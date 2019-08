Nov tujec v Domžalah, prišel je še mladi avstrijski reprezentant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz slovenskega nogometnega prvoligaša Domžal so sporočili, da so si od italijanskega drugoligaša Empolija sposodili 21-letnega avstrijskega napadalca Arnela Jakupovića. Domžale ga lahko ob izteku sezone odkupijo.

Novopečeni Domžalčan in član mlade reprezentance Avstrije, za katero je na 16 tekmah dosegel šest zadetkov, je nazadnje nastopal za Empoli. Pred odhodom v Italijo je 186 centimetrov visoki osrednji napadalec branil barve Sturma iz Gradca, mlajših selekcij Juventusa in angleškega Middlesbrougha, nogometno pot pa je pričel pri dunajski Austrii. V sezoni 2014/15 je z 18 zadetki v 1. avstrijski mladinski ligi osvojil naslov najboljšega strelca, že v naslednji sezoni pa je v mladinski premier ligi isti naziv prejel še kot nogometaš Middlesbrougha.

Jakupović bo v domžalskem dresu nastopal s številko 29, ob prihodu v novo sredino pa je mladi levičar dejal: "Zelo sem vesel, da sem okrepil Domžale. Prvi vtisi so zares odlični in verjamem, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Moštvu želim na poti do zastavljenih ciljev pomagati kolikor se le da, zato prvo tekmo v rumenem dresu že nestrpno pričakujem."