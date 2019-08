Zahović ni sprejel odstopa Milaniča: ni kriv on, krivi smo mi

Dan po sobotni zmagi NK Maribor nad Tabor Sežana s 4:2 je glavni trener slovenskih prvakov Darko Milanič ponudil odstop, a ga športni direktor Zlatko Zahović zgodaj dopoldan ni sprejel. "Odstop ni bil sprejet in nikoli ne bo, dokler bomo zmagovali. Odstop je bil ponujen po zmagi, ne po porazu. Ni kriv on, krivi smo mi v klubu," je za časnik Večer Zahović komentiral dogajanje v Ljudskem vrtu.

Po prvi prvenstveni zmagi v novi sezoni PLTS je bilo v štajerski prestolnici precej vroče. Darko Milanič se je po sobotni zmagi s 4:2 nad Taborom iz Sežane znova naposlušal žvižgov navijačev in nekaj ur po prvem polnem plenu v domačem tekmovanju športnemu direktorju Zlatku Zahoviću ponudil odstop.

Ta je po naših informacijah odstop že pozno dopoldan zavrnil, a dogajanja, ko smo ga zgodaj popoldan poklicali, ni želel komentirati. Kot tudi ne predstavnik kluba za stike z javnostjo Željko Latin.

"Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja"

Pozneje je le postalo jasno, da je Milanič res odstopil, a Zahović njegovega odstopa ni sprejel.

Svojo odločitev je takole obrazložil za časnik Večer: "Odstop ni bil sprejet in nikoli ne bo, dokler bomo zmagovali. Odstop je bil ponujen po zmagi, ne po porazu. Trener je samo človek. Popolnoma ga razumem. Argumenti so na njegovi strani. Tekmo končamo z golom, pa se slišijo žvižgi trenerju? Groza! Razumem, da sta trener NK Maribor in župan najbolj izpostavljeni funkciji v mestu, ki nikoli nimata prav. Trener je človek, ima ženo in otroke. Lepo je rekel: 'Zmagal sem, pa mi žvižgajo.' Ni kriv on, krivi smo mi v klubu. Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub. Malečnik in Miklavž ne bosta pljuvala po NK Maribor. Malečnik in Miklavž nista NK Maribor! Zahvala za podporo pa gre violam."

"Ni kriv on, krivi smo mi v klubu. Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub," je dejal Zahović. Foto: Vid Ponikvar

Za omenjeni medij je Zahović še dodal, "Ante Šimundža, največja legenda kluba, je šel, ker so ga pljunili. Tega ne bom več dovolil. Če je treba, grem v 'fajt' z vsemi, samo ne z violami, ki so ugled kluba. NK Maribor daje dodano kvaliteto mestu, ne pa TAM in 'šraufnciger'."

Najuspešnejši slovenski trener, ki je Mariboru prinesel številne uspehe Milanič je v svojem drugem trenerskem obdobju pri Mariboru, vrnil se je marca 2016, osvojil dva naslova slovenskega prvaka, enkrat pa se s Štajerci uvrstil tudi v ligo prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida Milanič, ki je decembra 2017 pogodbo z Mariborom podaljšal do leta 2021, je trener Maribora drugič. Z drugim obdobjem na klopi najbolj trofejnega slovenskega kluba je začel marca 2016 in od takrat z njim osvojil dva naslova slovenskega prvaka, enkrat pa se z Mariborčani uvrstil tudi v ligo prvakov. Primorec, ki je v Sloveniji sedel še na klopeh ajdovskega Primorja in Gorice, je s šestimi naslovi slovenskega prvaka ob Bojanu Prašnikarju najuspešnejši trener v zgodovini slovenske lige. Vseh šest prvenstvenih lovorik je osvojil z Mariborom. Z njim se je veselil tudi treh zmag v slovenskem pokalu in se ob ligi prvakov z vijoličastimi dvakrat uvrstil tudi v skupinski del lige Europa. Milanič, ki je na klopi Maribora vodil več kot 400 tekem, je rekorder po številu tekem v prvi slovenski ligi in najboljši tudi, ko beseda nanese na absolutno in povprečno število točk, osvojenih v najboljši slovenski ligi.

V ponedeljek na Norveško

Milanič tako ostaja trener vijolic, ki bodo že v ponedeljek zjutraj odpotovale na Norveško, kjer jih v Trondheimu v torek čaka zahtevna povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Na uvodnem srečanju so na domači zelenici z Rosenborgom izgubili z 1:3.

