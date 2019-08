Maribor po bolečem porazu reši le še čudež, Milanič odšel ob žvižgih

Nogometaši Maribora so v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov ostali praznih rok proti prvaku Rosenborga (1:3) in si močno zmanjšali možnosti za napredovanje. Norvežani so v drugem polčasu kar trikrat matirali Kenana Pirića. Navijači še verjamejo v preobrat v Trondheimu, del občinstva pa je strokovnemu vodstvu na čelu z Darkom Milaničem po bolečem porazu namenil žvižge.

Velik vložek, velika odgovornost, (pre)velika previdnost. Mariborčani so se obračuna z norveškim prvakom, še enim v nizu prvakov iz nekdanjih ''vikinških'' dežel, lotili z visoko stopnjo taktične kulture. Darko Milanič je za razliko od sobotnega srečanja v Murski Soboti računal na najmočnejšo zasedbo z izjemo kaznovanega Alexandra Cretuja, na seznamu poškodovanih pa se tako kot od začetka sezone še vedno nahaja Luka Zahović. Na srečo vijolic naj bi bilo tako tudi zadnjič …

Brez zadetkov, a tudi strelov v okvir vrat

Izbranci Milaniča so odigrali zrelo, disciplinirano, na trenutke manj napadalno od pričakovanj občinstva in skušali gostom preprečiti, da bi resneje ogrozili vrata Kenana Pirića. Vsaj v prvem polčasu. Na tekmi, na kateri Viole za razliko od srečanja v Ljudskem vrtu proti švedskemu velikanu Aiku niso imele dostojnega tekmeca na tribunah, saj je bogate goste (brez enega samcatega transparenta!) na severu stadiona spremljalo le nekaj deset navijačev, ni bilo veliko priložnosti.

Fotogalerija s tekme (Miloš Vujinović/Sportida):

V prvem polčasu ni bilo niti enega strela, ki bi švignil v okvir vrat in zadišal po zadetku. Rubrika je ostala prazna, prav tako se ni spreminjal rezultat na semaforju. V Ljudskem vrtu je sprva gostiteljem povzročalo največ težav javno ozvočenje na stadionu. Iz zvočnikov je piskalo in šumelo, stanje, ki je vedno bolj načenjalo živce navijačev zlasti na starejši, osrednji tribuni, pa se je do 15. minute le popravilo. Do takrat je Martin Milec že pridobil rumeni karton, ko si je po izgubljeni žogi Dina Hotića dovolil nevaren štart s podplatom v tekmeca.

Vratnica gostov za prvo opozorilo

Resnih priložnosti ni bilo, gostitelji, ki so imeli opravka z zelo zgoščeno in tesno postavljeno obrambo Rosenborga, so nekajkrat poskusili s strelom z razdalje, a je primanjkovalo natančnosti, nekajkrat pa so jim branilci norveškega prvaka blokirali poizkuse. Vratarju Andreju Hansenu tako v prvem delu ni bilo treba resneje posredovati, drugače pa se je počutil njegov stanovski kolega Kenan Pirić.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Ujel je večino globinskih predložkov, namenjenih pred njegova vrata, v 34. minuti, ko je podal v kazenski prostor Vegar Hedenstad in našel osamljenega Alexandra Soderlunda, pa je bil nemočen. Najboljši strelec gostov je na srečo vratarja iz BiH zadel vratnico, žoga pa se je odbila v polje. Občinstvo v Mariboru je bilo zmedeno, saj so gostje pokazali zobe in opozorili na ranljivost domače obrambe. Če bi Norvežan zatresel mrežo, zadetek ne bi obveljal, ker se je nahajal v nedovoljenem položaju. To je označil tudi sodnik.

Peričić v zadnjem trenutku

Norvežani so še naprej mešali štrene Mariborčanom, ki si kljub kombinatorni igri niso priigrali zrelejše priložnosti, na drugi strani pa je bilo ponovno nevarno pred vrati vijolic v 42. minuti. Levi bočni branilec Birger Meling se je po dvojni podaji znašel v ugodnem položaju za strel, a se je z blokom pravočasno vmešal Špiro Perićič, razčistil nevarnost in žogo odbil v kot.

Ob koncu prvega polčasa se je izkazal Andrej Kotnik, po samostojni akciji se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, a je strel švignil nad prečko. Ostalo je pri 0:0 in spoznanju, da je Maribor naletel na tako enakovrednega in nepredvidljivega tekmeca, da bi se lahko vsako tveganje končalo s slabim rezultatom. O tem se je hitro prepričal v nadaljevanju.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Soderlund ukanil Pirića. Prvič.

Če se je drugi polčas začel previdno, pa dogodki po 49. minuti niso šli v prid Maribora. Najprej je Aleks Pihler storil oster prekršek nad kapetanom Mikom Jensenom, prejel rumeni karton, sodnik iz Francije pa je dosodil prosti strel za goste. Oddaljenost je bila malce manj kot 30 metrov, žogo pa je vzel v roke Soderlund, jo postavil na označeno mesto in udaril proti vratom Maribora močan projektil. Neprepričljivi Kenan Pirić ni bil kos udarcu.

Norvežani so zatresli mrežo in se podobno kot Porto, Olympiacos in LASK v pomembnem evropskem večeru veselili vodstva kot gostje. Ljudski vrt je za trenutek obnemel, slišalo se je veselje maloštevilnih privržencev Rosenborga, nato pa je z južne tribune zagrmelo. ''Ni predaje,'' je odmevalo. To je gostiteljem vlilo dodatne moči, da so hitreje preboleli šok. Le pet minut po zadetku je Rok Kronaveter kot prvi na tekmi resneje ogrozil Andreja Hansena, vratar gostov pa je ukrotil njegov zahteven strel. To je bil tudi prvi strel Maribora v okvir vrat. V 55. minuti!

Nebeški skok Soderlunda in podvojitev prednosti

Gostje se niso zadovoljili s tesnim vodstvom. Začutili so svojo priložnost. Kapetan Jensen je v 61. minuti namučil Pirića, le tri minute pozneje pa je Ljudski vrt še drugič v večeru utišal njegov soigralec Soderlung.

Našel ga je Gjermund Asen, nekdanjemu soigralcu Roberta Berića pri St. Etiennu pa po odličnem skoku, ko je zavladal v kazenskem prostoru vijolic, ni bilo težko zadeti. Rosenborg je podvojil prednost, a to najbolj zvestih domačih navijačev ni potrlo. Še naprej so glasno bodrili ljubljence in prejeli nagrado.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Tavares znižal, Jansen hitro povišal

V 70. minuti je kapetan Marcos Tavares z roba kazenskega prostora sprožil po tleh. Strel je bil dovršen in tako natančen, da se je žoga od leve vratnice odbila v mrežo. Maribor je znižal razliko, Ljudski vrt je skočil na noge, Brazilec z vijoličnim dresom, na katerega so tako opozarjali nogometaši Aika, pa je dosegel že 199. zadetek (v vseh tekmovanjih) v dresu najljubšega kluba!

Veselje na stadionu pod Kalvarijo pa ni trajalo dolgo. Zadetki so padali v nenavadnem sosledju. Noro nadaljevanje je postreglo z ekspresnim veseljem gostov. Skandinavci so še tretjič zatresli Pirićevo mrežo. Ko je občinstvo na stadionu še opevalo Tavaresevo mojstrovino in potiskalo Maribor v nove napade, je Rosenborg hitro in spretno povišal vodstvo. Vroče je bilo kar nekaj sekund, žoga se je odbijala blizu golove črte, nato pa se je so nje dokopal kapetan Jensen. Izkušeni Danec ni zapravil priložnosti. Dosegel je zadetek, občinstvo v Ljudskem vrtu pa kar ni moglo verjeti, kaj se dogaja na zelenici.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Žvižgi strokovnemu vodstvu, Viole vzklikale: Ni predaje

Mariborčani so ob glasni spodbudi navijačev skušali znižati rezultat, a jim ni uspelo. V 86. minuti je Rok Kronaveter izvajal prosti strel, poskušal s tehnično dovršenim udarcem, a je žoga zgrešila cilj. Ostalo je pri zmagi gostov, ki so si s tem priigrali nenadejano ogromno prednost. Zapravijo jo lahko le v primeru, če bi jim slovenski prvak čez šest dni izdatno napolnil mrežo na norveških tleh.

Viole so igralcem po koncu dvoboja namenile aplavz in podporo. Ko so zapuščali igrišče, so vzklikali ''Ni predaje'', na drugačen odziv pa je naletelo strokovno vodstvo Maribora, saj je ob tem, ko se je odpravilo proti vzhodni tribuni in zapuščalo igrišče, naletelo na žvižge občinstva, nezadovoljnega s prvim evropskim porazom, zagotovo pa so imeli v mislih tudi rezultatsko manj uspešen vstop v domače prvenstvo.

Če bo Maribor izpadel proti Rosenborgu, povratna tekma bo prihodnji torek v Trondheimu, bo evropsko sezono nadaljeval v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, ko se bo dvakrat pomeril proti boljšemu iz obračuna med prvakoma Bolgarije (Ludogorec) in Walesa (TNS).

Maribor : Rosenborg 1:3 (0:0) Prva tekma 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, stadion Ljudski vrt, 10.316 gledalcev, glavni sodnik Francois Letexier (Francija) Strelci: 0:1 Soderlund 50., 0:2 Soderlund 64., 1:2 Tavares 70., 1:3 Jensen 71. Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Pihler, Hotić (od 64. Požeg Vancaš), Kotnik (od 85. Kramarič), Kronaveter, Tavares; trener Darko Milanič Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen (od 15. Valskvik), Hovland, Meling, Lundemo, Jensen, Asen (od 80. Trondsen), Adegbenro, Soderlund (od 68. Helland), Akintola; trener Eirik Horneland Rumeni kartoni: Milec 6., Adegbenro 23., Pihler 49., Jensen 89. Rdeči karton: /

