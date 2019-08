Pomagala ni niti številčna premoč: Olimpija spet brez zmage #video

Nogometaši Olimpije in Mure so se v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z izidom 1:1 (0:0).

Nogometaši Olimpije še drugič zaporedoma niso uspeli vknjižiti polnega izkupička. Po porazu z Aluminijem so poskušali vtis popraviti v derbiju z Muro, a jim to ni uspelo. Sobočani so se odlično postavili na igrišču, domačim niso dopustili veliko priložnosti, na začetku drugega dela so celo povedli. Toda na to so storili veliko napako, dobili gol, tako da Olimpija ostaja edina ekipa, ki jo po vrnitvi v elitno ligo še niso premagali. So pa ob Aluminiju ostali edini nepremagani v novem prvenstvu.

Mura je imela v Ljubljani lepo spodbudo, zanjo je navijalo več kot 1000 navijačev, ki so bili lahko zelo zadovoljni s začetkom svoje ekipe. Ta se v Ljubljano ni prišla samo branit, a je vseeno pred svojim golom postavila čvrst zid, s katerim so imeli gostitelji velike težave. Muraši so imeli prvo lepšo priložnost na tekmi, ko je Luka Šušnjara ušel Janu Andrejašiču, streljal, toda zadel le zunanji del mreže.

Olimpija je imela najlepšo priložnost v prvem delu v 32. minuti, ko je Endri Cekici po samostojnem prodoru v kazenskem prostoru prišel do ugodnega položaja za strel, a meril previsoko.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Drugi del se je začel s pritiskom domačih, Stefan Savić bi lahko poskrbel za vodstvo, a je zgrešil žogo. Kazen je prišla nekaj minut pozneje, ko je bil Šušnjara spet hitrejši od svojega čuvaja, tokrat Mirala Samardžića, prišel sam pred vratarja Luko Vidmarja in poslal žogo mimo njega.

Štiri minute pozneje je od daleč lepo streljal domači zvezni igralec Marko Putinčanin, toda izkazal se vratar Matko Obradović, ki pa ima tudi nekaj krivde, da je prišlo do izenačenja. V 66. je podajal žogo do Jona Šporna, ki ni vedel, kaj se dogaja za njegovim hrbtom, Tomislav Tomić mi je žogo odbil do Luke Menala. Ta je nato nesebično žogo vrnil Tomiću, ki mu je ni bilo težko potisniti v mrežo.

Po obdobju mirne igre brez priložnosti si je Šušnjara v 77. minuti prislužil drugi rumeni oziroma rdeči karton in predčasno pot v slačilnico. Ljubljančani pa tega niso znali izkoristiti, čeprav so imeli nekaj priložnosti. Zapravili so jih Cekici, Rok Kidrič in Menalo, katerega strel je v zadnjem trenutku blokiral Marin Karamarko.

Priložnost Roka Kidriča, ki jo bodo pri Olimpiji še sanjali:

V 8. krogu bo Olimpija gostovala v Sežani, Mura pa pri Aluminiju.

Olimpija : Mura 1:1 (0:0) Štadion Stožice, sodniki: Perić, Klančnik, Kordež. Strelca: 0:1 Šušnjara (53.), 1:1 Tomić (66.). Olimpija: Vidmar, Samardžić, Andrejašić, Bagnack, Jurčević, Savić (od 73. Kidrič), Tomić, Menalo, Putinčanin, Vukušić, Cekici. Mura: Obradović, Karamarko, Kous, Šturm, Kozar, Maruško, Horvat (od 79. Karničnik), Šušnjara, Bobičanec, Šporn (od 75. Kouter), Maroša (od 84. Mulić). Rumeni kartoni: Andrejašič, Putinčanin; Šušnjara, Kous.

Rdeč karton: Šušnjara (77.).