Domžale po izpadu iz Evrope predstavile novo okrepitev

Domžale, ki so v četrtek po dramatičnem srečanju v Malmöju (2:3) izpadle iz evropskega tekmovanja, so v svoje vrste privabile novega igralca. Dvajsetletni Dino Mušija z njimi trenira že dolgo časa. Odigral je veliko pripravljalnih tekem, se tudi vpisoval na seznam strelcev, Domžalčani pa so po vrnitvi iz Švedske potrdili, da so z njim sklenili enoletno sodelovanje.

Uresničile so se mu sanje

Mušija je v Avstriji nazadnje branil barve Wiener Viktorie, v Sloveniji pa so se mu izpolnile sanje: "Kot majhen otrok sem želel postati nogometaš in danes so se mi s podpisom prve profesionalne pogodbe sanje tudi uresničile. Dodatno zadovoljstvo je zagotovo v temu, da sem postal član Domžal, moštva, ki spada v sam vrh slovenskega nogometa. To potrjuje tudi organizacija in sam način dela znotraj kluba," je pohvalil novega delodajalca, s katerim se želi podati v boj za državni naslov.

🤝 | Novi član rumene družine je postal Dino Mušija. Dobrodošel!



Več: https://t.co/Mp5DfPg5tI pic.twitter.com/74y2af6nn6 — NK Domžale (@NKDomzale) August 3, 2019

"Navijači lahko z moje strani pričakujejo zadetke, asistence in kar je najpomembneje, to da bom v dresu Domžal, ki premorejo številne odlične nogometaše, dal vselej vse od sebe," je igralec, ki najraje prodira po desni strani, obljubil navijačem rumenih, da bo branil barve novega kluba po najboljših močeh.

Domžale bodo v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije v nedeljo gostovali v Sežani in iskali pot do prve prvoligaške zmage v tej sezoni.