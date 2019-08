Celjani povsem potolkli Kranjčane

Nogometaši Celja nadaljujejo zmagovito serijo. Po Mariboru in Domžalah so zmagali še v Kranju, kjer so bili več kot prepričljivo boljši od Triglava. Vprašanje zmagovalca so praktično rešili že do 22. minute, ko so dosegli dva gola, nato pa si priigrali še številčno premoč na igrišču, zaradi prekrška je sodnik Dejan Balažič izključil Žana Kumerja.

To je gostom olajšalo delo, stopili so na žogo in še naprej ogrožali domača vrata. Dosegli so še štiri gole, lahko pa bi še kakšnega več. Vseeno pa so postali najučinkovitejša ekipa dozdajšnjega dela prvenstva. Dosegli so že 16 golov, 13 v zadnjih treh in 11 v zadnjih dveh tekmah.

Kranjčani na zadnjih tekmah niso blesteli, da v ekipi ni vse tako, kot bi si želel trener Dejan Dončić, je pokazal tudi začetek. Težave so imeli predvsem na levi strani obrambe, kjer so se pojavljale številne luknje. Varovanci Dušana Kosića so to znali izkoristiti. Najprej je po podaji Ivana Božića žogo v gol potisnil Dušan Stojinović, podobno akcijo Mitje Lotriča je nato za 2:0 s strelom s peto uspešno končal še Dario Vizinger.

Kranjčani so v 22. minuti povsem izgubili upanje, saj je Kumer kot zadnji igralec nepravilno zaustavil Božića, s tem pa si prislužil predčasno pot v slačilnico.

Gostje so nato povsem prevzeli sredino igrišča, v napadalnih akcijah pa se niso posebej naprezali. V 38. minuti bi lahko Kranjčani znižali zaostanek, ko je David Tijanić po samostojnem prodoru močno streljal z 20 metrov, toda vratar Matjaž Rozman je žogo odbil v kot.

Dario Vizinger je dosegel četrti gol sezone. Foto: Vid Ponikvar

V končnici prvega dela pa so Štajerci spet postali bolj nevarni. Najprej je kranjski vratar Jalen Arko obranil volej Božića, v zadnji minuti pa je bil spet brez moči. Spet je bil usoden prodor po levi strani, od koder je v sredino podal Vizinger, Luki Kerinu pa ni bilo težko povišati vodstva.

Da se vratarju Arku in njegovim soigralcem obeta še en težak polčas, je v 45. minuti pokazal Kerin, ki je že premagal vratarja, a zadel vratnico, po odbiti žogi pa še prečko. Več sreče pa so imeli gosti nekaj trenutkov pozneje, ko je po podaji Tadeja Vidmajerja vodstvo s strelom po tleh povišal Lotrič.

Čeprav so si že zdavnaj zagotovili tri točke, pa so še naprej ogrožali tekmečeva vrata, v drugem delu so se za razliko od prvega nevarne akcije vrstile na levi strani. Kerin, Žan Zaletel po kotu, izida nista spremenila, tako kot na drugi strani ne Tilen Mlakar, ki je od daleč nevarno poskusil, a Rozman je z nekaj težavami preprečil častni gol gostiteljev.

Zato pa se je izid spremenil v 70. minuti, ko je domača obramba še enkrat zaspala, Lotrič je v sredini našel Gašperja Koritnika, ki je za svoj prvenec v ligi (tudi Stojinović se je med strelce vpisal prvič) potreboval le tri minute na igrišču. A to ni bil njegov edini na tekmi, v končnici je mrežo zatresel še enkrat, potem ko je prišel do odbitka po strelu Benedičiča od daleč.

V osmem krogu bodo Celjani v nedeljo gostili Rudar, Triglav pa se že v petek odpravlja na gostovanje k Bravu.

Triglav : Celje 0:6 (0:3)

Stadion v športnem parku, sodniki: Balažić, Kasapović, Kovačič.



Strelci: 0:1 Stojinović (12.), 0:2 Vizinger (20.), 0:3 Kerin (45.), 0:4 Lotrič (51.), 0:5 Koritnik (70.), 0:6 Koritnik (86.).



Triglav Kranj: Arko, Kumer, Kuhar (od 72. Jašaragič), Karamatić, Mertelj, Tijanić (od 46. Udovič), Rogelj, Mlakar, Kryeziu, Žurga, Aliaga Verdu (od 46. Arh Česen).

Celje: Rozman, Vidmarjer, Zaletel, Stojinović, Benedičič, Lotrič, D. Štraus, Novak, Vizinger (od 67. Koritnik), Kerin (od 84. Džumhur), Božić (od 54. Štravs).



Rumena kartona: Žurga; D. Štraus.

Rdeč karton: Kumer (22.).