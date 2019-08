Negativni fenomen Domžal izžareva nemoč Rožmana

Nogometaši Domžal so v začetku sezone 2019/20 pokazali dva različna obraza. V Evropi so namučili najbolj vroče švedsko moštvo Malmö in ga skoraj izločili iz Evrope (2:2 v Domžalah ob številnih neizkoriščenih priložnosti rumenih ter 2:3 na Švedskem), v domačem prvenstvu pa so v treh nastopih osvojili le eno točko in na lestvici, resda s tekmo manj, saj bo prestavljeni dvoboj 3. kroga proti Muri na sporedu 12. septembra, neslavno zasedajo zadnje mesto.

Domžale so prejšnji četrtek dvakrat zatresel mrežo Malmöja, v Sežani pa dosegel le en zadetek. Foto: Reuters Stanje na lestvici je povsem drugačno od optimističnih napovedi iz domžalskega tabora, ki so pred začetkom sezone glasneje kot ponavadi napovedovali željo, da bi mešali štrene najboljšim in sodelovali v boju za naslov vse do zadnjega. Zalomilo se jim je že trikrat.

Najprej so doma remizirali s knapi (2:2), nato v Stožicah po vodstvu z 2:0 doživeli manjšo katastrofo proti Olimpiji (2:4), v nedeljo, ko so po 19 letih gostovali v Sežani, pa so ostali brez točk še na Krasu.

Čeprav je Rožman po vrnitvi iz Malmöja napovedal, da bi lahko Domžalčani proti Taboru upravičili vlogo favorita in s pomočjo taktične discipline dočakali prvo zmago v tej sezoni, so stadion Rajko Štolfa zapuščali sklonjenih glav. ''Verjamem, da so se moji fantje po četrtkovem gostovanju na Švedskem hitro psihološko pobrali. Taktični vzorci držijo, zato tokrat pri doseganju želenega cilja ne bi smelo biti večjih težav,'' je pred srečanjem dejal Rožman.

Vrhunci dvoboja v Sežani:

Po novem porazu, ki je bolel še toliko bolj, saj so gostitelji oba zadetka dosegli že v uvodnih 13 minutah, je bil nabor besed mladega stratega iz Štor nekoliko drugačen. ''Čestitke Taboru za zmago. Enostavno ne znamo narediti preklopa. Nismo na tej ravni, da lahko to delamo,'' je priznal nemoč in nadaljevanje negativnega fenomena, ki si ga Domžale privoščijo v 1. SNL še vsakič, ko pod vodstvom Rožmana izpadejo iz Evrope. Podobno je bilo tudi v letih 2017 in 2018, kar pa lahko najbolj skrbi navijače rumenih, pa je dejstvo, kaj se je dogajalo z Domžalčani po koncu evropske sezone.

Prvi dvoboji Domžal po evropskih izpadih: Ko je trener Simon Rožman: Malmö : Domžale 3:2 (1. avgust 2019)

Tabor Sežana : Domžale 2:1 (4. avgust 2019) Domžale : Ufa 1:1 (2. avgust 2018)

Mura : Domžale 5:1 (5. avgust 2018) Po porazu proti Muri so premagale Aluminij s 3:1, a nato ostale brez zmage v 1. SNL kar pet tekem zapored. Marseille : Domžale 3:0 (24. avgust 2017)

Krško : Domžale 4:2 (27. avgust 2017) Po porazu proti Krškemu so premagale Triglav, a nato ostale brez zmage v 1. SNL kar štiri tekme zapored. Ko je bil trener še Luka Elsner: West Ham : Domžale 3:0 (4. avgust 2016)

Kriza rumenih po evropskih izpadih

Ko so Domžale lani odigrale prvo tekmo po izpadu iz Evrope, so v Murski Soboti izgubile z 1:5, Nino Kouter pa je dosegel enega najbolj atraktivnih zadetkov v zgodovini 1. SNL. Foto: Mario Horvat/Sportida Leta 2017, ko so izpadli proti Marseillu, so si tako privoščili visok poraz v Krškem, nato resda premagali Triglav, a nato kar štiri tekme ostali brez nove zmage v 1. SNL. Temu primerno se je višal zaostanek z najboljšimi v prvi ligi. Podobno je bilo leto dni pozneje. Kot da se ne bi iz neuspešnega preklopa iz Evrope na domače prvenstvene naloge ničesar naučili.

Domžale so po stresnem dvoboju izpadle proti ruski Ufi, ponovno so sledili odhodi nekaterih nosilcev igre, rumeni pa so tri dni pozneje povsem odpovedali na gostovanju v Murski Soboti. Po visokem porazu, ki ga je zaznamoval tudi atraktiven zadetek Nina Kouterja z rabono, so premagali Aluminij, a je nato sledilo nadaljevanje krize. Kar pet tekem v 1. SNL brez zmage in ponoven padec na lestvici.

Domžale so na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih prejeli kar deset zadetkov. Foto: Reuters

Zgodovina se je do neke mere ponovila tudi letos, a so tokrat Domžalčani s skromnimi rezultati že začeli sezono. Pristali so na zadnjem mestu, po izpadu na Švedskem pa si privoščili še nepričakovan spodrsljaj v Sežani. ''Čestitke fantom. Odigrali smo super prvi polčas. Dobro smo se pripravili na Domžale, zadeli dokaj hitro dvakrat in na nek način kontrolirali srečanje. Škoda, da nismo bili bolj mirni v zaključkih protinapadov, saj bi lahko tekmo ''končali'' že malce prej. To je bila težka tekma in zelo pomembna zmaga za nas. Vsaka točka je za nas zelo pomembna. Fantje so pustili srce na igrišču,'' po zmagi nad Domžalami ni skrival sreče trener Tabora Andrej Razdrh, ki je na lestvici še dodatno ušel Domžalam.

V Sežani je bilo med Taborjem in Domžalami izenačeno v strelih na gol (7:7), kotih (6:6), prepovedanih položajih (3:3), skoraj pa tudi prekrških (17:15 za Tabor) in posesti žoge (52:48 za Tabor). Vseeno ni bilo remija, Tabor je izkoristil ranljivost domžalske obrambe in zmagal z 2:1.

V torek začetek nove zgodbe

Domžale bodo prvo prvenstveno zmago v tej sezoni lovile v soboto proti Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida Rumenim tako ne preostane nič drugega, da skromen izkupiček rešujejo v nadaljevanju sezone. ''V torek enostavno začenjamo spet novo zgodbo, novo poglavje. Obeta se trda borba, 33 krogov za čim boljšo uvrstitev na lestvici,'' je trener Rožman napovedal, kako po dnevu premora v torek od svojih izbrancev pričakuje drugačen pristop, poln želje po izboljšanju rezultatov v domačem prvenstvu in posledično temu tudi skoku na lestvici.

Prva priložnost se mu obeta v soboto, 11. avgusta, ko bo v Športnem paru gostovalo Celje, še eden izmed dolžnikov začetnega dela prvenstva, ki podobno kot Domžale (pa tudi Maribor in Rudar) še čaka na prvo zmago.