Mojstrovina Hrvata, ki ni prepričal Matjaža Keka #video

Hrvat Dario Vizinger je pri zmagi Celjanov nad Triglavom v Kranju zabil nov, četrti prvenstveni gol sezone in skočil tik pod vrh lestvice najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije. Mlademu napadalcu, ki je bil nekaj let član Rijeke, a pod vodstvom Matjaža Keka ni dobil priložnosti, je to uspelo na spektakularen način.

Celjani so v Kranju dosegli tretjo prvenstveno zmago v nizu in so trenutno z 12 točkami pri vrhu lestvice. Potem ko so v prejšnjem krogu doma premagali Maribor z 2:1, pred tem pa navdušili v Domžalah, kjer so zmagali s 5:3 (vodili so že s 4:0), so tokrat s 6:0 odpihnili Triglav. Tudi po zaslugi svojega najboljšega strelca Daria Vizingerja, ki je dosegel četrti prvenstveni gol sezone in se izkazal tudi z asistenco, tako da je zdaj po nepopolnem 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije tik pod vrhom lestvice strelcev.

Tam s petimi goli trenutno kraljuje 36-letni Srb iz vrst novinca Tabora Sežane Predrag Sikimić. Ob Vizingerju mu sledijo njegov soigralec iz Celja Mitja Lotrič, njegova rojaka Luka Bobičanec iz Mure in Ante Vukušić iz Olimpije, zdaj že nekdanji napadalec Aluminija Luka Štor in bosanski vezist Domžal Senija Ibričić.

Po tem strelu je Dario Vizinger dosegel nov gol in na atraktiven način premagal Jalena Arka. Foto: Vid Ponikvar

Okroglih 50 tekem in 16 golov za Celje

Enaindvajsetletni Vizinger, ki se ob štirih golih v tej sezoni lahko pohvali tudi s tremi asistencami, je nov gol v slovenskem prvenstvu dosegel na atraktiven način, ko je v 20. minuti zadel za vodstvo Celja z 2:0 in "prelomil" tekmo v Kranju. Vizinger, ki je pred dvema mescema dopolnil šele 21 let, tako nadaljuje odlično igro na slovenskih nogometnih zelenicah, na katere je prvič prišel pred dvema letoma.

Sprva ga je Rijeka za pol leta posodila velenjskemu Rudarju, za katerega je v 12 nastopih zabil dva gola, potem pa se je v začetku leta 2018 preselil v Celje. Sprva kot posojen igralec, od letošnjega poletja pa kot polnopravni član Celjanov s podpisano pogodbo do leta 2022. Za Celjane je do zdaj odigral okroglih 50 tekem in dosegel 16 golov.

Pod vodstvom Matjaža Keka ni dobil priložnosti za igro, ob Dušanu Kosiću blesti. Foto: Vid Ponikvar

Od Matjaža Keka je dobil pičlih 65 minut

Vizinger je bil član Rijeke od leta 2015, ko je kot zelo mlad tja prišel iz Varaždina, a v nekaj letih sodelovanja z Matjažem Kekom zdajšnjega selektorja slovenske reprezentance ni prepričal.



Pod vodstvom uspešnega nekdanjega trenerja Rijeke je zbral samo dva nastopa oziroma pičlih 65 minut igre v hrvaškem prvenstvu. Vmes je pol leta za Hrvatski Dragovoljac, prav tako s statusom posojenega nogometaša, igral v drugi ligi.