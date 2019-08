Zlatko Zahović ni edini, ki opozarja na taktično kulturo

"Če bomo obe tekmi odigrali na enak način, s pravilno taktično kulturo, verjamem, da bomo uspešni," pred obračunom med slovenskim (NK Maribor) in norveškim prvakom (Rosenborg) v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov razmišlja Saša Gajser. Pomočnik trenerja Maribora Darka Milaniča si je ogledal zadnji prvenstveni dvoboj Rosenborga in ugotovil, da bodo imele vijolice opravka s povsem drugačnim tekmecem, kot je bil švedski prvak AIK.

Rosenborg in Maribor sta zadnji izziv pred evropskim spopadom v Ljudskem vrtu opravila na zelo podoben način. Oba sta remizirala v gosteh z 1:1, oba sta zaostajala, a nato izenačila, pri tem pa tudi spočila nekaj prvokategornikov, ki so potrebovali oddih sredi zgoščenega urnika.

Pozorni na številne predložke in "druge žoge"

Rosenborg je v prejšnji evropski sezoni igral v skupinskem delu lige Europa. Foto: Guliver/Getty Images Na dvoboju norveškega prvenstva med Sarpsborgom in Rosenborgom je bil prisoten tudi Saša Gajser. Nekdanji slovenski reprezentant, ki na klopi NK Maribor pomaga prvemu trenerju Darku Milaniču, je spremljal srečanje z odprto beležnico, v katero je med srečanjem zapisal nemalo dognanj in jih po vrnitvi v domovino predstavil "šefu".

Nekaj jih je zaupal tudi klubski strani 15-kratnih slovenskih prvakov in Rosenborg primerjal s sosedom, švedskim prvakom AIK Solna, ki ga je Maribor izločil v 2. krogu kvalifikacij.

"Norveški prvaki so drugačni, v postavitvi in načinu igre, medtem ko zagotovo lahko najdemo določene vzporednice med prejšnjim in naslednjim evropskim tekmecem. Način, kako se lotevajo tekme, je podoben. Skandinavske ekipe so dosledne pri načinu, ki ga imajo, od tega ne odstopajo. Se pa v primerjavi s Švedi razlikujejo nekatere podrobnosti pri načinu, kako napadajo ali se branijo. Pozorni bomo morali biti na številne predložke in vtekanja velikega števila igralcev v kazenski prostor, predvsem pa na spoznanje, kako zelo jih zanima t. i. druga žoga. Zelo so odločni in agresivni pri tem namenu, hočejo pobrati vsako žogo, ki se odbije, iz teh situacij pa postanejo nevarni," je član strokovnega vodstva Maribora opisal igro Rosenborga in pasti, ki se jim bo poskušala Milaničeva četa izogniti.

Bo strokovno vodstvo NK Maribor po Valurju in AIK v Ljudskem vrtu našlo pot tudi do zmage nad Rosenborgom? Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Najprej v sredo v Ljudskem vrtu, to bo prva domača tekma Maribora po 30. rojstnem dnevu navijaške skupine Viole, nato pa še šest dni pozneje na povratni tekmi v Trondheimu.

Izničiti vse dobre zadeve Rosenborga

Zlatko Zahović in Saša Gajser sta sodelovala že v slovenski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar Gajser opozarja, da čakata Mariborčane zahtevna dvoboja, v kondicijskem smislu zelo podobna tekmam s švedskim prvakom.

"Predvsem pa moramo razmišljati o sebi, se dobro pripraviti na prvo tekmo in ne dovoliti, da bi šel potek v smer, ki si jo želijo oni. Vse dobre zadeve, ki jih ima AIK, smo na domači tekmi izničili in jim nismo omogočili pravih priložnosti. V Stockholmu smo to po nepotrebnem počeli slabše, zato je treba zdaj ponoviti predstavo iz Ljudskega vrta. Če bomo obe tekmi odigrali na enak način, s pravilno taktično kulturo, verjamem, da bomo uspešni," je po ogledu srečanja v Sarpsborgu (omenjeni norveški klub jo je lani v Evropi zagodel Kekovi Rijeki) opozoril na pomembnost taktične kulture, ki jo v zadnjem obdobju izpostavlja tudi športni direktor Zlatko Zahović.

"Navdušuje me taktična kultura, ki jo želimo ohraniti in vcepiti glede na novince, kar dela razliko med velikimi in majhnimi ekipami ter velikimi in majhnimi rezultati ter s tem tudi pri identiteti kluba," je razmišljal prvi kadrovik vijolic po nedavnem večnem derbiju z Olimpijo. Na gostovanju v Stockholmu ni skrival sreče, ko je Maribor po dramatičnem razpletu - o potniku v 3. krog kvalifikacij je odločil zadetek Alexandruja Cretuja v 117. minuti - izločil Švede. Le tri dni pozneje je Maribor znova zaostajal, tokrat z oslabljeno postavo v Murski Soboti, a v drugem delu zaigral neprimerno bolje in osvojil točko.

Maribor bo v sredo poskušal nadaljevati zmagoviti niz, kar zadeva domače evropske tekme. Po prvaku Islandije (2:0) in Švedske (2:1) želi v Ljudskem vrtu premagati še norveškega velikana, s tem pa si še okrepiti samozavest pred gostovanjem v Trondheimu, ko bo 13. avgusta na sporedu dvoboj z ogromnim vložkom, vrednim še in še milijonov evrov.