Milanič pojasnil, zakaj je ponudil odstop #video

V mariborskem klubu je v zadnjih dneh zelo pestro. Vijolice so v sobotnem spektaklu stežka prišle do težko pričakovane prve zmage v Prvi ligi Telekom Slovenije v tej sezoni. Po zmagi nad Taborom, ki je namučil favorite, pa se prvi trener NK Maribor še ni posvetil novemu cilju, torkovi tekmi v Trondheimu. Vodstvu kluba je ponudil odstop, tako da se je v trenutku odprlo vprašanje, ali bo sploh vodil Mariborčane na torkovem srečanju na Norveškem.

Darko Milanič o odstopu:

Zadeva rešena že v nedeljo

Zlatko Zahović stoji ob strani Darku Milaniču. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vodstvo kluba je na čelu s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem podprlo trenerja, ki je nato v nedeljo nadaljeval delo. Zakaj je sploh ponudil odstop?

''Zaradi tega, ker človek včasih reagira tudi čustveno, ko se dela posel na tak način, kot ga delam jaz. Takoj po tekmi smo se pogovorili, moj odstop ni bil sprejet, tako da je bila že včeraj zadeva rešena. Misli so pri nalogah, ki jih imamo,'' je pred odhodom na Norveško na mariborskem letališču pojasnil Darko Milanič.

V nedeljo ni vodil regeneracijskega treninga v Ljudskem vrtu, delo so opravili njegovi sodelavci, on pa je že pospešeno razmišljal o tem, kako v torek vrniti Rosenborgu z enako mero in mu preprečiti napredovanje v play-off kvalifikacij za ligo prvakov.

Maribor bi rad zabil že iz prve priložnosti

Maribor je na prvi tekmi proti norveškemu prvaku izgubil z 1:3. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Pred nami je zelo pomembno srečanje, ki ga želimo dobiti. Potrebovali bomo ogromno sreče in znanja, da bomo optimalni. Doma smo imeli tekmo popolnoma pod nadzorom, a jo izgubili zaradi enega trenutka,'' je imel skoraj zagotovo v mislih prvi zadetek Rosenborga, pri katerem si je prvi čuvaj mreže Kenan Pirić privoščil napako ob strelu Alexandra Söderlunda.

Po tem golu je Norvežanom steklo, vijolice pa so zaigrale v krču in na koncu izgubile z 1:3. ''Naj se obrne tekma v to smer na Norveškem. Da zabijemo gol iz prve priložnosti,'' je izpovedal željo trofejni trener Maribora, ki mu v tej sezoni ne gre vse po načrtih, zlasti v domačem prvenstvu.

S Kotnikom gre na bolje

Edini zadetek za Maribor je proti norveškemu prvaku dosegel kapetan Marcos Tavares. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Mariborčani bodo na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov iskali pot do čudežnega preobrata (1:3). Slovenski prvaki bodo skušali izločiti Rosenborg in ohraniti sanje o napredovanju v skupinski del lige prvakov. Na prvi tekmi so ostali praznih rok, trener Darko Milanič pa po njej ni skoparil s kritikami na račun izbrancev. Opozoril je na nezaslišane napake, ki so olajšale delo Norvežanom.

Za še slabšo voljo je na tisti tekmi poskrbela poškodba Andreja Kotnika, a se zdravstveno stanje kolena Primorca hitro izboljšuje. Milanič bo po današnjem treningu v Trondheimu ocenil, ali bo v torek računal tudi na zveznega igralca, ki je na zadnjem evropskem gostovanju NK Maribor dosegel pomemben zadetek. Na Švedskem je zatresel mrežo Aiku in pomagal Milaničevi četi do napredovanja.

Potrebuje zadetke, potrebuje Zahovića

V konici napada bi lahko Mariboru pomagal tudi Luka Zahović. Napadalec, ki je bil v zadnjih dveh sezonah prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije, se je vrnil po odpravljeni poškodbi. V soboto je zaigral prvič v tej sezoni in za zelo pomemben zadetek, z njim je Maribor v 83. minuti povedel s 3:2, potreboval le 18 minut.

Darko Milanič o Luki Zahoviću:

''Zabil je takoj, ko je prišel v igro. To potrebujemo. Imamo še nekaj časa za dogovor. Luka je blizu tega, da bo igral. Potrebujemo zadetke,'' je Milanič potrdil, da bi lahko Zahović v torek dočakal prvi evropski nastop v tej sezoni.

Dvoboj v Trondheimu se bo v torek začel ob 19. uri.