Aluminij še neporažen na vrhu, Domžale še brez zmage na dnu

Nogometaši Domžal in Aluminija so se v današnji tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z nedoločenim izidom 1:1 (0:1). Aluminij je z novo točko skočil na vrh, po sedmih tekmah pa ne pozna poraza. Domžale ostajajo na dnu in še naprej čakajo na novo zmago.

Aluminij je v Domžalah osvojil zlata vredno točko, po njej pa se je znova zavihtel na čelo prvenstvene lestvice. Pred drugouvrščeno Olimpijo ima točko prednosti, Domažale pa tudi na svoji šesti tekmi ni okusil slasti zmage. Trenutno je na zadnjem mestu, doslej je trikrat igral neodločeno in doživel tri poraze.

V prvem polčasu so maloštevilni gledalci videli zanimivo in obojestransko dokaj odprto predstavo. Bolje so začeli gostitelji, ki so že v peti minuti uprizorili obetavno akciji, po močnem strelu Tončija Mujana s 14 metrov pa je žoga zletela mimo leve vratnice vratarja Kovačića.

V nadaljevanju so bili nevarnejši gosti iz Kidričevega, predvsem podjetni so bili v 23. minuti. Najprej se je po strelu Jureta Matjašiča izkazal domači vratar Ajdin Mulalić, v nadaljevanju akcije pa je bil nemočen po kombinirani akciji gostujočih napadalcev. Večino delo je opravil Matjašič, njegovo uporabno žogo pa je izkoristil Nikola Leko in povedel soigralce v vodstvo z 1:0.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Tri minute kasneje so Domžalčani izpeljali bliskovit protinapad, po strelu Mujana pa se je izkazal Kovačič in žogo preusmeril v kot. Še lepši priložnosti je minuto kasneje zapravil Matija Rom: najprej je njegov strel iz neposredne bližine zaustavil gostujoči vratar, odbitek pa je nato poslal prek gostujočih vrat.

V 34. in 42. minuti so Štajerci znova zapretili. Obakrat je najhujše preprečil Mulalić, najprej se je izkazal po strelu razpoloženega Leka, nato pa še po poskusu Anteja Živkovića.

V začetku drugega polčasa so izbranci domačega stratega Simona Rožmana z vsemi topovi pritisnili proti vratom gostom, po poskusih Mateja Podlogarja in estonskega rezervista Rauna Sappinena pa se gostujoča mreža ni zatresla.

Gosti so vseskozi grozili iz nasprotnih napadov, najbližje zadetku pa so bili v 76. in 77. minuti. Najprej je Matej Vrbanec sprožil natančen strel z 18 metrov, njegov poskus pa je zaustavil Mulalić in žogo preusmeril v vratnico. Domači vratar je v polnem sijaju zablestel tudi minuto kasneje po strelu Leka z roba kazenskega prostora in "darilu" Senijada Ibričića.

V 83. minuti so Domžalčani iztržili 11-metrovko po igranju z roko Nemanje Jakšića v svojem kazenskem prostoru, natančen izvajalec pa je bil Ibričić.

Pet minut kasneje so bili tudi zelo blizu zmagovitemu golu, "projektil" Adama Gnezde Čerina pa je na čudežen način obranil Kovačič. V sodnikovem podaljšku je le malo manjkalo, da bi Kidričani dosegli gol, najhujše pa je v zadnjem hipu s pogumnim posredovanjem preprečil branilec Tilen Klemenčič.

Aluminij bo v prihodnjem krogu v soboto, 31. avgusta, gostil Muro, Domžale pa dan kasneje Maribor.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Domžale : Aluminij 1:1 (0:1)

Športni park, sodniki: Mertik, Benc, Herženjak.



Strelca: 0:1 Leko (23.), 1:1 Ibričić (83./11 m).



Domžale: Mulalić, Pišek, Klemenčič, Lazarevič (od 63. Käit), Ibričić, Mujan (od 46. Sappinen), Sikošek, Karič, Podlogar, Rom (od 76. Vuk), Gnezda Čerin.

Aluminij: Kovačić, Kontek, Petrovič, Matjašič, Vrbanec, Leko, Ploj (od 75. Amuzie), Živković, Jakšić, Martinović, Krajnc (od 62. Marinšek).



Rumeni kartoni: Pišek; Krajnc, Kontek, Marinšek, Jakšić.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Aluminij je s točko v Domžalah skočil na vrh in ostaja neporažen tudi po sedmih odigrani tekmi v novi sezoni. Domžale ostajajo brez zmage in na zadnjem mestu lestvice.



92. minuta: zdaj pa še velika priložnost za Matica Vrbanca tik pred koncem tekme, ki mu je le nekaj centimetrov zmanjkalo, da bi zadel za veliko zmago Kidričanov v Domžalah.



VIDEO: enajstmetrovka in gol Senijada Ibričića:



GOOOL! V 82. minuti je Senijad Ibričić rutinirano realiziral najstrožjo kazen in izenačil na 1:1.



