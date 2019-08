Čudežna moč imena Luka

Zadnje tekme Prve lige Telekom Slovenije so minile v znamenju nenavadnega fenomena. Strelci odločilnih zadetkov so bili vsi po vrsti soimenjaki. Blesteli so bolj ali manj nogometaši z imenom Luka, ki ima v zadnjih sezonah v slovenskem športu prav poseben status.

V petek Luka Štor, napadalec Aluminija in prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije, dan pozneje hrvaški as pri Muri Luka Bobičanec, pa kapetan Triglava Luka Majcen, zvečer pa še povratnik pri Mariboru, v zadnjih sezonah najboljši strelec prvi SNL, Luka Zahović. Soimenjaki so tresli mreže brez milosti in z izjemo Majcna s svojimi zadetki pomagali ekipam do zmag.

Zadetek Luke Štora za zmago Aluminija proti Bravu:

Bobičanec mojstrsko za 3:1

Luka Bobičanec se je v Kranju izkazal z zadetkom kot tudi asistenco. Foto: Mario Horvat/Sportida Luka Štor, mlado odkritje Aluminija, ki se je po Mariboru spustil v resnejšo avanturo s Kidričani, je dosegel edini zadetek na gostovanju v Ljubljani. Padel je Bravo, Aluminij pa je na krilih prvega strelca te sezone na lestvici (vsaj do nedelje zvečer) skočil na prvo mesto. Šumarji častijo svojega Luko, podobno velja za Prekmurce.

Mura je v soboto nadigrala Triglav v gosteh, največ preglavic pa je Kranjčanom povzročal Luka. Luka Bobičanec, hrvaški nogometaš, ki so ga v Murski Soboti vzeli za svojega. Zadeva, podaja, njegova statistika se redno polni iz kroga v krog.

Vrhunci dvoboja v Kranju, kjer sta bila strelca tudi Luka Majcen in Luka Bobičanec:

V Kranju je dosegel odločilni zadetek, ko je mojstrsko zadel za 3:1 in s tem ustavil še zadnji nalet Triglava, ki je trajal od začetka drugega polčasa. Takrat je ekspresno dosojeno enajstmetrovko v zadetek pretvoril Luka Majcen. Najboljši strelec gorenjskih orlov in njihov kapetan.

Zlati mariborski adut s klopi

V zadnjih treh prvoligaških sezonah je dosegel kar 51 zadetkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kot da ni še bilo dovolj zadetkov, pa se je na večernem spektaklu v Mariboru odprlo še tistemu Luki, ki je v zadnjih sezonah neprekosljiv strelski kralj Prve lige Telekom Slovenije. Luka Zahović je bil že dvakrat zapored najboljši strelec lige, v zadnjih treh sezonah je zabil 51 zadetkov, v soboto je dodal še enega.

Čeprav je zaradi zdravstvenih težav izpustil uvodnih devet tekem Maribora (štiri v prvi SNL in pet v Evropi), se je desete udeležil. V igro je vstopil sredi drugega polčasa, nato pa postal mariborski zlati joker s klopi, saj je po presenetljivem (že drugem) izenačenju gostov iz Sežane v 83. minuti popeljal vijolice v novo vodstvo.

Mariborčani so se rešili, pozdravili prvo zmago v tej sezoni, Zahović pa je hitro dočakal prvenec v tej sezoni. S tem je dokazal dve stvari. Da je poškodba že preteklost, njegov strelski čut pa že dovolj ogret, da bi lahko v naslednjih nastopih spremljali učinkovito nadaljevanje.

Zadetek Luke Zahovića proti Taboru:

Darko Milanič bi bil presrečen, če bi se zgodovina ponovila še enkrat, saj se zaveda, kaj vse zmore slovenski reprezentant, rojen na Portugalskem.

Deveto najbolj pogosto moško ime Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je Luka deveto najpogosteje moško ime v Sloveniji. Na sončni strani Alp je več le Francev, Janezov, Ivanov, Antonov, Markov, Andrejev, Jožefov in Jožetov. Če bi sklepali na podlagi razpredelnice najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije, bi nas spremljal povsem drugačen občutek. Tam je zaslediti kar nekaj vročih soimenjakov, tako dobrih in učinkovitih, da so se znašli na vrhu lestvice. Prav vsi, ki so na vodilnih položajih, se lahko ta konec tedna pohvalijo z odmevnimi predstavami.

Dončić nekdaj, Modrić in Jović zdajšnja zvezdnika Reala

Luka Modrić je bil lani izbran za najboljšega nogometaša na svetu. Foto: Reuters Ni kaj, očitno so to dnevi, ki so odlično pisani na kožo vsem osebam z imenom Luka. V slovenskem nogometu jih ne manjka, v tej sezoni pa so strelsko tako razigrani, da je težko prezreti takšen fenomen. Luka pa ni sinonim za dobrega nogometaša le v Sloveniji. Tako je tudi v svetu.

Luka Modrić, ki je bil lani izbran za najboljšega igralca na svetu, je še vedno spoštovan zvezdnik madridskega Reala. Njegov soigralec je postal mladi Srb Luka Jović, nekdanji strelski motor Eintrachta. Zdaj tvorita dvojec, ki bi v primeru uspeha v Realu poskrbel še za večjo prepoznavnost igralcev z imenom Luka v svetu.

Luka Dončić, trenutno najbolj priljubljen slovenski športnik z imenom Luka, je bil v prejšnji sezoni lige NBA izbran za najboljšega novinca. Foto: Reuters

Kar se tiče košarke, tovrstnih bojazni, da gledalci ne bi poznali imena Luka, ni. Tudi v ZDA. Lani je za to dokončno poskrbel Luka Dončić. Edinstven slovenski košarkarski dragulj, ki se pripravlja na drugo sezono med najboljšimi v ligi NBA, predstavlja simpatično dopolnilo znanim nogometašem z enakim imenom. Ko je bil član košarkarskega kluba Real Madrid, se je na klubskih prireditvah družil tudi z Modrićem.

Menalo gostuje pri Lovenjaku

Luka Menalo je v tej sezoni zatresel mrežo tekmecev tako v 1. SNL kot tudi Evropi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Danes bi se lahko nadaljeval fenomen soimenjakov strelcev na slovenskih tleh. V igri bo kar nekaj kandidatov. Največji med njim, ki bi mu lahko uspelo, je Luka Menalo. Občasni reprezentant BiH bo z Olimpijo, ki v tej sezoni v domačih tekmovanjih ne izgublja, ampak navdušuje z všečnimi predstavami, gostoval v Velenju. Pri Rudarju, katerega dres nosi tudi Luka Lovenjak. To bo večerna tekma, zadnje srečanje petega kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Pred tem bo že znan razplet dvoboja med Domžalami in Celjem, na katerem bi lahko pri gostih nastopil tudi napadalec Luka Kerin. Petek in sobota sta postregla z obilico zadetkov Luk, bo tako tudi danes?