Celjani šokirali Olimpijo, Mura in Domžale proslavljajo #video

Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta pomagala Celju do remija v Ljubljani.

Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta pomagala Celju do remija v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nogometaši Domžal so pestro nedeljo odprli z dramatično zmago v Kranju (3:2), nato sta se Olimpija in Celje po velikem preobratu gostov razšla brez zmagovalca (2:2), uvodna četrtina sezone pa se je končala s tesno zmago Mure nad Taborom. Maribor je v poslastici 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije ugnal Aluminij (2:1), kar je prvi poraz Kidričanov v tej sezoni. Bravo je v petek v gosteh ponižal Velenjčane.

Bobičanec razveselil Prekmurce

Zadnje srečanje 9. kroga, s katerim se je uradno sklenila uvodna četrtina Prve lige Telekom Slovenije, je ponudilo najmanj zadetkov. Padel je le eden, v 77. minuti ga je dosegel Luka Bobičanec, s petimi goli najboljši strelec Mure v tej sezoni, in odločil zmagovalca na dvoboju, ki je minil brez pripadnikov navijaške skupine Black Gringos. Čeprav so načrtovali praznovanje 28-letnice obstoja, se je zapletlo pri vnosu koreografije na stadion. Ker jim jo je zasegla policija, so protestno zapustili stadion, njihova tribuna pa je samevala.

Zadetek Luke Bobičanca za zmago Mure:

Gostje iz Sežane so bili večji del srečanja nevarnejši tekmec. Zapravili so kar nekaj priložnosti, na koncu pa po zadetku Bobičanca ostali brez točk. Mura za vodilnim dvojcem, Olimpijo in Aluminijem, zaostaja le še dve točki.

Celjani so jo zagodli Olimpiji

Ljubljančani so bili v Stožicah na dobri poti, da premagajo Celjane in suvereno skočijo na vrh razpredelnice, a so jim gostje iz knežjega mesta, čeprav so zaostajali že z 0:2, prekrižali načrte. Izbranci Dušana Kosića so v Ljubljano pripotovali z nizom šestih zaporednih zmag, na tribunah pa po dolgih letih računali na glasno podporo navijaške skupine Celjski grofje. Začetek dvoboja je vseeno pripadel zmajem. Vodili so že z 2:0. Boljšo igro v prvem delu je z zadetkom začinil Luka Menalo, kmalu po začetku drugega dela pa je Ante Vukušić podvojil prednost z bele točke.

Zadetek Daria Vizingerja za 2:2:

Gostje se niso predali. Festival hrvaških zadetkov je nadaljeval Ivan Božić, znižal na 1:2, nato pa je najboljši strelec prvenstva Dario Vizinger ušel obrambi zmajev in poskrbel za končnih 2:2. Trener Olimpije Safet Hadžić po dvoboju ni skrival slabe volje zaradi odziva izbrancev po vodstvu z 2:0.

Drama v Kranju osrečila Domžale

Nogometaši Domžal so v devetem krogu končno dočakali prvo zmago in se na lestvici povzpeli na osmo mesto. Prehiteli so Triglav, ki je po šestem zaporednem porazu navijačem namenil novo razočaranje. Čeprav je dolgo kazalo, da bo proti rumenim osvojil točko, je Damjan Vuklišević s prvim zadetkom v dresu Domžal v 90. minuti popeljal rumene do dragocene zmage s 3:2. Prvi polčas se je končal brez zmagovalca. Najprej je gostitelje osrečil Luka Majcen, nato je izenačil Matej Podlogar.

Zadetek Damjana Vukliševića za zmago Domžal:

Na začetku drugega dela so bili Domžalčani izrazito boljši. Estonec Rauno Sappinen se je prvič, odkar igra v Sloveniji, vpisal med strelce, Janez Pišek pa je zadel prečko. Triglav je odgovoril z izenačenjem, ko je po lepi akciji v polno zadel srbski novinec Filip Janković. Vseeno se dvoboj ni končal brez zmagovalca, v izdihljajih srečanja je bil uspešen nekdanji branilec Maribora, Krškega, Veržeja, Rudarja in Slovana iz Libereca.

Maribor Aluminiju prizadejal prvi poraz v tej sezoni

Sobotna poslastica v Ljudskem vrtu je pripadla Mariboru. V polno sta zadela Dino Hotić in Rok Kronaveter, gostje pa so pokvarili načrte vijolicam le tri minute po prvem prejetem golu, ko je v polno zadel Nikola Leko. Mariborčani so bili boljši tekmec, v zadnjih 15 minutah pa so prevladovali gostje. Bili so blizu izenačenju, še najbližje v 87. minuti, ko je Jure Matjašič zatresel vratnico.