81. minuta: po igranju z roko Nemanje Jakšiča je sodnik pokazal na enajstmetrovko v korist Domžal.



VIDEO: prečka Matica Vrbanca:



76. minuta: spet sreča za Domžale. Od daleč je poizkusil Matic Vrbanec in zatresel prečko.



VIDEO: prečka Stanleyja Amuzieja:





74. minuta: kako blizu povišanja vodstva je bil v Domžalah Aluminij. Po kotu je z glavo poizkusil Nigerijec Stanley Amuzie, ki je na igrišče pritekel le nekaj trenutkov pred tem, in zatresel okvir vrat.



65. minuta: nova priložnost Aluminija. Spet je bil v akciji Nikola Leko, ki je poizkusil z glavo, a ni bil dovolj nantančen.



60. minuta: Domžale vse bolj pritiskajo, a jim ne uspeva. Zdaj je po desni strani prodrl Adam Gnezda Čerin in poslal žogo v sredino, kjer pa je za delček sekunde zamudil Matej Podlogar.



VIDEO: priložnost Rauna Sappinena:



54. minuta: še ena priložnost za Estonca Rauna Sappinena, ki je tokrat poizkusil z glavo, a spet ni zadel.



VIDEO: priložnost Rauna Sappinena:





49. minuta: po kotu velika priložnost za Rauna Sappinena, Estonca, ki je ob polčasu zamenjal Tončija Mujana. Zdelo se je že, da je žoga po njegovem strelu končala v golu, a ni. Ostaja pri vodstvu z 1:0 za goste.



47. minuta: prva priložnost v drugem delu igre, imel jo je Matej Podlogar, a je z leve za las zgrešil cilj.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Domžalah čaka v drugih 45 minutah? Po prvem polčasu kaže na nadaljevanje pravljice Kidričanov, ki so trenutno s tremi točkami prednosti celo na vrhu lestvice, in na nadaljevanje kalvarije Domžal, ki so povsem na dnu.



POLČAS! Pravljica Aluminija se, vsaj po prvih 45 minutah, nadaljuje, medtem ko Domžalčani nadaljujejo s svojo kalvarijo. Kaj nas čaka v drugih 45 minutah?



VIDEO: priložnost Anteja Živkovića:





43. minuta: zdaj pa še ena priložnost za goste in še ena sijajna obramba vratarja Domžal. Ajdin Mulalić se je tokrat izkazal po strelu Anteja Živkovića.



VIDEO: priložnost Nikole Leka:



34. minuta: zdaj pa še ena priložnost za Aluminij! Z roba kazenskega prostora je z močnim strelom poizkusil Nikola Leko in bil blizu drugega zadetka, a se je s sijajno obrambo spet izkazal vratar Domžal Ajdin Mulalić.



VIDEO: dve priložnosti Matije Roma v eni akciji:



26. minuta: še ena velika priložnost za Domžale. Dvakrat je od blizu poizkusil Matija Rom. Najprej se je z izjemno obrambo izkazal vratar Aluminija, v drugo je nogometaš Domžal meril čez gol.



25. minuta: zdaj so bili na drugi strani nevarni Domžalčani. Spet je poizkusil Tonči Mujan, a spet ni bil dovolj natančen.



VIDEO: gol Nikola Leka:



GOOOL! No, zdaj pa vodstvo gostov! V 23. minuti je z leve lepo prodrl Jure Matjašić, potem pa žogo odložil Hrvatu Nikoli Leku, ki je s tretjim prvenstvenim golom sezone goste popeljal v vodstvo z 1:0.



22. minuta: Aluminij še naprej preti. Zdaj je do strela z roba kazenskega prostora prišel še Jure Matjašić. Z obrambo se je izkazal vratar Domžal Ajdin Mulalić.



19. minuta: zdaj je z leve strani s prostega strela vratarja Aluminija skušal presenetiti Senijad Ibričić. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine je skorajda presenetil vratarja Kidričanov, a ni uspel.



VIDEO: priložnost Nemanje Jakšića:



10. minuta: zdaj pa še prva priložnost za Aluminij. Po prostem strelu z leve strani je do strela z glavo prišel srbski branilec v vrstah Kidričanov Nemanja Jakšić, a tudi on za malo zgrešil gol.



5. minuta: prva priložnost za Domžale. Do strela v kazenskem prostoru gostov je prišel Tonči Mujan, a le za las zgrešil cilj.



ZAČETEK TEKME! Po tem, ko je bila sobotna tekma zaradi nevihte odpovedana, sta Domžale in Aluminij danes le začela s ekmo 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Spomnimo, Domžale so po petih odigranih tekmah (odigrati morajo še prestavljeni derbi z Muro še ne poznajo zmage in so celo na zadnjem mestu lestvice. Za Aluminij velja ravno nasprotno. Kidričani so najbolj prijetno presenečenje sezone. Po prvih šestih tekmah imajo že 14 točk. Le točko danes potrebujejo, da skočijo na vrh lestvice.