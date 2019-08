Aluminij skočil na vrh. Kalvarija Domžal se nadaljuje, lahko pa bi bilo še slabše.

V ponedeljkovi zadnji tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki je bila zaradi vremena odpovedana v soboto, sta Domžale in Aluminij remizirala z 1:1. Kidričani ostajajo neporaženi in so skočili na vrh lestvice. Domžale brez zmage ostajajo na dnu, pred novim porazom pa so se rešili z enajstmetrovko tik pred koncem tekme.

Aluminij nadaljuje svojo pravljico in je neporažen tudi po sedmi odigrani prvenstveni tekmi v novi sezoni, Kidričani pa so lahko po gostovanju v Domžalah celo nezadovoljni. Bili so namreč blizu zmage. Od 23. minute, ko jih je v vodstvo popeljal Nikola Leko, so vodili vse do konca tekme, ko je po nesrečnem igranju z roko Nemanje Jakšiča v svojem kazenskem prostoru sodnik pokazal na najstrožjo kazen. Z nje je zadel Senijad Ibričić.







Tik pred tem so bili nogometaši Aluminija dvakrat povsem blizu povišanja vodstva. Najprej je prečko stresel Nigerijec Stanley Amuzie, potem pa še Matic Vrbanec, tik pred koncem tekme pa so bili gostje blizu gola še enkrat, ko so jih od zmage ločili milimetri.

Varovanci Simona Rožmana, ki smo jih pred začetkom sezone uvrščali celo med favorite za naslov, tako tudi po šestih odigrani tekmi ostajajo brez zmage, tokrat pa so lahko celo zadovoljni, da niso izgubili. Domžale so pri vsega treh točkah in na zadnjem mestu prvenstvene lestvice.

Z zadetkoma sta se pri zmagi Maribora nad Bravom s 4:0 z goloma izkazala tudi Luka Zahović in Rudi Požeg Vancaš. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Poker Maribora in velika jubileja Tavaresa

Maribor, ki je v četrtek na prvi tekmi play-offa za ligo Europa v Razgradu proti Ludogorcu remiziral z 0:0, je pred povratno tekmo proti bolgarskemu prvaku, ki lahko vijoličastim prinese novo evropsko jesen, z odliko opravil nalogo, ki je bila pred njim. Z Bravom, debitantom v najboljši slovenski ligi, je imel v prvem polčasu sicer nekaj težav, a po golu Luke Zahovića ob koncu prvega dela igre je Mariborčanom steklo.

Na začetku drugega polčasa je z novim golom, že četrtim na zadnjih petih tekmah, za povišanje vodstva na 2:0 poskrbel Rudi Požeg Vancaš, potem je avtogol Darka Zeca zakuhal še Martin Milec in vse je bilo odločeno. Tik pred koncem tekme je nov gol zabil še zimzeleni Marcos Tavares in postavil končni izid. Kapetan vijolic je dosegel jubilejni 150. zadetek v 1. SNL, skupno pa kar 200. v klubski zgodovini 15-kratnih državnih prvakov.

Atraktiven zadetek Rudija Požega Vancaša:



Rudar tudi v sedmem poskusu ni zmagal, ustavil ga je 36-letni Srb

Nogometaši Rudarja so po golih Hrvata Borne Petrovića in Bosanca Rijada Kobiljarja dvakrat vodili in bili na dobri poti do sploh prve prvenstvene zmage v tej sezoni, a spet ostali brez nje. Obakrat je izid poravnal Srb Predrag Sikimić, ki je tako novincu med prvoligaši Taboru iz Sežane po treh domačih zmagah prinesel še prvo gostujočo točko v tej sezoni. Izkušeni, 36-letni napadalec je zdaj že pri šestih prvenstvenih zmagah v novi sezoni in trenutno kraljuje na vrhu lestvice strelcev.

Celjani so se v Kranju znesli nad nogometaši Triglava. Foto: Vid Ponikvar

Mladi Celjani poteptali Triglav

Celjani so v Kranju poteptali Triglav, ki je tako izgubil še četrtič v nizu, medtem ko so varovanci Dušana Kosića - ta je priložnost za igro ponudil kar petim najstnikom, povprečna starost igralcev, ki so dobili priložnost za igro, pa je bila vsega 21,8 leta - dosegli tretjo zmago v nizu in skočili pod vrh. Podobno kot v Domžalah pred dvema krogoma so spet navdušili z učinkovitostjo in Triglavu nasuli kar šest golov, ob tem niso prejeli niti enega in tako dosegli zmago s 6:0. Najvišjo prvenstveno v tej sezoni.

Dvakrat je zadel 18-letni Gašper Koritnik, ki je dosegel prva zadetka v prvi slovenski ligi, po enkrat pa 20-letni Luka Kerin, 18-letni Dušan Stojinović, Mitja Lotrič in Dario Vizinger. Oba sta trenutno pri štirih prvenstvenih golih v tej sezoni in na drugem mestu lestvice najboljših strelcev.

Na visoko zmago gostov je zagotovo vplivala tudi zgodnja izključitev domačega branilca Žana Kumra, ki je moral zaradi rdečega kartona z igrišča že po 22 minutah igre.

Olimpija in Mura sta se v derbiju kroga razšli z remijem 1:1. Foto: Urban Meglič/Sportida

Mura še naprej brez poraza, tekma v Domžalah šele v ponedeljek

V edini sobotni tekmi, na derbiju med Olimpijo, ki po štirih zmagah še drugič zapored ni zmagala, in še vedno neporaženo Muro, nismo dočakali zmagovalca. V taktični tekmi približno 5.000 gledalcev, kolikor jih je kljub deževnemu vremenu prišlo v Stožice, ni videlo veliko priložnosti. Najprej je goste v vodstvo na začetku drugega dela igre po protinapadu popeljal Luka Šušnjara, ki si je 15 minut pred koncem tekme nespametno prislužil drugi rumeni in tudi rdeči karton, po veliki napaki obrambe gostov pa je deset minut po vodilnem golu Mure na končnih 1:1 poravnal Tomislav Tomić. Ob koncu tekme je imel rezervist Ljubljančanov Rok Kidrič veliko priložnost, a je z nekaj metrov nespretno zgrešil vrata.

Velika priložnost Roka Kidriča, ki je zgrešil prazna vrata:





Prva liga Telekom Slovenije, 7. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 6 - Predrag Sikimić (Tabor),

5 - Senijad Ibričić (Domžale),

4 - Luka Bobičanec (Mura), Mitja Lotrič (Celje), Luka Štor (Aluminij), Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

3 - Luka Kerin (Celje), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav), Nikola Leko (Aluminij)

...

Poročila s tekem:

Videovrhunci:

Maribor : Bravo 4:0





Rudar : Tabor 2:2







Triglav : Celje 0:6







Olimpija : Mura 1:1

Fotogalerija:

Domžale : Aluminij (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Maribor : Bravo (foto: Miloš Vujinović/Sportida):

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Triglav : Celje (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Olimpija : Mura (foto: Urban Meglič/Sportida):