Atraktiven zadetek Dina Hotića za vodstvo 1:0

Kaj sta po dvoboju povedala trenerja? "Zelo težko je zlomiti Aluminij. Lomili smo ga ves prvi polčas, nato zadeli, a prejeli gol v trenutkih, ko ga moštvo ne sme prejeti. Po vodstvu z 2:1 smo se povlekli preveč nazaj. Zelo sem zadovoljen zaradi zmage, ki smo jo težko dosegli nad tekmecem, ki je pred tem prejel le tri zadetke," je dejal Darko Milanič, ki je postal prvi trener z zmago nad Aluminijem v tej sezoni.

"Bila je dobra tekma, gledalci so lahko uživali. Maribor je bil boljši za en gol, mi pa nismo imeli sreče. Najbolj realen rezultat bi bil 2:2, a to je nogomet. Igrali smo proti Mariboru, ki je upravičil vlogo favorita," je na drugi strani za Planet TV dejal Slobodan Grubor in priznal, da bo v Kidričevo odpotoval razočaran.

Zlatko Zahović: Igralcem vse! Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović se je oglasil pred dvobojem z Aluminijem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović je pred tekmo z Aluminijem za klubsko stran pojasnil: "Gremo v nov cikel z novo energijo. Igralci so v dozdajšnjem delu sezone odigrali 16 tekem, osem v zahtevnih evropskih kvalifikacijah. Borili so se in odrekali za klubski uspeh, potovali na različne konce Evrope, dosegli spoštovanja vreden dosežek za slovenski klubski nogomet z uvrstitvijo v play-off. Za njih doslej ni bilo nagrad kluba, zato pa bo zdaj klub pokazal spoštovanje. Poklon do tal za storjeno doslej, zdaj pa je naša obveza, da se oddolžimo. Zato smo tukaj, da vam damo vse." "Moštvo ima naše spoštovanje. Igralci so vaš in naš ponos. Kot športni direktor sporočam pred novim ciklom: igralcem vse! Današnja tekma je vredna 100 tisoč evrov, igralci si lahko za naslednjih pet tekem v ciklu, ki sledi, razdelijo 500 tisoč evrov, klubsko vodstvo pa ima zagotovljena dva milijona evrov za nagrado ob končnem uspehu. Žrtvujte se, zmagujte in naredite vsako Violo srečno. Mi smo Maribor!" je sporočil prvi kadrovik vijolic in s tem razkril, kako si bodo lahko nogometaši Maribora napolnili žepe.

Bravo ponižal zadnjeuvrščene Velenjčane

Knapi, ki jih po novem vodi Nikola Jaroš, tega sicer v Velenju ni bilo na klopi zaradi kazni, tudi po četrtini prvenstva ostajajo brez zmage. Peti poraz so jim zadali novinci v ligi iz Ljubljane. Za Bravo je bila to tretja zmaga v prvenstvu, s katero se je vsaj začasno povzpel na šesto mesto na lestvici. Velenjčani so čisto na dnu.

Mojstrovina kapetana Trifkovića za častni zadetek Rudarja:

Junak obračuna je bil z dvema zadetkoma Aljoša Matko, ki je že v prvem polčasu poskrbel za lepo prednost. Visoko zmago sta v drugem delu potrdila še najnovejša okrepitev Ljubljančanov, Makedonec Besart Abdurahimi, in Mustafa Nukić. Edini zadetek za domače je tik pred koncem tekme dosegel kapetan Damjan Trifković.

Lestvica:

Najboljši strelci: 7 - Dario Vizinger (Celje),

6 - Predrag Sikimić (Tabor), Ante Vukušić (Olimpija),

5 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo),

4 - Nikola Leko (Aluminij), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Štor (Aluminij),

3 - Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav),

...

Poročila s tekem:

Fotogalerija s tekme:

Triglav : Domžale (Grega Valančič/Sportida)

1 / 35 2 / 35 3 / 35 4 / 35 5 / 35 6 / 35 7 / 35 8 / 35 9 / 35 10 / 35 11 / 35 12 / 35 13 / 35 14 / 35 15 / 35 16 / 35 17 / 35 18 / 35 19 / 35 20 / 35 21 / 35 22 / 35 23 / 35 24 / 35 25 / 35 26 / 35 27 / 35 28 / 35 29 / 35 30 / 35 31 / 35 32 / 35 33 / 35 34 / 35 35 / 35

Rudar : Bravo (Jurij Vodušek/Sportida)

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Videovrhunci tekem:

Triglav : Domžale 2:3

Maribor : Aluminij 2:1

Rudar : Bravo 1:4