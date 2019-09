Maribor po tisto, kar ni uspelo še nikomur

Konec tedna bo uradno sklenjena uvodna četrtina Prve lige Telekom Slovenije. Aluminiju se ponuja zgodovinska priložnost, da zadrži vodilni položaj in status edinega neporaženega kluba v tej sezoni, a je pred njim zelo zahtevna preizkušnja, gostovanje pri prvaku Mariboru! Danes derbi začelja v Velenju, v nedeljo pa kar tri tekme. V Ljubljani velja pričakovati poslastico med Olimpijo in v zadnjih tednih zelo vročim Celjem!

Velenjčani so v pokalu v 1. krogu izločili Bravo. Foto: Grega Valančič/Sportida Konec reprezentančnega premora je ponudil kar tri spremembe na položaju trenerjev. Za menjavo so se odločili tudi v taboru zadnjeuvrščenega Rudarja, ki še vedno pogreša prvo zmago v tej sezoni. Neuspešnega Janija Žilnika je nasledil Hrvat Nikola Jaroš in tako poskrbel, da strateg vodilnega Aluminija, njegov rojak Slobodan Grubor, ni več edini tuji trener slovenskega prvoligaša.

Jaroš je pred tem vodil mladinsko zasedbo knapov, v prejšnji sezoni pa ptujsko Dravo, zdaj pa se bo preizkusil v najbolj odgovorni vlogi, odkar službuje v Sloveniji. Velenjčani bodo na stadionu Ob jezeru gostili ljubljanski Bravo. Z zmago bi se mu na lestvici povsem približali, hkrati pa zapustili zadnje mesto, na katerega jih je pahnil četrtkov remi med Domžalami in Muro. Rudar je edini slovenski klub, ki je v tej sezoni zamenjal že dva trenerja.

Jaroš bo pogrešal Milana Tučića, ki je zapustil Slovenijo in se podal med legionarje v Belgijo. Podobno pot je ubral tudi donedavni napadalec Brava Mitja Križan, ki zaradi hude kazni v novem klubu ne bo mogel igrati še nekaj časa. Odsotnost sina nekdanjega slovenskega reprezentanta bo skušal nadomestiti Makedonec Besart Abdurahimi. Ljubljančani se bodo skušali maščevati Velenjčanom za izpad v pokalnem tekmovanju. Dvoboj se bo, neposredni prenos bo na Planet 2, začel ob 18. uri. Za koga bo srečen ''petek trinajstega''?

Maribor proti senzaciji prvenstva

Maribor je v prvi ligi nanizal dve zmagi z razliko v zadetkih 5:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometna sobota bo povsem v znamenju štajerskega spektakla. Ponavadi se o tem, kdo je favorit na srečanju v Ljudskem vrtu med Mariborom in Aluminijem, ni pretirano razpravljajo, saj je bil takšen status vijolic že samoumeven. V tej sezoni, ko Kidričani skrbijo za veliko senzacijo in z izjemno organizirano obrambo mešajo štrene vsem tekmecem v ligi, je nekoliko drugače. Aluminij prihaja k prvakom kot vodilni in še edini neporaženi prvoligaš. Na osmih tekmah je prejel zgolj tri zadetke, do živega mu niso mogli niti Olimpija (1:0), Celje (0:0) in Mura (2:0). Zdaj se bodo v sobotnem derbiju mudili na stadionu aktualnih prvakov.

Glavni sodnik bo Damir Skomina, Mariborčani pa imajo pred zelo pomembnih dvobojem kar nekaj zdravstvenih težav, tako da bi lahko Darko Milanič luknje v obrambi zakrpal kar z mladim Luko Koblarjem, ki je še v prejšnji sezoni nabiral izkušnje prav v Kidričevem. Nastopi Roka Kronavetra, Martina Milca, pa tudi Rudija Požega Vancaša so pod vprašajem, kar bi lahko bila voda na mlin gostom, ki želijo slovenski javnosti dokazati, da njihovo prvo mesto ni naključno. Mariborskemu napadu sporočajo, da bo naletel na velike težave.

''Recept za pozitiven izid se tudi tokrat skriva v obrambi, kjer bomo poskušali znova odigrati na nivoju, kot smo ga prikazovali pred premorom. Želimo nadaljevati niz neporaženosti, čeprav se zavedamo moči Maribora,'' sporoča mladi reprezentant Dejan Petrović. Na seznamu poškodovanih ostaja prvi vratar Luka Janžeković, bosta pa prvič za dvoboj kandidirala pozna poletna novinca Tilen Pečnik in Mihael Klepač.

Triglav želi končati klavrn niz

Triglav je izgubil petkrat zapored, Domžale pa sploh še niso zmagale v tej sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedelja bo zelo pestra, saj ponuja kar tri tekme. Kranjčani bodo nevsakdanji niz, kar štiri tekme bodo odigrali doma, začeli proti Domžalam. Gorenjski orli so v prvi ligi izgubili kar petkrat zapored, kar jih je po odličnem začetku (šest točk v uvodnih treh krogih) pahnilo na osmo mesto.

