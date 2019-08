Mura ostaja trn v peti Maribora #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V derbiju 4. kroga Prve Lige Telekom Slovenije sta se Mura in Maribor razšla brez zmagovalca (1:1). V izredno težkih pogojih in povsem razmočenem igrišču sta bila na koncu oba trenerja tako Ante Šimundža in Darko Milanič zadovoljna z osvojeno točko. "Oboji si zaslužimo čestitke," je prepričan trener slovenskih prvakov.