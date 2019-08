Pokalni derbi v Ljubljani, v sredo bo zelo pestro

Začenja se nogometna pokalna sezona. V sredo in četrtek bo odigranih 12 tekem uvodnega kroga. V osmino finala so se neposredno uvrstili štirje najboljši slovenski klubi Maribor, Olimpija, Domžale in Mura. Edini prvoligaški spopad v pokalnem uvodu bosta v četrtek uprizorila Bravo in Velenje.