V nedeljskem derbiju začelja bodo pričakali Domžale, ki želijo pod vodstvom novega trenerja Andreja Razdrha prekinili rezultatsko krizo. V četrtek so proti Muri osvojile točko (0:0), kar je poskrbelo le za delno zadovoljstvo rumene družine, ki se je s tem zaradi boljše razlike v zadetkih od Rudarja ločila od zadnjega mesta. Za kaj več bodo potrebne zmage, te pa potrebujejo tudi Gorenjci.

Bordo-beli zaradi kazni ne bodo mogli računati na kar tri nogometaše, ki so bili izključeni na zadnji tekmi v Ljubljani (Kristjan Arh-Česen, Ožbej Kuhar in Marko Gajić), zaradi poškodbe prsta ne bo kandidiral tudi Aleš Mertelj. ''Veliko časa nimamo na voljo, treningov bo zelo malo, saj si tekme hitro sledijo. Že v nedeljo odhajamo po tri točke v Kranj,''je novi trener Domžal Radzrh po remiju proti Muri dal vedeti, da čas pri spoznavanju in uigravanju ekipe ni njegov zaveznik.

Jubilej Hadžića, Savića in Vidmajerja

Na Stožice se po reprezentančnih tekmah Slovenije vrača prvoligaški nogomet. Olimpija bo v nedeljo popoldan gostila vroče Celjane. Foto: Vid Ponikvar Pred Olimpijo je ena najtežjih ovir v tej sezoni. V Stožice prihajajo Celjani, ki so v zadnjih tekmah nepremagljivi, hkrati pa navdušujejo z ogromnim številom doseženih zadetkov. Tako so v sredo v pokalu v gosteh pomendrali Tolmin s kar 6:0, zdaj pa bodo skušali presenetiti še Ljubljančane. Zeleno-beli v nedeljo ne bodo mogli računati na pomoč kaznovanega Tomislava Tomića, manjkal bo tudi novinec Bojan Knežević, ki še ni povsem pripravljen za vrhunske napore, sta pa na drugi strani z ekipo že začela trenirati povratnika Jucie Lupeta in Jan Gorenc, ki sta s tem zaostrila konkurenco v napadu in obrambi.

''Če bomo imeli željo kot slovenska reprezentanca, bo vse v redu. Če pa bomo, kot mi znamo, v določenih trenutkih padli glede tega, potem pa bomo imeli težave. Celjani so neugodna in disciplinirana ekipa, hitra, mlada in poletna, tako da če ne bomo pravi, potem bomo imeli probleme,'' opozarja trener zmajev Safet Hadžić, ki bo v nedeljo praznoval jubilej, saj bo 50. vodil Olimpijo. Razloge za proslavljanje okroglih številk bo imel tudi njegov izbranec Stefan Savić, saj bo 100. oblekel zeleno-beli dres.

V znaku stotice so tudi Celjani, saj praznujejo stoto obletnico igranja nogometa v knežjem mestu, Tadej Vidmajer pa je na sredini pokalni tekmi zbral jubilejni 200. nastop za NK Celje in se na večni lestvici nastopov povzpel na 11. mesto. Celjani so v zadnjem mesecu dobili vseh šest tekem (štiri v prvenstvu in dve v pokalu), razlika v zadetkih pa znaša kar 25:5. Zgolj na zadnjih treh srečanjih 15:0! Izbranci Dušana Kosića, z zadetki na zadnjih tekmah izstopata prvi strelec lige Dario Vizinger in mladi Luka Kerin, prihajajo v Stožice z visoko stopnjo samozavesti, dodatno motivacijo pa prinaša tudi pomoč s tribun, saj bodo v Ljubljano po dolgih letih pripotovali tudi člani navijaške skupine Celjski grofje. Spektakel v Stožicah se bo začel ob 16.15.

Sulejmanović izbral Beršnjaka

Almir Sulejmanović bo v novi vlogi debitiral v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Uvodna četrtina prvenstva se bo uradno končala v Murski Soboti. Mura bo v Fazaneriji, kjer velja znova pričakovati izjemen obisk gledalcev, pričakala češnjice iz Sežane. Tabor bo nastopil prvič pod vodstvom novega trenerja. Po nepričakovanem odhodu Andreja Razdrha, ki je prejel mikavno ponudbo iz Domžal, se je na vroči stolček na Krasu usedel Almir Sulejmanović. Vlogo pomočnika je zaupal 38-letnemu Dominiku Beršnjaku, ki je nazadnje deloval v švicarskem nogometu pri Grasshopperju, zdaj pa se vrača v domovino, kjer je pred leti spadal med boljše igralce prvenstva. Odločil se je, da pomaga Taboru, ki želi obstati v prvi ligi.

Mura se poteguje za Evropo, nova domača zmaga pa bi jo še bolj zavihtela proti vrhu, kjer želi prebiti nogometno jesen. V Domžalah je ostala neporažena, imela nekaj priložnosti, s katerimi bi si lahko priigrala tudi zmago, a je ostalo pri 0:0. Je strelski dinamit hranila za domači dvoboj s Taborjem, ki bi lahko zaradi menjave trenerja v Prekmurju ponudil nekaj porodnih krčev? Tekma se bo začela ob 18. uri.

Prva liga Telekom Slovenije, 9. krog:

