Maribor dočakal prvo zmago, a tudi novo denarno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 700 evrov.

Maribor bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 700 evrov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Bojan Kitel je izrekel kazni po 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije. Največ bodo v blagajno NZS prispevali Mariborčani, ki bodo ob 700 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, množičnega prižiganja bakel na tribuni, ena pa je bila odvržena čez ograjo.

Po 300 evrov bosta morala plačati Aluminij Kidričevo in Tabor Sežana.

Aluminij zaradi nešportnega vedenja več igralcev, ki so dobili štiri rumene in rdeči karton. Drugi opomin na tekmi je zaradi brezobzirne igre dobil Stanley Amuzie in zato na naslednji tekmi ne bo mogel igrati.

Tabor iz Sežane je bil denarno kaznovan zaradi treh rumenih in rdečega kartona ter še opomina uradni osebi na klopi. Izključen je bil Stjepan Babić in je zato dobil še dodatno prepoved nastopanja na eni tekmi.