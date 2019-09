Olimpija vodila z 2:0, nato jezila trenerja in reševala svojo kožo #video

Olimpija : Celje 2:2 (1:0)



Stadion Stožice, sodniki: Žnidaršič (Kranj), Skok (Ptuj) in Brezar (Kranj).



Strelci: 1:0 Menalo (38.), 2:0 Vukušić (48.), 2:1 Božič (58.), 2:2 Vizinger (71.).



Olimpija: Vidmar, Bagnack, Samardžić, Jurčević, Andrejašič, Valenčič (od 82. Kidrič), Putinčanin, Savić, Menalo, Čekiči, Vukušić.



Celje: Rozman, Vidmajer, Zaletel, Stojinović, D. Štraus (od 44. Plantak), Novak (od 63. Ćalušić), Benedičič, Lotrič, Kerin (od 90. Štravs), Božić, Vizinger.



Rumen karton: Bagnack, Andrejašič; Vidmajer, Božić.

Rdeč karton: Vidmajer (79.).

Drugi derbi 9. kroga med drugo Olimpijo in tretjim Celjem se je končal z 2:2, čeprav so Ljubljančani vodili z 2:0. Ob sobotnem porazu Aluminija proti Mariboru je zdaj Olimpija po številu točk izenačena s Kidričani, zaradi boljše gol razlike so prevzeli prvo mesto. Celjani imajo na tretjem mestu dve točki manj. Celjanom je izenačenje priigral Dario Vizinger, ki je po novem sam na vrhu strelcev, dosegel je sedem golov.

Uvod tekme je pripadel Olimpiji, ki je bila bolj napadalna, vendar je strele Endrija Čekičija in dvakrat Luke Menala Matjaž Rozman ubranil. Celjani so sredi polčasa vzpostavili ravnotežje, v 34. minuti zatresli gol, ki pa ga je Ivan Božić dosegel iz prepovedanega položaja.

Zadetek Luke Menala:

Domači so imeli še naprej več časa žogo v svojih nogah, v 38. minuti pa so povedli. Miral Samardžić je začel protinapad, z globinsko žogo iskal Menala, ki je vtekal po desni strani, Hrvat v dresu Olimpije pa se je dokopal do nje ob enem od neodločnih celjskih branilcev ter premagal Rozmana.

Ob koncu prvega polčasa so imeli Celjani najlepšo priložnost. Po podaji iz kota je do nepričakovanega strela prišel Žan Zaletel, a z glavo meril mimo leve vratnice.

Drugi polčas se je varovance Dušana Kosiča začel slabo. Žan Benedičič je v kazenskem prostoru podrl Čekičija, Andrej Žnidaršič je hitro pokazal na belo točko, Ante Vukušić pa je enajstmetrovko v 48. minuti poslal za hrbet Rozmana, čeprav je celjski vratar krenil v pravo smer.

Po 50. minutah igre je Vitja Valenčič z roba kazenskega prostora močno udaril proti celjskemu golu, a meril malenkost previsoko.

Ko se je zdelo, da ima Olimpija vse niti v svojih rokah, so Celjani v 58. minuti znižali zaostanek. Ivan Božić je priboril kot, izvedel ga je Mitja Lotrič, Božić pa je v kazenskem prostoru ob Mariu Jurčeviću z glavo zadel za 1:2.

V 65. minuti je branilec Macky Bagnack nevarno poskusil s prostega strela z dobrih 16 metrov, vendar žogo poslal malo čez gol. Tri minute kasneje je napako v obrambi napravil Tadej Vidmajer in Vukušiću omogočil, da je sam stekel proti Rozmanu. Celjane je z drsečim startom ob strelu Vukušića rešil Zaletel.

Zadetek Daria Vizingerja:

V 71. minuti je Dušan Stojinović odvzel žogo Čekičiju in začel celjski protinapad. Pod zaključno podajo se je podpisal Luka Kerin, Dario Vizinger pa jo je potisnil v gol za 2:2.

Celjski napadalec se je nekaj trenutkov kasneje odločil za močan strel z razdalje, Nejc Vidmar se je moral potruditi, da je žogo odbil v kot. V 79. minuti so Celjani ostali brez Tadeja Vidmajerja, ki je dobil drugi rumeni karton.

V 82. minuti je Celje rešil Rozman, ki je strel Savića odbil čez gol. Celjski vratar je bil znova na mestu v 88. minuti, ko je Zaletel želel izbiti iz svojega kazenskega prostora, a je žoga letela proti golu.

