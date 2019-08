Pretres v Ljudskem vrtu? Darko Milanič naj bi ponudil odstop.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Informacije so sicer zgolj neuradne, a v Mariboru so se razširile govorice, da je Darko Milanič Zlatku Zahoviću ponudil odstop. Uradne potrditve za zdaj nismo dobili. Trener in tiskovni predstavnik slovenskega prvaka se na naš klic nista odzvala, športni direktor zadeve ni želel komentirati.