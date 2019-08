Evropska zbirka, ki ji ni para v Sloveniji. In še marsikje drugje!

Nogometaši Maribora premorejo bogate evropske izkušnje. Tega se zavedajo tudi njihovi tekmeci, na tem slonita tudi optimizem in zaupanje Darka Milaniča. Čeprav so vijolice odigrale že ogromno dvobojev 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, pa bodo v sredo vseeno okusili nekaj novega. Prvič, odkar se Maribor druži z Evropo, se bodo namreč pomerili z norveškim klubom!

Mariborčani so v obdobju slovenske samostojnosti odigrali že 160 evropskih obračunov, z naskokom največ od klubov, ki spadajo pod okrilje Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ne le, da so osvojili največ slovenskih državnih (15) in pokalnih (9) naslovov, nase so večkrat opozorili tudi v Evropi. Čeprav se po proračunu in še čem ne morejo primerjati z bogatejšimi klubi iz razvitejših nogometnih držav, so nemalokrat mešali štrene tudi največjim.

Še nikoli proti norveškemu klubu

Maribor je prejšnji teden v Stockholmu utišal navijače Aika in se uvrstil v 3. krog kvalifikacij. Foto: Reuters Trikrat so zaigrali v skupinskem delu lige prvakov, v evropski ligi celo prezimili in končali pot med 32 najboljšimi, navijačem in slovenski javnosti pa osrečili srca s številnimi podvigi in nepozabnimi dvoboji. Med njimi pa ni bilo še nobenega, na katerem bi se pomerili proti norveškemu predstavniku.

V tej sezoni so že imeli opravka z dvema prvakoma držav s severa Evrope. Najprej so izločili Valur iz Reykjavika (3:0 in 2:0), nato še AIK iz Stockholma (2:1 in 2:3). Načrte so prekrižali prvakoma Islandije in Švedske, a so se s klubi iz omenjenih držav v preteklosti že družili.

Z Norveško pa je drugače. Zibelka nordijskih športov, ki jo s Slovenijo druži veliko rivalstev – enega izmed njih predstavljata tudi največji letalnici na svetu, Vikersund in Planica –, v Evropi ni še nikoli na lastni koži občutila fenomena mariborskega kluba. Tokrat ga bodo, saj je žreb v Nyonu združil kroglici Maribora in Rosenborga. Prva tekma bo v sredo v Ljudskem vrtu (20.15), povratna pa šest dni pozneje v Trondheimu.

Maribor se raje druži z močnejšimi

Mariborske Viole bodo v sredo prvič spremljale ljubljence na tekmi proti norveškemu klubu. Foto: Mario Horvat/Sportida To bo tudi prvo gostovanje Maribora na norveških tleh, s tem pa se bo mariborska zbirka držav, s katerih klubskimi predstavniki so se pomerili v Evropi, še povečala. V sredo zvečer bo štela že 43 članic evropske nogometne družine. Na seznamu držav, ki še niso imele opravka z NK Mariborom, jih bo ostalo le še 11. To so Armenija, Belorusija, Ferski otoki, Finska, Gibraltar, Kosovo, Liechtenstein, San Marino, Severna Irska, Slovaška in Wales.

Ne spadajo med močnejše članice Uefe, kar se tiče prvoligaškega nogometa, kar predstavlja še dodaten dokaz o tem, kako se Maribor veliko pogosteje druži s tekmeci iz bolj kakovostnih lig. Tega pa ne bi mogel, če ne bi dosegal tako odmevnih uspehov, s katerimi si je tudi polnil klubsko blagajno.

S kom se je Maribor že vse pomeril v Evropi?

Država Tekmec Maribora Tekme Z R P Albanija Partizani Tirana 2 2 0 0 Andora Sant Julia 2 2 0 0 Anglija Birmingham City, Tottenham, Wigan, Chelsea, Liverpool 10 1 2 7 Avstrija Austria Dunaj 3 1 1 1 Azerbajdžan Qabala 2 1 0 1 Belgija Genk, Club Brugge, Zulte Waregem 6 2 0 4 Bolgarija Levski Sofija 2 0 2 0 Bosna in Hercegovina Željezničar Sarajevo, Zrinjski Mostar 6 4 2 0 Ciper APOEL Nikozija 4 1 2 1 Češka Sparta Praga, Viktoria Plzen 4 0 0 4 Črna gora Zeta Golubovci 2 2 0 0 Danska Köbenhavn 1 0 0 1 Estonija Norma Tallinn 2 2 0 0 Francija Lyon 2 2 0 0 Grčija Olympiakos Pirej, Panathinaikos Atene 4 1 0 3 Gruzija WIT Georgia, Chikhura Sachkhere 4 2 2 0 Hrvaška Dinamo Zagreb 4 0 1 3 Irska Derry City 2 2 0 0 Islandija Keflavik, FH, Valur Reykjavik 5 4 1 0 Italija Lazio, Parma, Palermo 8 1 1 6 Izrael Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Be'er Sheva 6 2 2 2 Kazahstan Astana 2 1 0 1 Latvija Skonto Riga 2 1 0 1 Litva Kareda Šiauliai 2 2 0 0 Luksemburg Dudelange 4 4 0 0 Madžarska Videoton 2 1 1 0 Malta Hamrun Spartans, Birkirkara 6 4 1 1 Moldavija Zimbru Kišinjev 2 1 0 1 Nemčija Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke 6 0 3 3 Nizozemska Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven 4 1 1 2 Poljska Wisla Krakov 2 0 0 2 Portugalska Braga, Sporting Lizbona 4 0 2 2 Romunija Gloria Bistrita 2 1 1 0 Rusija Rubin Kazan, Spartak Moskva 4 0 3 1 Severna Makedonija Sileks 2 1 1 0 Srbija Budućnost Banatski Dvor, Hajduk Kula, Partizan Beograd 6 2 1 3 Škotska Glasgow Rangers, Hibernian, Celtic Glasgow, Aberdeen 12 5 4 3 Španija Atletico Madrid, Villarreal, Sevilla 8 1 3 4 Švedska Örebro, AIK Solna 3 1 0 2 Švica Zürich 2 1 0 1 Turčija Bešiktaš 2 0 1 1 Ukrajina Dinamo Kijev 2 1 0 1