Olimpijo čez teden dni čaka lokalni derbi z Bravom, še prej v četrtek pa pokalna tekma proti Rudarju. Celjani v nedeljo gostovali v Murski Soboti pri Muri.

Konec dvoboja v Ljubljani. Celjani so osvojili dragoceno točko, Ljubljančani pa se z remijem vseeno povzpeli na vodilni položaj, saj so ujeli po točkah Aluminij. Prednost zmajev pred branilci naslova Mariborom znaša le še tri točke.

82. minuta: Stefan Savić je nevarno streljal proti celjskim vratom, a je bil Matjaž Rozman na mestu. Ostaja 2:2.

Priložnost Stefana Savića:

79. minuta: Celjani so ostali z igralcem manj. Tadej Vidmajer, ki nastopa 201. v celjskem dresu, je moral zaradi dveh rumenih kartonov predčasno z igrišča. Lahko Olimpija, ki je v zadnjih minutah popustila v ritmu, izkoristil prednost igralca več?

74. minuta: Celjani po preobratu napadajo zmago! Dario Vizinger se je odločil za strel z razdalje, Nejc Vidmar pa je moral pokazati veliko mojstrstva, da je preprečil vodstvo gostov. Ostaja 2:2.

Priložnost Daria Vizingerja:

Goooooool! 2:2! 71. minuta. Celjani so se povsem vrnili v igro in utišali ljubljanske navijače. Luka Kerin je domiselno poslal v ogenj Daria Vizingerja, mladi Hrvat pa spretno premagal Nejca Vidmarja in dosegel že sedmi zadetek v tej sezoni, s katerim se je povzpel samostojno na prvo mesto najboljših strelcev.

Zadetek Daria Vizingerja:

68. minuta: Ante Vukušić se je znašel sam pred vrati Celjanov, a je preveč okleval, tako da mu je načrte prekrižal Žan Zaletel in izbil žogo v kot. Ostaja 2:1 za Ljubljančane.

65. minuta: Macky Bagnack je ogrozil celjska vrata s prostega strela, a je žoga švignila tik nad prečko.

Gooooool! 2:1! 58. minuta. Celjani so znižali zaostanek. Kapetan Mitja Lotrič, najboljši asistent Prve lige Telekom Slovenije, je s predložkom s kota zaposlil Ivana Božića, ki je z zahtevnim strelom z glavo premagal nemočnega Nejca Vidmarja. Prednost Olimpije se je hitro stopila, na svoj račun pa so prišli gostujoči navijači, ki so se po dolgih letih odpravili na gostovanje v Ljubljano organizirano in glasno bodrijo Kosićevo četo. To je drugi zadetek Božića v prvenstvu v tej sezoni, skupno pa že četrti, saj je bil dvakrat uspešen tudi v pokalu.

Zadetek Ivana Božića:

Gooooool! 2:0! Olimpija je v 48. minuti podvojila prednost. Po nespametnem posredovanju Žana Benedičiča nad Endrijem Čekičijem je sodnik Andrej Žnidaršič pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Ante Vukušić in matiral Matjaža Rozmana. To je že njegov šesti zadetek v tej sezoni, tako da se je na vrhu lestvice najboljših strelcev pridružil rojaku Dariu Vizingerju in Srbu Predragu Sikimiću.

Zadetek Anteja Vukušića:

Začetek drugega dela v Stožicah.

Konec prvega polčasa, ki ga je dobila Olimpija z 1:0. Ob koncu se je polpriložnost ponudila še Žanu Zaletelu, a je mladi branilec Celja po strelu z glavo poslal žogo krepko mimo vrat.

43. minuta: Stefan Savić je podal Anteju Vukušiću, ki je streljal v okvir vrat, a je bil Matjaž Rozman na mestu. Ostaja 1:0 za Ljubljančane, Celjani pa so opravili že prvo menjavo. Namesto Denija Štrausa je vstopil Karlo Plantak.

Goooool! 1:0! 38. minuta. Hrvat Luka Menalo, ki se je rodil v Splitu, a nastopa za izbrano vrsto Bosne in Hercegovine, je pritisk Olimpije kronal z zadetkom, že njegovim četrtim v tej sezoni. Ljubljančani so povedli. Z zmago bi se na razpredelnici Prve lige Telekom Slovenije ponovno povzpeli na prvo mesto. Menalo je izkoristil globinsko podajo Jana Andrejašiča.

