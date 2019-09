Maribor osvojil Domžale, ki ostajajo v hudi krizi #video

Na zadnji tekmi 8. kroga Prve Lige Telekoma Slovenije je Maribor po zadetku Jasmina Mešanovića še poglobil krizo Domžal, ki s tremi točkami ostaja na zadnjem mestu. Celjani so na prvi nedeljski tekmi v savinjski-šaleškem derbiju prišli do četrte zaporedne zmage. V soboto je Aluminij pred domačimi gledalci odpravil Muro in ostal na vrhu lestvice, točko za njim pa je po težko prigarani zmagi v Sežani ostaja Olimpija.

Derbi kroga je postregel z zanimivo tekmo, ki pa jo je na koncu kljub veliki borbi domačih dobil Maribor, ki zaradi poškodbe ni mogel računati na Rudija Požega Vancaša, v obrambi pa je ob Špiru Peričiću začela najnovejša okrepitev Nemanja Mitrović. Srečanje v Domžalah je odločil zadetek v sedmi minuti, ko je v polno meril Jasminu Mešanović.

Tudi Domžalčani so kar trikrat premagali Jasmina Handanovića, ki je že na začetku srečanja zamenjal poškodovanega Kenana Pirića, a sodniki na čelu z Matejem Jugom so vse tri razveljavili.

Sporno razveljavljen zadetek Domžal v prvem polčasu:

Mariborčani so z novo zmago poskočili na četrto mesto, Domžalčani pa na zadnjem mestu ostajajo brez zmage. Še vedno so v hudi krizi, na sedmih tekmah so osvojili zgolj tri točke.

Celjani zmagali četrtič zapored

Na že 84. savinjsko - šaleškem derbiju je Celje visoko premagalo Rudar (3:0) in prišlo še do četrte zaporedne zmage ter se le na dve točki približali ljubljanski Olimpiji. Na drugi strani knapi ostajajo brez zmage in ostajajo na predzadnjem mestu.

Mrežo gostov iz Velenja je prvi načel Ivan Božić, v nadaljevanju pa je dvakrat zadel še Dario Vizinger. Slednji je imel priložnost tudi za hat-trick, a je zapravil strel z bele točke, ki jo je priigral kapetan Mitja Lotrič.

Vizinger je dvakrat zatresel mrežo Velenja:

Aluminij ne popušča in ostaja na vrhu

V sobotnem nogometnem prazniku v Kidričevem, kjer sta se pomerila do tega kroga še neporažena Aluminij in Mura. Napako obrambe Mure je v prvem polčasu izkoristil Alen Krajnc, ki je žogo oddal Anteju Živkoviću, ta pa je z imenitno podajo s peto zaposlil Matica Vrbanca, ki je z močnim in natančnim strelom premagal Obradovića.

Mura, ki je imela žogo v lasti kar 69 odstotkov igralnega časa, si je na derbiju priigrala le eno pravo priložnost, ko je okvir vrat na začetku drugega polčasa stresel Luka Bobičanec. Ob koncu tekme je zmago Kidričanov z avtogolom potrdil Matic Maruško.

Video: avtogol, ki je zapečatil usodo Mure:

Gostitelje v tej sezoni tako še naprej odlikuje jeklena obramba, dvojec Ilija Martinović in Ivan Kontek je tako zbran, da se je mreža Aluminija zatresla zgolj trikrat. Aluminij je tako tudi končal niz črno-belih, ki so v prejšnji sezoni dobili prav vse štiri medsebojne tekme.

Olimpija uspešna po preobratu

Luka Menalo je zadel za izenačenje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Danes je bilo slavnostno na stadionu Rajko Štolfa v Sežani, kjer je prvič po 19 letih gostovala ljubljanska Olimpija. Obračun se je za domače navijače začel sanjsko, saj je Tabor v 18. minuti v vodstvo popeljal Stefan Stevanović. A veselje domačih ni trajalo dolgo, saj je deset minut pozneje na drugi strani za izenačenje zadel Luka Menalo.

Za zmago Olimpije je v 57. minuti zadel Ante Vukušič. Ljubljanska ekipa je zadnjih 15 minut obračuna odigrala z igralcem manj, saj je Tomislav Tomić prejel rdeči karton, a Sežancem ni več uspelo resneje ogroziti vrat Olimpije.

Zeleno-beli so tako končali niz prvenstvenih tekem, v katerih so zaman lovili zmago, saj so v prejšnjih dveh krogih proti Aluminiju (0:1) in Muri (1:1) osvojili le točko. Tabor je doživel četrti poraz v tej sezoni in ostaja pri desetih točkah.

Bravo pahnil Triglav v hudo krizo

V prvi tekmi kroga smo v petek videli do drugega polčasa precej nezanimivo tekmo med novincem Bravom in Triglavom, ki se je prelomila v prvem delu drugega polčasa, ko so gostje v petih minutah ostali kar brez dveh izključenih nogometašev. Najprej je moral z igrišča v 54. minuti zaradi drugega rumenega kartona Kristjan Arh Česen, pet minut pozneje pa je neposreden rdeči karton prejel še Ožbej Kuhar, ki je na igrišče pritekel minuto pred tem.

Branilec Kranjčanov je ob tem zakrivil še enajstmetrovko, s katere je zadel Nigerijec Ovbokha Agboyi in, kot se je izkazalo pozneje, zadel za zmago. Smo pa zato do konca tekme videli še kar dva rdeča kartona. Najprej na strani domačih, potem ko je Mitja Križan v dvoboju udaril Elvedina Herića in ga potem še pohodil, nato pa še Marka Gajića pri gostih tik pred koncem tekme.

Bravo je po novi zmagi na lestvici preskočil Triglav, ki je v hudi krizi. Po dveh zmagah v prvih treh krogih so Kranjčani namreč zdaj še petič v nizu izgubili.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 6 - Predrag Sikimić (Tabor), Dario Vizinger (Celje),

5 - Senijad Ibričić (Domžale), Ante Vukušić (Olimpija),

4 - Luka Bobičanec (Mura), Mitja Lotrič (Celje), Luka Štor (Aluminij),

3 - Luka Kerin (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav),

Videovrhunci tekem:

Celje : Rudar 3:0

Aluminij : Mura 2:0

Tabor Sežana : Olimpija 1:2

Bravo: Triglav 1:0