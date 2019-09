Maribor potrdil, Ivković zaplesal

Zdaj je tudi uradno. Nogometni klub Maribor je potrdil, da je Saša Ivković sklenil dogovor s klubom Baniyas in se preselil v Združene arabske emirate. Srb se je že predstavil soigralcem in trenerju, ob predstavitvi, ko je moral tudi zaplesati, pa je bil deležen velikega aplavza.

Eden od najboljših branilcev, kar jih je imel Maribor v zadnjem obdobju bogate klubske zgodovine, bo nadaljeval kariero v Aziji. Baniyas bo napolnil klubsko blagajno vijolicam, saj je za 26-letnega Srba s hrvaškim potnim listom odštel poldrugi milijon evrov.

Čeprav je Baniyas novico o nakupu obrambnega igralca iz Maribora podal v javnost že prejšnji teden, pa je vodstvo slovenskega prvaka o tem molčalo. Še več, ko je Saša Ivković po tekmi z Ludogorcem, izkazalo se je, da tudi njegovi zadnji v vijoličastem dresu, spregovoril o tem, kako ni podpisal nobene pogodbe z drugim klubom, so se privrženci Maribora začeli spraševati, ali bo vendarle ostal v Ljudskem vrtu.

اللاعب الصربي ساشا افكوفيتش ينظم رسمياً إلى صفوف #السماوي pic.twitter.com/oQFsiZjlB5 — نادي بني ياس (@BaniyasClub) September 2, 2019

Ko pa so Mariborčani v petek predstavili novega branilca Nemanjo Mitrovića, Ivković pa je odpotoval v bogato arabsko deželo, je postalo jasno, da zadnji vijol'čni bojevnik ne bo več igral v Sloveniji.

NK Maribor končno potrdil prestop

Za NK Maribor je odigral 76 tekem in prispeval deset zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Po sklenitvi dogovora o prestopu in ureditve celotne zahtevane papirologije z vseh strani lahko potrdimo naslednjo kadrovsko novico: vijol’čni bojevnik 2018 zapušča Ljudski vrt. Saša Ivković se po sklenitvi dogovora seli v Združene arabske emirate, njegova naslednja postaja je Baniyas,'' so šele danes, 3. septembra, zapisali na uradni strani mariborskega kluba. Ivkoviću so se zahvalil za vse "vijol'čne" trenutke in mu zaželeli vso srečo na nadaljnji poti.

Ivković se je v ZAE že pridružil klubu, ki ga vodi priznani nemški strateg Winfried Schäfer. ''Vesel sem, da sem tukaj. To je nekaj novega zame, vse je v najlepšem redu. Spoznal sem soigralce in trenerja, počutim se dobro,'' je sporočil srbski branilec, ko se je predstavil soigralcem in strokovnem vodstvu v slačilnici, nato pa mu je zbrana množica namenila glasen aplavz. Sledila je krstna naloga. Ivković je kot novopečeni igralec moral zaplesati pred soigralci, kar so posnele tudi klubske kamere. Po 76 tekmah v dresu Maribora se je tako odpravil novim izzivom naproti.

اجواء غرفة تبديل ملابس السماوي وإستقبال ساشا افكوفيتش من جانب زملاءه pic.twitter.com/MDncWww4JB — نادي بني ياس (@BaniyasClub) September 2, 2019

V dresu, ki sta ga pred leti pri Baniyasu nosila tudi nekdanja napadalca Maribora Jean-Philippe Mendy in Olimpije Ezekiel Henty, se bo potegoval za čim višje mesto v prvenstvu ZAE. V zadnji sezoni je Baniyas osvojil šesto mesto. Računa tudi na zadetke srbskega novinca, zlasti tiste po prekinitvah, ko je Ivković zelo nevaren v igri z glavo. V Sloveniji je dosegel kar deset zadetkov in spadal med branilce, ki so se izkazali z največjo strelsko učinkovitostjo.

Ni prvič na tem koncu sveta, saj je v sezoni 2016/16 kratek čas prebil v Izraelu (Ashdod). Hitro ga je zapustil, tokrat pa želi v dresu Baniyasa pustiti večji pečat in se dokazati ljubiteljem nogometa v ZAE. Prvič bi lahko za novega delodajalca nastopil v soboto, ko se bo Baniyas v 3. krogu zalivskega pokalnega tekmovanja pomeril z Al Wahdo.