Zadetek Luke Menala:

34. minuta: Celjani so prek Ivana Božića zatresli mrežo, a je sodnik Andrej Žnidaršič upravičeno zaradi nedovoljenega položaja razveljavil zadetek. Ostaja 0:0.

Razveljavljen zadetek Celja:

32. minuta: uvodni pritisk Olimpije ni obrodil sadov, saj se mreža Celja ni zatresla. Blizu vodstva je bila po protinapadu, v katerem je Luka Menalo nevarno sprožil proti vratom gostov, a se je izkazal Matjaž Rozman.

Priložnost Luke Menala:

19. minuta: zdaj so prvič po protinapadu zapretili gostje, a je bil Ivan Božić za korak prekratek, tako da je žoga končala pri Nejcu Vidmarju.

15. minuta: znova je bilo nevarno pred vrati Celjanov. Slavljenec Stefan Savić, ki igra stoto tekmo za zmaje, je streljal pod prečko, a je izkušeni vratar Celja Matjaž Rozman s konicami prstov izbil žogo v kot. Ostaja 0:0.

Priložnost Stefana Savića:

8. minuta: pritisk Olimpije na vrata gostov se nadaljuje. S prostega strela je skušal Celjane ogroziti Ante Vukušić, a je nastreljal živi zid. V naslednjem napadu se je Dalmatincu ponudila nova priložnost, a je z zahtevnega položaja zgrešil cilj.

4. minuta: prva priložnost za gostitelje. Endri Čekiči je po strelu z glavo meril v okvir celjskih vrat, a je bil čuvaj mreže pri gostih zbran, tako da ni imel težjega dela.

Začetek tekme v Ljubljani.

Ob 16.15 se bosta v Stožicah spopadla Olimpija in Celje.

Kakšna je postava Celjanov, ki jo je izbral Dušan Kosić?

Strateg Ljubljančanov Safet Hadžić je izbral začetno enajsterico:

Pred Olimpijo je ena najtežjih ovir v tej sezoni. V Stožice prihajajo Celjani, ki so v zadnjih tekmah nepremagljivi, hkrati pa navdušujejo z ogromnim številom doseženih zadetkov. Tako so v sredo v pokalu v gosteh pomendrali Tolmin s kar 6:0, zdaj pa bodo skušali presenetiti še Ljubljančane. Zeleno-beli v nedeljo ne bodo mogli računati na pomoč kaznovanega Tomislava Tomića, manjkal bo tudi novinec Bojan Knežević, ki še ni povsem pripravljen za vrhunske napore, sta pa na drugi strani z ekipo že začela trenirati povratnika Jucie Lupeta in Jan Gorenc, ki sta s tem zaostrila konkurenco v napadu in obrambi.

''Če bomo imeli željo kot slovenska reprezentanca, bo vse v redu. Če pa bomo, kot mi znamo, v določenih trenutkih padli glede tega, potem pa bomo imeli težave. Celjani so neugodna in disciplinirana ekipa, hitra, mlada in poletna, tako da če ne bomo pravi, potem bomo imeli probleme,'' opozarja trener zmajev Safet Hadžić, ki bo v nedeljo praznoval jubilej, saj bo 50. vodil Olimpijo. Razloge za proslavljanje okroglih številk bo imel tudi njegov izbranec Stefan Savić, saj bo 100. oblekel zeleno-beli dres.

V znaku stotice so tudi Celjani, saj praznujejo stoto obletnico igranja nogometa v knežjem mestu, Tadej Vidmajer pa je na sredini pokalni tekmi zbral jubilejni 200. nastop za NK Celje in se na večni lestvici nastopov povzpel na 11. mesto. Celjani so v zadnjem mesecu dobili vseh šest tekem (štiri v prvenstvu in dve v pokalu), razlika v zadetkih pa znaša kar 25:5. Zgolj na zadnjih treh srečanjih 15:0! Izbranci Dušana Kosića, z zadetki na zadnjih tekmah izstopata prvi strelec lige Dario Vizinger in mladi Luka Kerin, prihajajo v Stožice z visoko stopnjo samozavesti, dodatno motivacijo pa prinaša tudi pomoč s tribun, saj bodo v Ljubljano po dolgih letih pripotovali tudi člani navijaške skupine Celjski grofje. Spektakel v Stožicah se bo začel ob 16.15.