Z - zmage, R - remiji, P - porazi

Maribor magnet za škotske in angleške klube

Maribor se zelo rad spominja spopada s Celticom v Glasgowu. Leta 2014 ga je dobil z 1:0 in se uvrstil v ligo prvakov. Foto: Getty Images Z norveškim klubom se bo torej v sredo pomeril prvič. Na večni lestvici ostaja zanimivost, da se je kroglica NK Maribor največkrat družila s škotskimi predstavniki, s katerimi so vijolice odigrale kar 12 tekem. Na lestvici sledi Anglija (10), takoj za državo, ki je v zadnji sezoni podala vse finaliste tako v ligi prvakov kot tudi ligi Europa, pa sta Italija in Španija (8).

Maribor je tako navijače razvajal največkrat z dvoboji proti atraktivnim tekmecem, jih v bogati zgodovini navduševal s pozitivnimi rezultati tudi proti klubom takšnega kova, kot so Borussia Dortmund (0:0), Ajax (1:1), PSV (2:1), Lyon (2:0 in 1:0), Dinamo Kijev (1:0), Bayer Leverkusen (0:0), Parma (0:0), Villarreal (1:1 in 2:1), Palermo (3:2), Rangers (2:1 in 0:0), Braga (1:1), Panathinaikos (3:0), Tottenham (1:1), Rubin Kazan (1:1), Wigan (2:1), Sevilla (2:2 in 1:1), Schalke (1:1), Celtic (1:1 in 1:0), Sporting Lizbona (1:1), Chelsea (1:1), Spartak Moskva (1:1 in 1:1), s tem pa si tudi ustvaril prepoznavno ime na evropskem nogometnem zemljevidu.

Norvežani so jo zagodli Olimpiji, Celju in Gorici Tromso je leta 2013 izločil Celjane, čeprav je doma izgubil z 1:2. Foto: Vid Ponikvar Maribor se še ni pomeril proti norveškemu predstavniku, so se pa v preteklosti že trije slovenski klubi. Slaba novica za Maribor je ta, da so vsi trije priznali premoč tekmecu iz Skandinavije in izpadli. Leta 2012 je Olimpija ostala praznih rok proti Tromsu (0:0 in 0:1), leto dni pozneje je klub s severa Norveške izločil še Celjane (2:1 in 0:2), slovensko-norveški dvoboji pa so se nadaljevali tudi leto pozneje, ko je bil Molde (2014) boljši od Gorice (1:4 in 1:1). Maribor bi lahko torej poskrbel za zgodovinski trenutek in postal prvi slovenski klub, ki bi v Evropi prisilil k predaji norveškega tekmeca.

Po Rosenborgu Dinamo oziroma Ferencvaroš?

Darko Milanič je v Evropi že vodil Maribor proti zagrebškemu Dinamu in ostal brez zmage. Foto: Miloš Vujinović/Sportida e V sredo bo Maribor skušal svoj status utrditi na tekmi proti Rosenborgu, s tem pa nadaljevati izjemno evropsko sezono, v kateri je preskočil tako islandsko kot švedsko oviro, zdaj pa se mu ponuja priložnost, da vikinško zbirko dopolni še z norveško trofejo. Če bi mu uspelo, bi se uvrstil v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, kjer bi ga čakal boljši iz sosedskega hrvaško-madžarskega obračuna med zagrebškim Dinamom in Ferencvarošem, s tem pa bi si že podaljšal evropsko sezono najmanj do zime, saj bi si v najslabšem primeru zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige.

Če pa bi se Maribor še četrtič prebil med evropsko elito, bi ga Uefa nagradila z bogatim finančnim prispevkom, in sicer z dobrimi 15 milijoni evrov, končni zaslužek pa bil večji še vsaj za nekaj milijonov. Zato bo v sredo na Štajerskem prisoten ogromen vložek, Ljudski vrt pa temu primerno napolnjen. Če bi Mariboru spodletelo proti Norvežanom, bi jih čakala tolažilna nagrada, nastop v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer bi se pomerili z boljšim iz dvoboja med prvakoma Bolgarije (Ludogorec Razgrad) in Walesom (The New Saints).

Kako je Maribor v soboto remiziral z Muro?

Tudi v tem primeru se ponuja možnost obogatitve evropske zbirke, saj se Maribor še nikoli ni pomeril z valižanskim klubom. Milaničeva četa se bo trudila, da bi se takšnemu scenariju izognila. Želi ostati na zmagovalnih tirnicah, tako ji želi vsa Slovenija. Veliko sreče!