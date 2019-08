Maribor ujel nekdanjega kapetana Olimpije z zelenim srcem!

Mariborčani so le dan po izpadu iz Evrope v Ljudskem vrtu predstavili javnosti okrepitev v obrambni vrsti. Vijolicam se je pridružil občasni slovenski reprezentant Nemanja Mitrović in podpisal pogodbo do leta 2022. Športni direktor Maribora Zlatko Zahović je tako v mesto ob Dravi privabil še enega nekdanjega nogometaša Olimpije.

Slovenski prvak NK Maribor je tik pred koncem poletnega prestopnega roka poskrbel za odmevno okrepitev. Branilsko vrsto vijolic, ki zaradi neprestanih težav s poškodbami povzroča največje težave trenerju Darku Milaniču, zdaj pa se ji obeta še odhod najboljšega obrambnega igralca Saše Ivkovića, je osvežil 26-letni znanec slovenskih prvoligaških zelenic. V Maribor se je iz Bialystoka, kjer se je od leta 2017 dokazoval pri Jagiellonii, preselil Nemanja Mitrović.

Zahović mu je predstavil dobro zgodbo

Zlatko Zahović je pripeljal okrepitev za obrambno vrsto, ki bo zapolnila vrzel ob najverjetnejšem odhodu Saše Ivkovića v ZAE, in osrečila trenerja Darka Milaniča. Foto: Morgan Kristan/Sportida "Zelo sem zadovoljen, da sem tukaj. Športni direktor mi je predstavil dobro zgodbo, dogovor je bil sklenjen v nekaj minutah. Projekt me je navdušil in odločil sem se za vrnitev v Slovenijo. Zahvaljujem se klubu za zaupanje in se veselim novih izzivov. Želim si čim več dobrih iger in lovorik, evropskih tekem v novi sezoni. Ekipo poznam, z nekaterimi zdaj mojimi novimi soigralci sem v preteklosti že igral. Ligo poznam, dodaten motiv bo spoznanje, da se bomo borili za naslov prvaka, kar sem nazadnje nekoliko pogrešal, tako da se že veselim prvega treninga, prvih tekem in moje nove zgodbe," je ob vrnitvi v domovino in sklenitvi sodelovanja z Mariborom poudaril Mitrović.

Novopečene soigralce je spremljal pri delu v četrtek in stiskal pesti, da bi izločili Ludogorec, s tem pa si podaljšali evropsko najmanj do sredine decembra. "Res škoda, fantje so bili tako blizu. Tekmo sem spremljal s tribune, ozračje je bilo izjemno. Ludogorec je kvalitetna ekipa, toda bil je na meji izpada. Čestitke moštvu za odlično predstavo, zdaj pa se moramo vsi skupaj osredotočiti na domačo ligo in pokalno tekmovanje. Da gremo v prihodnji sezoni skupaj v naslednjo evropsko zgodbo," je poln ciljev.

Nekdaj je bil Marcos Tavares tekmec Nemanje Mitrovića, zdaj pa je njegov kapetan. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V karieri se lahko pohvali z eno klubsko lovoriko, naslovom prvaka Olimpije iz sezone 2015/16.

Mitrović leta 2017: Moj dom je zmajevo gnezdo

Nemanja Mitrović je bil v preteklosti vajen na večnih derbijih braniti barve Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Maribor je tako odprl vrata še enemu rojenemu Ljubljančanu, še enemu nekdanjemu nogometašu Olimpije, ki je s svojim prihodom dvignil veliko prahu, privržence zeleno-belih pa spravil v slabo voljo. Ko je visoki branilec leta 2017 zapustil domovino in se podal na Poljsko, je namreč na socialnem omrežju posvetil navijačem sporočilo, v katerem izžareva ljubezen in zvestobo do zelene barve, simbola Olimpije.

''Dragi moji, napočil je čas mojega začasnega odhoda. Moj dom je zmajevo gnezdo! Hvala navijači, hvala prijatelji, hvala Olimpija! Jaz imam zeleno srce,'' je takrat zapisal nekdanji kapetan zmajev, ki je dve leti pozneje sprejel ponudbo Maribora, tako da bo v nadaljevanju sezone Prve lige Telekom Slovenije največji tekmec Olimpije, kar mu številni privrženci ljubljanskega kluba ne bodo oprostili.

Ljubljančan se je kot najstnik odpravil po nabiranje znanja v Italijo (Inter, Bologna, Sassuolo), leta 2013 pa je sklenil pogodbo z Olimpijo in zeleno-beli dres nosil štiri leta. Foto: Vid Ponikvar

Pogodbo z Mariborom je sklenil do leta 2022, s tem pa je 15-kratni državni prvak namignil, da je kot kaže napočil tudi uradni trenutek za slovo Ivkovića. Srbskega branilca je snubec iz ZAE, klub Baniyas, pred dnevi že predstavil kot poletno prinovo, a je lanskoletni vijol'čni bojevnik po srečanju z Ludogorcem (2:2) pojasnil, da ni sklenil pogodbe s prav nobenim klubom in do nadaljnjega ostaja član Maribora. Očitno bo dogovor med kluboma iz Slovenije in bogate arabske dežele v kratkem le sklenjen, s tem pa tudi odpravljena zadnja ovira, da Ivković pred iztekom poletnega prestopnega roka (2. september) zapusti Ljudski vrt.