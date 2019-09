Mariborski rekord, ki mu ploska vsa Slovenija #video

Nogometni klub Maribor je že osmič zapored izpeljal krvodajalsko akcijo Vijol'čna kri za vse ljudi. Naletela je na ogromen odziv, prostovoljci so čakali v vrstah za plemenito dejanje odvzema krvi tudi po več ur, na koncu pa so darovali rekordno količino krvi. ''To je Maribor,'' je zadovoljno pripomnil kapetan Maribora Marcos Tavares in se od srca zahvalil vsem udeležencem.

Ljudski vrt se je med reprezentančnim premorom za en dan prelevil v središče krvodajalske akcije, katere se je udeležilo več sto kandidatov. Zbrali so kar 105.300 mililitrov krvi in poskrbeli za nov rekord. Med krvodajalci ni manjkalo navijačev mariborskega kluba, ki se že redno udeležujejo tovrstnih akcij, prisotno pa je bilo tudi veliko novih obrazov, ki so prepoznali osnoven pomen akcije s sloganom Vijol'čna kri za vse ljudi.

Ljudski vrt, prizorišče ne samo športnih zmag, ampak tudi povsem drugačnih. Človeških!



Naslednji v nizu vijol’čnih rekordov: zbrali 105.300 mL krvi. Osma akcija Vijol’čna kri za vse ljudi najuspešnejša doslej.

Hvala vsem!#MiSkupajEnoSmo #VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/3d1iYYnstT — NK Maribor (@nkmaribor) September 4, 2019

Pomagali so pomoči potrebnim in prejeli zahvalo tako vodstva kluba kot tudi igralcev, ki so se udeležili dogodka. Krvodajalska sreda v Ljudskem vrtu ni minila brez kapetana Marcosa Tavaresa, Roka Kronavetra in Jasmina Handanovića, ki so obiskali udeležence akcije. ''Igralci dajemo kri na igrišču, navijači zunaj igrišča. Velika zahvala tudi v našem imenu,'' se je dolgoletni strelski rekorder in kapetan mariborskega kluba zahvalil udeležencem, zlasti tistim, ki so na akcijo v vrsti čakali po več ur.

''To je Maribor,'' je pripomnil Brazilec s slovenskim potnim listom. Tudi sam bi daroval kri, a je zaradi trenažnega procesa ni smel. ''Bom pa daroval kri, ko bom končal kariero,'' je za Planet TV napovedal zimzeleni čuvaj mreže Handanović, ki se je po poškodbi Kenana Pirića vrnil med vratnici mariborskega kluba.