Srbski veteran ustavil Rudar, ki še kar čaka na prvo zmago

Nogometaši Rudarja in Cherrybox 24 Tabor Sežane so se v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1).

Nogometaši Sežane so v prejšnjem krogu zmagali doma proti Triglavu, Velenjčani pa so morali v gosteh priznati premoč Muri.

Tabor in Rudar sta si nazadnje stala nasproti v sezoni 2017/18, ko sta se srečala v prvem krogu pokala Slovenije. Takrat so za favorite veljali Velenjčani, a so jih Sežančani presenetili in nadigrali s 3:1. Tokrat sta si moštvi razdelili točke.

Na začetku tekme je rahlo pobudo prevzel Rudar, ob koncu šeste minute je do priložnosti prišel Dominik Radić, v 11. minuti pa so do prve priložnosti preko zelo dejavnega Predraga Sikimića prišli Sežančani.

Osem minut pozneje se je prvič zatresla mreža, ko je Borna Petrović s prvencem razveselil domače navijače. David Hrubik mu je podal s svoje polovice igrišča, Petrović se je izognil prepovedanemu položaju in žogo v lobu poslal čez vratarja Ariana Renerja.

V nadaljevanju tekme velja omeniti prosti strel Sežančanov v 32. minuti z roba kazenskega prostora, ko je pred tem Dominik Radić nepravilno oviral Dominika Mihaljevića. Prosti strel je izvedel Mario Babić, a je žoga zletela čez gol domačih. So pa gostje do izenačenja izida prišli v 40. minuti, ko je z leve strani v sredino podal Stjepan Babić. Na pravem mestu je bil 36-letni Sikimić, ki mu ni bilo težko doseči še petega gola v sezoni, s čimer je sam zavzel vrh lestvice strelcev.

Rudar tudi po sedmi odigrani tekmi čaka na prvo prvenstveno zmago sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 52. minuti je imel Radić priložnost, da domače moštvo ponovno povede v vodstvo, a je bil Rener zbran. Vratar Sežane je bil nemočen pet minut pozneje. Rijad Kobiljar je z žogo stekel v kazenski prostor, podal na desno do Josipa Filipovića, ta pa je potem nesebično podal nazaj v sredino Kobiljarju, ki je prišel do drugega prvenstvenega zadetka.

Kobiljar je po polprotinapadu v 60. minuti prišel še do strela z roba kazenskega prostora, a je žoga zletela čez vrata nasprotnika. Lepo priložnost za izenačenje so si gostje priigrali v 70. minuti po kotu, ko je do strela z nekaj metrov prišel Lazar Milošev, a je bil malo nespreten.

V nadaljevanju so domači v razmiku nekaj minut (73. in 76.) prišli do treh priložnosti, a ostalo je pri 2:1. Naprej je Krefl po prostem strelu zadel vratnico, po odbiti žogi je priložnost v isti akciji zapravil Milan Tučić, potem pa je še Kobiljar streljal prek gola.

Sežančani se niso predali, za kar so bili nagrajeni v 81. minuti. Ivor Horvat je z desne podal v sredino, kjer domača obramba ni najbolje posredovala in Sikimić je zadel še šestič v sezoni ter tako svojemu moštvo priigral prvi letošnji remi. Rudar je še četrtič letos remiziral in ostaja brez zmage.

V prihodnjem krogu, v soboto, bo Sežana gostila Olimpijo, Velenje pa bo dan pozneje gostovalo pri Celju.

Rudar : Tabor 2:2 (1:1)

Stadion ob jezeru, sodniki: Vinčić, Skok, Friš.



Strelci: 1:0 Petrović (19.), 1:1 Sikimić (40.), 2:1 Kobiljar (57.), 2:2 Sikimić (81.).



Rudar Velenje: Stopajnik, Vošnjak, Filipović, Hrubik, Trifković, Črnčič (Lovenjak od 72.), Krefl, Kobiljar, Petrovic (Pljava od 83.), Kitek (Pljava od 55.), Radić.

CB 24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Azinović, Zebić, Horvat (Salkić od 85.) , S. Babić, Mihaljević (Sever od 75.), M. Babić, Milošev (Stevanović od 72.), Sikimić, Bongongui.



Rumeni kartoni: Radić, Kitek, Mihaljević.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Velenjčani tudi po sedmi tekmi ostajajo brez zmage, medtem ko je Tabor prišel do prve gostujoče zmage.



VIDEO: drugi gol Predraga Sikimića:





GOOOL! V 82. minuti še šesti prvenstveni gol Predraga Sikimića, ki je poravnal na 2:2.



76. minuta: pa še ena priložnost za Rudar. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Rijad Kobiljar, a meril čez gol.



VIDEO: vratnica Aljaža Krefla:





73. minuta: velika priložnost za Rudar. Po prostem strelu je Aljaž Krefl zadel vratnico, potem pa je po odbiti žogi priložnost zapravil še Milan Tučić.



70. minuta: zdaj so imeli gostje veliko priložnost, z nekaj metrov je do strela Srb Lazar Milošev, a se ni najbolj izkazal.



VIDEO: gol Rijada Kobiljarja:



GOOOL! V 57. minuti še drugo vodstvo Rudarja, po lepi akciji z Josipom Filipovićem je zadel Rijad Kobiljar.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas na Štadionu ob jezeru čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! V prvem delu igre smo videli dva zadetka, po enega na vsaki strani. Kako bo v drugem delu igre?



VIDEO: gol Predraga Sikimića:





GOOOL! Izenačenje v Velenju. V 40. minuti je na 1:1 poravnal 36-letni srbski napadalec Predrag Sikimić, za katerega je bil to že peti prvenstveni gol sezone. Po njem je zdaj sam na vrhu lestvice strelcev.



VIDEO: gol Borne Petrovića:



GOOOL! V prvem delu tekme ni bilo prav veliko zanimivega dogajanja v Velenju, zdaj pa je Rudar prišel do vodstva. Knape je v vodstvo v 19. minuti popeljal Borna Petrović.



ZAČETEK TEKME! Po številnih golih, ki so jih videli v Kranju, kjer so Celjani Triglav razbili kar s 6:0, smo se preselili v Velenje, kjer domači Rudar gosti novinca v ligi Tabor iz Sežane in v sedmem poizkusu lovi šele prvo zmago v novi sezoni.