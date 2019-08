Brez čudeža v Trondheimu. Maribor ostal brez lige prvakov.

Ob polčasu so nogometaši Maribora na Norveškem vodili z 1:0, tako da je v Trondheimu nekaj minut dišalo po čudežu, potem pa so v drugem delu igre popustili, izgubili z 1:3 in se s skupnim porazom z 2:6 proti Rosenborgu poslovili od sanj o ligi prvakov. Zdaj jih čaka play-off za uvrstitev v ligo Europa. Za elitno evropsko nogometno klubsko tekmovanje se je potegovalo še nekaj slovenskih nogometašev na delu v tujini, napredovanja pa so se veselili Petar Stojanović z zagrebškim Dinanom ter Vid Belec in Roman Bezjak s ciprskim Apoelom.

Po porazu z 1:3 v Ljudskem vrtu so nogometaši Maribora za napredovanje v play-off kvalifikacij za ligo prvakov v hladnem Trondheimu potrebovali velik čudež. Po razburljivih dneh, potem ko je po sobotni zmagi nad Taborom iz Sežane v prvenstvu trener Darko Milanič ponudil odstop, ki ga pa športni direktor Zlatko Zahović ni sprejel, je Maribor na Norveškem predvsem v prvem polčasu pokazal precej veliko.

Mariborčani so si priigrali kar nekaj priložnosti, pri zapravljanju teh je prednjačil predvsem Rudi Požeg Vancaš, ki pa se je v sodnikovem dodatku prvega dela igre odkupil z atraktivnim zadetkom, še njegovim drugim v nizu in drugem v majici Maribora. Najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije iz prejšnje sezone je tako poskrbel za upanje Mariborčanov, ki pa so potem že v prvem delu drugega polčasa prejeli dva gola, v zaključku tekme pa še enega in priložnost za velik preobrat je splavala po vodi. Rosenborg je s skupnih 6:2 zasluženo stopil na zadnjo stopničko pred vstopom v sanjsko evropsko nogometno družbo.

Mariborčane zdaj čaka play-off za ligo Europa, evropsko jesen pa si bodo skušali priboriti proti zmagovalcu para 3. kroga kvalifikacij tega tekmovanja med valižanskim TNS in bolgarskem Ludogorcu. Ime naslednjega evropskega nasprotnika bodo slovenski prvaki izvedeli v četrtek, moralo pa bi se zgoditi veliko presenečenje, da to ne bi bili Bolgari. Na prvi tekmi so namreč TNS premagali kar s 5:0.

Stojanović izločil Blažiča

Miha Blažič je s Ferencvarošem zabeležil visok poraz. Foto: Vid Ponikvar Rosenborg se bo v play-offu kvalifikacij udaril z zagrebškim Dinamom, ki je izločil Ferencvaroš. Prvi dvoboj na Hrvaškem ni prinesel zmagovalca (1:1), na drugem obračunu pa so se visoke zmage veselili nogometaši hrvaškega kluba, za katere je celo tekmo odigral Petar Stojanović. Miha Blažič, ki je prav tako odigral vseh 90 minut, je tako z madžarskim klubom ostal brez napredovanja.

Praznih rok je ostal tudi ukrajinski podprvak Dinamo Kijev, ki je z Benjaminom Verbičem gostil Club Brugge. Na prvi tekmi je v Belgiji ostal praznih rok (0:1), tokrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom (3:3), napredovanja pa so se tako veselili nogometaši belgijskega kluba. Vojničan je igral do 68. minute.

Na delu štirje nekdanji evropski prvaki

Vid Belec je izločil klub, ki je bil lani v Evropi usoden za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Ciprski prvak Apoel, za katerega igrata Vid Belec in Roman Bezjak je podobno kot Maribor lovil zaostanek v gosteh, a bil pri tem uspešen. V Bakuju so izločili Qarabag, ki je bil v Nikoziji boljši z 2:1, na drugi tekmi pa je ciprska ekipa slavila z 2:0. Belec je branil celo tekmo, Bezjak je podal za drugi zadetek svoje ekipe, igrišče pa je zapustil v 82. minuti.

Napredovanje si bodo poskušali izboriti štirje nekdanji evropski prvaki. Porto bo na zmajevem stadionu gostil Krasnodar (1:0). Ajax se bo doma pomeril z grškim prvakom PAOK Solun (2:2), Celtic bo doma pričakal CFR Cluj (1:1), beograjska Crvena zvezda pa bo morala za napredovanje na Danskem po remiju 1:1 nujno vsaj enkrat zatresti mrežo Köbenhavna. Po zmagi z 2:1 v Baslu je pred velikim uspehom avstrijski podprvak LASK Linz, Olympiakos Pirej pa je v Turčiji opravil pomemben korak do napredovanja z zmago v Istanbulu (1:0).

Liga prvakov, play-off (4. krog) kvalifikacij: Skupina prvakov:

Dinamo Zagreb (Hrv) - Rosenborg (Nor)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom) - Slavia Praga (Češ)

Young Boys (Švi) - Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Apoel Nikozija (Cip) - Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč) Skupina neprvakov:

Basel (Švi)/LASK (Avt) - Club Brugge (Bel)

Istanbul Basaksehir (Tur)/Olympiacos (Grč) - Krasnodar (Rus)/Porto (Por) V play-offu bodo zaigrali zmagovalci obračunov. Prve tekme bodo 20./21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme)