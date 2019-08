Milanič ni skrival razočaranja: Zdaj je težje, a ne bomo obupali

Trener slovenskih nogometnih prvakov Darko Milanič je bil po domačem porazu proti Rosenborgu, prvem v Ljudskem vrtu v tej evropski sezoni, zelo razočaran. Pogrešal je več pravih rešitev v napadu, videl pa preveč napak v obrambi, ki so Norvežanom pomagale do velike zmage s 3:1. Upanje vijolic na napredovanje vseeno ni zamrlo. "Verjamemo, da smo sposobni obrniti izid," sporoča trofejni strateg NK Maribor in verjame v čudež na povratni tekmi v Trondheimu.

Dvoboj v Ljudskem vrtu, ki ga je prvič v tej sezoni spremljalo petmestno število gledalcev, je ponudil dva različna obraza. Prelomni je bila 50. minuta, v kateri se ni proslavil prvi čuvaj mreže vijolic Kenan Pirić. S prostega strela ga je premagal Alexander Söderlund, z dvema zadetkoma prvi junak srečanja, in napovedal veselje gostov.

Rosenborg je povedel z 1:0, Maribor pa se je prvič po skoraj dveh letih v Evropi na domačem igrišču znašel v zaostanku. Pred tem se mu je to zadnjič zgodilo 17. oktobra 2017, ko je v mestu ob Dravi gostoval velikan Liverpool.

Prvi zadetek Rosenborga vzel upanje Mariboru

Strokovno vodstvo Maribora je v petem evropskem nastopu v tej sezoni pričakovalo boljšo predstavo slovenskega prvaka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Razočarani smo nad tem, da smo izgubili na domačem igrišču s 3:1. Do prvega zadetka Rosenborga nismo prihajali z lahkoto do priložnosti, a smo bili prisotni na igrišču. Vseeno smo imeli dober nadzor in nekajkrat poskušali z razdalje. Stali smo proti tekmecu, ki je zgostil sredino in nam dobro onemogočil neko boljše sodelovanje. Zavedali smo se, da bomo to težko prebili in da se znajo gostje zelo dobro braniti. Če dobiš prvi zadetek s prostega strela, ti to vzame neko upanje, da lahko kaj narediš. Še posebej, ko imaš opravka s tako kakovostnim tekmecem. To je bil ključni trenutek," je trener Darko Milanič izpostavil dogodek iz 50. minute, v kateri se je prvič zatresla mariborska mreža, in dodal: "Ta zadetek nam je vzel malce samozavesti, ki je do takrat nismo imeli na pretek."

Trofejni strateg je bil razočaran nad predstavo izbrancev. "Škoda, da smo bili pod svojo ravnijo na tako pomembni tekmi. Bilo je ogromno napak, ne samo ena. Prekršek pred drugim zadetkom je bil nepotreben, Pirić je slabo posredoval pri prvem golu, posredovanje pri tretjem zadetku je bilo zelo slabo," se je dotaknil številnih napak, s pomočjo katerih je Rosenborg v drugem polčasu napolnil mrežo vijolic in si priigral lepo prednost pred povratnim srečanjem.

Preveč hiteli in se malo silili

Pogrešal je več dobrega sprejema in pravih rešitev v napadu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Na sredini smo igrali preveč nazaj. Lahko bi igrali naprej, proti Kronavetru in Tavaresu, a nismo. Če to zamudiš, postaneta nevidna," je izpostavil del igre, v katerem se Mariborčani niso proslavili. Zlasti v prvem polčasu, ko je bil rezultat še 0:0.

"Zelo moteče je, da smo bili precej nemirni. Počasni smo bili, tekmeci so se bolje postavili. Hitro smo zaključevali akcije, a smo vselej hiteli in se malo silili, ker nismo imeli dobrega sprejema in pravih rešitev. To sem pogrešal," je priznal nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, ki bi v primeru izpada Maribora proti Rosenborgu nadaljeval evropsko sezono v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo. V tem bi se njegova četa udarila z boljšim iz obračuna med bolgarskim (Ludogorec) in valižanskim (TSN) prvakom.

Nekateri bi si oddahnili, če bi šli z igrišča

Rosenborg je v drugem polčasu izkoristil številne napake v mariborski obrambi in dosegel tri zadetke. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Od svojih izbrancev je pričakoval boljšo igro, a so proti Rosenborgu pregoreli v preveliki želji. Pokazali so bistveno manj od tistega, kar so zmožni pokazati. Milanič jih pozna v drugačni luči, zato mu je bilo še toliko bolj žal, ko je spremljal njihove predstave. "Verjemite, da je to najtežje, kar se ti lahko zgodi. Če bi le en igral slabo, ne bi bila težava, opravil bi menjavo. Ko je slabih več igralcev, pa čakaš, čakaš in premlevaš, kaj bi naredil. Roko na srce pa je bilo kar nekaj takih, ki bi si oddahnili, če bi šli z igrišča," ni bil zadovoljen z izvedbo številnih varovancev.

Maribor bo v soboto iskal pot do prve zmage v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije. Pomeril se bo s Taborom iz Sežane, trener Milanič pa bo najverjetneje spočil kar nekaj prvokategornikov, s katerimi želi v torek v Trondheimu napasti Rosenborg.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Miloš Vujinović/Sportida:

Ostaja prepričan, da lahko Maribor pokaže boljšo predstavo in na Norveškem oteži delo tamkajšnjemu prvaku. Temu se po zmagi v Ljudskem vrtu (3:1) nasmiha napredovanje v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, s tem pa že zagotovljeno podaljšanje evropske sezone vsaj do decembra.

Na Norveškem bodo bolj sproščeni

Izkušeni trener Maribora je prepričan, da lahko vijolice na Norveškem otežijo delo Rosenborgu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida O tem sanjajo tudi Mariborčani, a bi za uspeh potrebovali ogromen čudež, visoko zmago v Skandinaviji, kjer so nazadnje gostovali prejšnji teden in po podaljšku doživeli sladek poraz proti Aiku (2:3).

"Lahko naredimo bolje kot danes. Ne bomo obupali, čeprav smo v težkem položaju. Je pa morda celo lažje, kot če bi bil rezultat nižji za njih. Jasno je, da moramo biti bistveno boljši in bolj sproščeni. Zdaj moramo zamenjati vlogi. Verjamemo, da smo sposobni obrniti izid. To smo pokazali velikokrat, tudi v Stockholmu, ko smo bili v težavah. Zdaj je še težje, ne bomo pa obupali. Devetdeset minut je še dolgih," po "prvem polčasu" slovensko-norveškega spopada v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov napoveduje Milanič.

V torek bo lahko v nasprotju z dvobojem v Ljudskem vrtu računal tudi na Alexandra Cretuja, ki je na prvi tekmi proti Rosenborgu odslužil kazen rumenih kartonov.