Domžale še naprej brez zmage, pomagal ni niti nov trener

V tretjem prvenstvenem krogu bi se morala pomeriti Mura in Domžale, a je bila tekma zaradi evropskih obveznosti prestavljena na poznejši termin. Takrat je na klopi Domžalčanov sedel še Simon Rožman, ki pa zdaj ni več trener. Po porazu proti Mariboru tik pred odhodom na reprezentančni premor je namreč odstopil, tako da so morali Domžalčani po dolgem času iskati novega trenerja. Našli so ga kar v prvoligaški konkurenci, in sicer so k sebi zvabili Andreja Razdrha, ki je dobro začel sezono z novincem med prvoligaši Taborom iz Sežane.

Na igrišču smo predvsem sredi prvega polčasa videli nekaj priložnosti. Najprej so nekajkrat zapretile Domžale, potem pa so imeli dve, tri večje priložnosti še gostje, ki so bili nekajkrat nevarni tudi v samem zaključku tekme, a gola nismo dočakali. Domžalčani so s točko na predzadnjem mestu ujeli velenjski Rudar, a tako tudi po osmi odigrani prvenstveni tekmi v sezoni ostajajo brez zmage. Imajo štiri točke. Mura je na četrtem mestu in ima 13 točk. Dve manj od Celja, ki je tretji, in eno več od petouvrščenega Maribora.

Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog (prestavljena tekma):

Lestvica: