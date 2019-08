Norvežan svari rojake, naj se pazijo Tavaresa

Danes se bosta v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov pomerila Maribor in Rosenborg. Norveški prvaki so previdni v napovedih, pred dvobojem pa jih je posvaril nekdanji član Tarik Elyounoussi. Norveški reprezentant je prejšnji teden z Aikom izpadel proti vijolicam ter rojake opozoril na znanje in vrline Marcosa Tavaresa.

Odprava norveškega prvaka šteje 20 nogometašev. Dva se bosta danes preselila na tribune, to bosta najverjetneje Erik Botheim in Emil Konradsen Ceide, preostali pa bodo kandidirali za nastop v Ljudskem vrtu.

Rosenborg je pričakovano v Slovenijo prispel brez največjega zvezdnika na papirju. Kontroverzni danski napadalec Nicklas Bendtner, nekdanji član Arsenala, Juventusa in Wolfsburga, je ostal doma. Za norveškega prvaka ni odigral dvoboja že več kot tri mesece, pogodba pa ga veže le še do konca leta. Strokovno vodstvo nanj ne računa, niti noče o njem govoriti.

Kako se bo razpletel dvoboj v sredo? Maribor bo zmagal. 75,87% +

Ne bo zmagovalca. 7,87% +

Rosenborg bo zmagal. 16,26% +

Osredotočeno je le na kandidate za nastop proti Mariboru, ki bodo skušali Rosenborgu priigrati dobro popotnico za povratno srečanje 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ko se bo prihodnji torek o mikavnih milijonih evrov odločalo v Trondheimu.

Norvežan o izpadu proti Mariboru: Nogomet je včasih zelo brutalen

Tarik Elyounoussi je priznal, da je bil izpad proti Mariboru zelo boleč. Foto: Getty Images Tam je pred leti že igral Tarik Elyounoussi. Norveški reprezentant je bil član Rosenborga v sezoni 2012/13, zdaj pa si nogometni kruh služi pri sosedih. Je član Aika iz Stockholma, s katerim je prejšnji teden doživel dramatičen izpad proti Mariboru. Švedskemu prvaku se je v podaljšku prav po zaslugi njegovega zadetka že nasmihalo napredovanje v 3. krog kvalifikacij, nato pa je Alexandru Cretu v 117. minuti postavil končni rezultat 3:2 in poskrbel za nepopisno veselje vijolic.

"To je bil zelo grenak poraz. Potrebovali smo kar nekaj dni, da smo ga preboleli. Nogomet je včasih lahko zelo brutalen," je za švedski Adresseavisen povedal 31-letni Norvežan. Lahko bi bil junak napredovanja proti Mariboru, na koncu pa se je skupaj s soigralci držal za glavo in objokoval zapravljeno priložnost. Pred srečanjem med Mariborom in Rosenborgom so ga za mnenje o slovenskem prvaku povprašali norveški novinarji.

Mariborčani so prejšnjo sredo utišali švedske navijače na stadionu Friends Arena. Foto: Reuters

Elyounoussi, ki razmišlja o odhodu iz Aika, jim je namignil, da ima Rosenborg polovične možnosti za napredovanje. Žal mu je, da v 3. krogu ni skandinavskega posladka. Lahko bi se pomeril z rojaki in nekdanjim klubom, a mu je načrte preprečil Maribor.

Izkušeni Norvežan, rojen v Maroku, je izpostavil tudi največjo nevarnost vijoličastih. "Marcos Tavares. Je zelo dober igralec. Veliko se giblje in pripravlja priložnosti za zadetek," je opozoril Rosenborg na 35-letnega Brazilca s slovenskim potnim listom in vijoličastim srcem. Ni ga nogometaša, ki bi v Evropi dosegel toliko zadetkov kot on. Tavares jih je zabil že 28. Tudi v tej sezoni, ko je v Ljudskem vrtu zatresel mrežo Valurja.

Rosenborg je klub z bogato zgodovino

Eirik Horneland želi po Linfieldu in Bateju izločiti še Maribor. Foto: Guliver/Getty Images Bo opozorilo resno vzel tudi trener Eirik Horneland? Norveški strateg je po prihodu v Maribor razkril težavo, ki ga je na zadnjih gostovanjih Rosenborga spravljala v slabo voljo. Ni mu bilo všeč, kako hitro se je zatresla mreža norveškega prvaka na gostovanjih v Borisovu (po petih minutah) in Sarpsborgu (treh minutah).

"Upam, da smo se iz tega nekaj naučili. Moramo biti bolj zbrani in osredotočeni. Moramo biti pogumni in računati na igralce, ki si želijo zmagati. To so tekme, na katerih si ne smeš privoščiti dremeža, ampak jih moraš odigrati povsem predano," opozarja 44-letni Skandinavec, ki bo poskušal prekiniti mariborski niz uspehov proti tekmecem s severa Evrope.

Želi si, da bi se razkošna zgodovina evropskih uspehov Rosenborga dopolnila. "Smo klub z bogato zgodovino. Želimo jo dopolnjevati, to bi klubu pomenilo veliko. Ima pa evropske izkušnje tudi Maribor, zato pričakujem zahtevno srečanje. Takšno, kot je bilo tudi proti Bateju. Odprto bo vse do konca," norveški strateg pričakuje izenačen boj. Njegova podaljšana roka na igrišču je Danec Mike Jensen. Nosi kapetanski trak, v Trondheimu igra že šest let, je tudi občasni danski reprezentant. Lani je bil na razširjenem seznamu 35 kandidatov za SP 2018, a nato izpadel.

Maribor pred tekmo z Rosenborgom, prispevek Roka Kovačiča/Planet TV:

Trener Horneland je vesel, da je zvezni igralec Marius Lundemo pozdravil poškodbo mišice. Zaradi nje je prejšnji teden manjkal na domači tekmi proti Bateju (2:0) in gostovanju pri Sarpsborgu (1:1). "Maribor je na podobni ravni kot BATE. Morda malce boljši ali pa slabši. Je pa izločil Aik, tako da ima zagotovo dobro ekipo. Pred nami je zahtevna naloga, a imamo lepo priložnost za napredovanje," je poudaril Norvežan. Za Rosenborg igra od leta 2017, pred tem je bil član Lillestroma, nekdanjega kluba Roberta Korena.

Z moštvenim duhom nad tehnično znanje

Robert Berić si je v Franciji delil slačilnico z zdajšnjim najboljšim strelcem Rosenborga. Foto: Reuters Nekaj nogometašev Rosenborga si je že delilo slačilnice s Slovenci. Najboljši strelec kluba, 32-letni Norvežan Alexander Soderlung, je tako igral v St. Etiennu skupaj z Robertom Berićem. V boju za doseganje zadetkov se je bolj izkazal nekdanji napadalec Maribora, ki bo danes stiskal pesti za vijolice.

Obrambni steber Rosenborga Even Hovland je izpostavil odliko 15-kratnih slovenskih prvakov. "Maribor ima tehnično zelo dobro podkovane igralce. Moramo jih premagati kot ekipa," na moštveni duh, s katerim bi lahko strli Milaničevo četo, prisega norveški branilec, ki je nekaj sezon preživel tudi v Nürnbergu. Tam se je družil tudi z Mišem Brečkom in Timom Matavžem.

Današnji spektakel v Ljudskem vrtu, na katerem bo Maribor lovil tretjo zaporedno domačo evropsko zmago, se bo začel ob 20.15.