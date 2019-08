Domžale v krizi, trenerju Rožmanu se stolček (še) ne trese #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred začetkom nove prvoligaške sezone so mnogi napovedovali, da se lahko Domžale ob Olimpiji in Mariboru vmešajo v boj za naslov prvaka. A je že po uvodnih krogih slika povsem obrnjena. Z le eno osvojeno točko po štirih odigranih tekmah so nogometaši Domžal čvrsto na zadnjem mestu. Kljub očitni krizi pa ima trener rumenih Simon Rožman še naprej vso podporo klubskega vodstva.