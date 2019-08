Maribor si je v nekaj minutah zagotovil mir pred evropskim četrtkom

Maribor po slabem začetku v državnem prvenstvu počasi postavlja stvari na svoje mesto. Na domačem igrišču je zabeležil drugo zmago, po Taboru je premagal še enega novega prvoligaša Bravo. Spektakularne igre sicer ni pokazal, sredi prvega polčasa so se v Ljudskem vrtu po seriji napak že slišali žvižgi, ki pa bodo na koncu pozabljeni, saj so vijoličasti prebili ljubljanski zid pred golom. Ko so dosegli prvi zadetek, se jim je odprlo, tako da niti v enem trenutku njihova zmaga ni bila vprašljiva, vprašanje je bilo le, kakšna bo na koncu razlika. Varovanci Darka Milaniča so se zdaj vodilni Olimpiji približali na pet točk.

Mariborčani so takoj prevzeli pobudo na igrišču. Veliko so poskušali s streli, v tem sta bila najbolj aktivna Rudi Požeg Vancaš in Dino Hotić. Slednji je bil v 30. minuti blizu cilja, a je žoga na poti v gol zadela Luko Žinka.

Maribor je prišel do druge prvenstvene zmage sezone. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Deset minut pozneje pa so vijoličasti le kronali svojo premoč. Bravo, ki njihovega gola ni ogrožal, je v protinapadu izgubil žogo, domači so izkoristili nekoliko več prostora, Rok Kronaveter je na levi strani lepo našel Požeg Vancaša, ta je prodrl v kazenski prostor, natančno podal do Luke Zahoviča, ta pa je pred vratarjem le postavil nogo in žoga je končala v mreži.

Domači navijači so si oddahnili, kamen od srca se je odvalil tudi državnim prvakom, ki bi lahko še v prvem delu izid povišali, a je vratar Igor Vekić po strelu Saše Ivkovića z glavo žogo odbil v kot.

V obdobju od 50. do 52. minute je bil zmagovalec potrjen. Domači so dosegli dva gola, najprej je Požeg Vancaš natančno streljal z roba kazenskega prostora, nato pa je gostujoči branilec Darko Zec žogo po nevarni podaji Martina Milca preusmeril v svoj gol.

Napadi Maribora so nato umirili, najbrž so tudi varčevali moči za četrtkovo odločilno tekmo za vstop v evropsko ligo proti Ludogorcu, vseeno pa so dosegli še en gol. Tavares je sam prišel pred vratarja in ga rutinirano tudi premagal.

Maribor bo v naslednjem krogu gostoval v Domžalah, Bravo pa bo gostil Triglav Kranj.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Maribor : Bravo 4:0 (1:0)

Stadion Ljudski vrt, sodniki: Šmajc, Žunič, Kalan.



Strelci: 1:0 Zahović (40.), 2:0 Požeg Vancaš (50.), 3:0 Zec (52., avtogol), 4:0 Tavares (90.).



Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić (od 46. Klinar), Viler, Vrhovec (od 71. Ogrinec), Pihler, Požeg Vancaš, Hotić, Kronaveter, Zahović (od 75. Tavares).

Bravo: Vekić, Vrljičak, Zec (od 58. M. Matko), Ihbeisheh, Žinko, Kirm, Agboyi, Nukić, Križan (od 65. Krcić), Mensah (od 58. Kancilija), A. Matko.



Rumeni kartoni: Zahović, Klinar, Pihler; Agboyi.

Potek tekme v živo: