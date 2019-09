Ljubljanski festival zadetkov za še več skrbi v Velenju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši velenjskega Rudarja so v 9. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Bravu z 1:4 (0:2).

Ljubljančani so začeli odlično in že v osmi minuti povedli. Po podaji z desne strani je z glavo zadel Aljoša Matko. Isti igralec je prednost Brava povišal v 21. minuti, takrat je z nogo izkoristil podajo Mustafe Nukića z leve strani v osrčje kazenskega prostora. Za Matka je bil to že peti gol sezone.

Blizu zadetku je bil v 10. minuti tudi novinec v gostujoči ekipi Besart Abdurahimi, ki je z volejem z dobrih desetih metrov le za malo zgrešil cilj. Velenjčani so med prvim in drugim zadetkom nekajkrat opozorili nase, a niso sestavili pravega strela.

Zato pa ga je v 31. minuti znova Aljoša Matko, ko je sprožil z dobrih desetih metrov, Tomaž Stopajnik pa se je izkazal. Napadalec Brava je malce zatem poskusil še z glavo, a nenatančno. V 37. minuti je z roba kazenskega prostora malce previsoko meril Gal Primc. Na drugi strani je Rudarjev novinec Mičo Kuzmanović ob koncu polčasa na drugi strani žogo poslal daleč mimo vrat iz bližine.

Aljoša Matko je v prvem polčasu zadel dva zadetka. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

V 48. minuti je od daleč pri Bravu poskusil Michael Ogungbaro, toda žogo poslal malo mimo vrat, tako kot malce pozneje po strelu z glavo. V 62. minuti so se domači že veselili zadetka Dominika Radića, a so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

V 64. minuti je Aljoša Matko spet poskusil z glavo, Stopajnik je žogo odbil, po Matkovi podaji iz kota v 65. minuti pa je Abdurahimi povišal na 3:0. Za 4:0 je že v 67. minuti zadel Nukić, potem ko je z glavo unovčil Primčevo podajo z desne strani.

V 77. minuti je Stopajnik obranil dva strela Primca iz bližine, v 79. minuti pa je Matko daleč zunaj kazenskega prostora na desni strani že preigral Stopajnika, a nato slabo streljal. V 85. minuti je nenatančno meril še Ovbokha Agboyi, v 89. minuti pa je malce ublažil poraz Damjan Trifković, ki je mojstrsko izvedel prosti strel s 25 metrov in zadel desni zgornji kot tekmečevih vrat.

Velenjčani bodo v 10. krogu prihodnjo nedeljo gostili Domžale, Bravo pa bo gostoval pri Olimpiji.

Rudar : Bravo 1:4 (0:2) Štadion ob jezeru, sodniki: Antič, Gabrovec in Habibović. Strelci: 0:1 A. Matko (8.), 0:2 A. Matko (21.), 0:3 Abdurahimi (65.), 0:4 Nukić (67.), 1:4 Trifković (89.).



Rudar: Stopajnik, Vošnjak, Hrubik, Pušaver, Kitek (od 61. Lovenjak), Kuzmanović, Filipović, Kobiljar, Črnčič (od 81. Pljava), Kadrić, Radić (od 75. Trifković).



Bravo: Vekić, Vrljičak, Žinko, M. Matko, Ihbeisheh, Ogungbaro, Agboyi, Abdurahimi (od 70. Mensah), Primc (od 77. Krcić), Nukić (od 84. Piskule), A. Matko.



Rumeni kartoni: Črnčič, Filipović; Abdurahimi, Ogungbaro.

Rdeči karton: /.