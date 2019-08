V Kopru se obeta poslastica: Vršič proti Mariboru

Med 16 najboljših se je uvrstilo devet prvoligaških klubov. Izmed članov Prve lige Telekom Slovenije preboj ni uspel le ljubljanskemu Bravu, ki ga je v ''prvoligaškem'' spopadu 1. kroga izločil velenjski Rudar. Poleg knapov bodo tako barve prve lige v pokalu Slovenije branili še Maribor, Olimpija, Domžale, Mura, Celje, Triglav, Tabor Sežana in Aluminij, ta po šestih krogih vodi na prvenstveni lestvici. Ples kroglic je poskrbel, da se bodo Velenjčani znova pomerili z ljubljanskim tekmecem. Knapi bodo gostovali v Stožicah pri Olimpiji, ki bo tako pokalno sezono odprla proti prvoligaškemu tekmecu.

Drugi prvoligaški spopad bosta sestavljala trenutno vodilni Aluminij in pa Tabor, ki bo prihodnji mesec v pokalu Slovenije gostoval v Kidričevem, povsem "prvoligaško" pa bo tudi na Gorenjskem, kjer bo Triglav pričakal razigrano Muro.

Koper z Vršičem proti Mariboru

Dare Vršič se je poleti iz Maribora preselil v Koper. Foto: Urban Urbanc/Sportida Državni prvak Maribor se bo v enem najbolj zanimivih obračunov odpravil na Bonifiko, kjer domuje ambiciozni drugoligaš Koper. Primorci se želijo čimprej vrniti med elito, na dvoboju proti vijolicam pa bo posebno motiviran Dare Vršič.

Nekdanji slovenski reprezentant in dolgoletni nosilec igre pri Mariboru je poleti okrepil Koprčane, pri 34 letih pa želi javnosti pokazati, da še vedno spada med najboljše igralce v Sloveniji. Proti vijolicam se mu bo ponudila lepa priložnost, da se pokaže v najboljši luči.

V četrtfinalu najmanj dva drugoligaša

Gorica, ki se želi ekspresno vrniti v prvo ligo, se bo za četrtfinale pomerila proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar V osmini finala bo nastopilo tudi sedem drugoligaških klubov. To so Brda, Krško, Gorica, Tolmin, Nafta, Radomlje in Koper. V dveh povsem drugoligaških srečanjih se bosta za napredovanje med najboljših osem pomerila Nafta in Krško oziroma Radomlje in Gorica, kar pomeni, da se bosta v četrtfinale uvrstila najmanj dva drugoligaška kluba. Vsi ostali drugoligaši, ki se bodo pomerili s prvoligašem, bodo računali na prednost domačega igrišča.

Dvoboji 2. kroga pokala Slovenije bodo odigrani 11. oziroma 18. septembra. Ker bosta Domžale in Mura odigrala zaostalo tekmo 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije 12. septembra, bosta dvoboja Triglav : Mura in Brda : Domžale na sporedu 18. septembra.