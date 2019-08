Nov nakup Domžalčanov, k zadnjim v ligi je prišel nekdanji up Maribora

Domžalčani, ki so trenutno z naskokom največje razočaranje uvoda nove sezone slovenske nogometne prvoligaške druščine, so hitro našli zamenjavo za Gabra Dobrovoljca, ki je odšel v Turčijo. Luknjo v obrambi bo zakrpal Damjan Vuklišević, nekdanji up Maribora, ki je nazadnje igral na Češkem.

Številka deset. Toliko nakupov so letos poleti opravili Domžalčani. Branko Ilić, Josip Čorluka, Sven Karić, Dino Musija, Marco da Silva, Grega Sorčan, Mattias Käit, Rauno Sappinen, Janez Pišek in zdaj še Damjan Vuklišević. Nekdanji up Maribora, ki je v Ljudski vrt iz Ljubljane prišel s 16 leti, a tam nikoli ni dočakal prave priložnosti (med člani je debitiral z 18 leti, a v dveh sezonah med vijoličastimi zbral le devet nastopov), je z Domžalami podpisal dveletno pogodbo. Prihaja kot nadomestitev za Gabra Dobrovoljca, ki je prejšnji teden prestopil v turški Karagümrük.

Vuklišević, ki je pred kratkim praznoval 24 let, se v Slovenijo vrača po letu in pol, v katerem je bil član češkega prvoligaša Slovana Libereca, za katerega pa ni igral veliko. V tem obdobju je zbral vsega 11 nastopov v vseh tekmovanjih.

Pred svojim prvim odhodom na tuje je ta 193 centimetrov visoki branilec v Sloveniji kot posojen nogometaš Maribora igral še za Krško in nazadnje velenjski Rudar, kratek čas pa nastopal tudi za drugoligaški Veržej.

V prvi slovenski ligi je do zdaj zbral 61 nastopov in zabil dva gola. Pred leti je bil tudi redni član reprezentančnih selekcij od 19 let navzdol.

Okrepitev, ki je bila nujna

''Zares sem vesel, da sem prišel v takšno okolje. Po najboljših močeh se bom trudil na vsakem treningu in vsaki tekmi. Domžale so urejen in dobro organiziran klub. Poznam način dela, zato odločitve o prihodu v novo sredino ni bilo težko sprejeti. Moštvu želim pomagati po najboljših močeh, zato začetek že nestrpno pričakujem," je ob podpisu pogodbe povedal Vuklišević.

Matej Oražem, športni direktor Domžal, ne more biti zadovoljen z začetkom sezone 2019/20. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Njegov prihod je, tako kot skoraj vedno, pokomentiral tudi športni direktor Domžal. "Obramba nam je na začetku letošnje sezone, z izjemo zadnje tekme, predstavljala velik izziv in nam odnesla kar nekaj prepotrebnih točk. Obenem nas je po dolgem času zapustil Gaber Dobrovoljc in nujno je bilo, da hitro poiščemo zamenjavo. Našli smo jo v Damjanu Vukliševiću, igralcu, ki dobro pozna slovensko ligo. Tukaj je že bil uspešen in kljub ne najbolj uspelemu poskusu prehoda v tujino smo prepričani, da lahko naši ekipi pomaga povrniti prepotrebno stabilnost v zadnji vrsti. Vsekakor bomo potrebovali tudi njegovo višino, ki je dodana vrednost in nekaj, česar naša ekipa v tem trenutku nima," je Matej Oražem povedal o najnovejši okrepitvi Domžal, ki so v novo sezono krenile katastrofalno slabo.

Namesto na vrhu so Domžale na dnu

V prvih petih prvenstvenih krogih so Domžale zbrale le dve točki, prejele pa kar 13 golov.

Po šestih krogih Prve lige Telekom Slovenije so Domžalčani, resda s tekmo manj (odigrati morajo še zaostalo tekmo z Muro), celo na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice.

Spomnimo, pred začetkom nove sezone smo jih številni videli tudi kot tihe kandidate za naslov, ki bodo pri vrhu lestvice štrene mešali Mariboru in Olimpiji.