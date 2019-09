Vrnitev odpisanih vijolic: Dervišević in Bajde dobila novo priložnost

Ljudski vrt bo prizorišče zelo zanimivega dvoboja 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije med branilcem naslova Mariborom in vodilnim Aluminijem, ki v tej sezoni sploh še ni izgubil, tekmecem pa para živce taktična disciplina in trdnost njegove obrambe. V želji, da bi vijolice večkrat našle pot do vrat Kidričanov, bi lahko trener Darko Milanič posegel po novosti in na igrišče povabil Amirja Derviševića. Če bi presodil, da je že pripravljen za tovrstne izzive.

Derviševiću in Bajdetu se ni posrečil poskus

Gregor Bajde ima še vedno zdravstvene težave. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ljubljančan, ki je bil v prejšnji sezoni kralj asistenc v domačem prvenstvu, največkrat je poslal v ogenj strelca Sašo Ivkovića, redno pa je nosil tudi dres članske izbrane vrste, se je po prihodu številnih zveznih igralcev - izstopal je zlasti Rok Kronaveter - pred začetkom sezone znašel v nemilosti. Vodstvo kluba na čelu s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem je pričakovalo, da bo nadaljeval kariero kje drugje, a se je prodaja v poletnem prestopnem roku izjalovila, tako da je ostal na Štajerskem.

Brez tekmovalne forme in minut bo primoran začeti od ničle in dokazati trenerju, da še zdaleč ni pozabil igrati nogometa. Podobno usodo doživlja tudi njegov soigralec Gregor Bajde, le da je v težjem položaju, saj je še vedno poškodovan in še ne more opravljati treningov v polnem obsegu.

"Ker je prestopni rok končan in so se vrata za kakšen odhod večinoma zaprla, se poskus, da bi odšla kam drugam, Derviševiću in Bajdetu ni posrečil. Od tega tedna sta spet zraven, da na njiju lahko računamo. Na vso moč se bosta potrudila in si poskušala izboriti minute na igrišču. Bajde je trenutno še poškodovan, Dervišević je zdrav, trenira. Spet sta na razpolago in vsi bomo sodelovali pri tem, da bi nadoknadila, kar sta zamudila v prejšnjem obdobju, ko so jima manjkale tekme. Razumljivo je, da poskušaš zamenjati okolje, če ne dobiš dovolj minut. Zdaj sta z mislimi le pri našem skupnem projektu. Ko ju vidiš na treningih, je opazno, da sta zagrabila za priložnost. Imeli bomo skupni cilj, da bosta čim prej konkurenčna,'' pojasnjuje trener Maribora, ki želi nadaljevati pozitiven rezultatski trend in prvi v tej sezoni spraviti na kolena Aluminij. S tem bi vijolice ponudile priložnost Olimpiji, da se v nedeljo vrne na vodilni položaj, prvenstvo pa bi postalo bolj zanimivo, saj bi se položaj klubov pri vrhu le še zgostil.

Če ne bo Peričićaz, bo vskočil Koblar

Špiro Peričić je vprašljiv za sobotni štajerski spopad. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor se zaveda, da v Ljudski vrt prihaja gost, ki zelo redko prejema zadetke. Njegova obramba deluje kot dobro podmazan stroj, mariborska, ki je doživela velike spremembe, saj je tik pred reprezentančnim premorom namesto Saše Ivkovića vskočil Nemanja Mitrović, pa bi lahko proti Aluminiju nastopila brez Aleksandra Rajčevića, a tudi Špira Peričića.

"Pirić je od ponedeljka z nami in bo najbrž pripravljen tudi za nastop. Milec in Kronaveter skoraj zagotovo ne bosta zraven, prav tako Rajčević izmed fantov, ki so do zdaj več igrali. Požeg Vancaš in Peričić sta okrevala in se priključila moštvu, vendar sta šele v sredo opravila prvi trening, tako da se bomo v soboto odločili, ali bosta v kadru. Največ težav je na štoperskih položajih, a pripravljamo novo rešitev. Če Peričić ne bo pripravljen, bo igral Koblar," je trofejni strateg Maribora razkril, da bi v primeru, če branilec iz Dalmacije ne bo pripravljen za sobotni spopad z Aluminijem, vskočil mladi Luka Koblar. V tej sezoni še ni nastopil za Maribor, ima pa to prednost, da odlično pozna Kidričane, saj je še v prejšnji sezoni nosil njihov dres. Takrat ga je posodil Maribor, zdaj pa bi se lahko pomeril z izbranci Slobodana Gruborja.

Iz tabora NK Maribor pred tekmo z Aluminijem:

Neposredni prenos dogajanja v Ljudskem vrtu se bo v soboto na Planet TV začel ob 20. uri.