, ki jim grozi. Je njihova usoda v rokah miniaturistke in ali je ta ključ do njihove rešitve ali pa arhitektka njihovega propada?

"Kako naj neprijazno stremim v lika, ki ju obožujem?!"

V seriji se v gostujoči vlogi pojavi tudi avtorica knjižne predloge Jessle Burton. │ Foto: The Forge in All3media International Na ta vprašanja vam bo kmalu odgovorila Miniaturistka, v seriji pa se v gostujoči vlogi pojavi še eno ime, ki je usodno povezano z njo in že pozna vse odgovore.

Gre za "arhitektko" zgodbe Jessle Burton. In kako bi avtorica knjižne predloge opisala svoj nastop?

"Moja edina naloga je bila, da neprijazno stremim v glavna junaka. To sem tudi poskušala, vendar mi ni uspelo obvladovati svojega obraza.

Tukaj sem, v prizoru iz svoje knjige, in si prizadevam grdo gledati v oživljena lika, ki ju obožujem in ki sta nepreklicno spremenila moje življenje."

Napovednik serije Miniaturistka:

