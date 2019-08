Darko Milanič: Verjeli smo. Na klopi smo imeli tak občutek ves čas. #video

Nogometaši Maribora so v sredo v švedski prestolnici do konca trepetali za uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, a so si z golom Romuna Alexandra Cretuja v 117. minuti vendarle zagotovili napredovanje. Trener vijoličastih Darko Milanič je poudaril, da je bilo ključno, da so do konca verjeli v uspeh.

"Verjeli smo. Na klopi smo imeli tak občutek ves čas. Fante smo ob polčasu bodrili, da naj verjamejo, in potem smo ob začetku drugega polčasu zadeli. Gol smo dobili ob popolnoma nepravem trenutku oziroma zelo hitro," je Milanič spomnil na prvi prejeti zadetek v že četrti minuti igre.

"Neverjetno, to je tekma, ki si jo bomo zapomnili vsi, ne samo akterji, ampak tudi vi in naši navijači." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ta je spremenil taktiko Mariborčanov, a se jim je uspelo prilagoditi in na koncu iztržiti pozitiven izid proti zahtevnemu tekmecu.

"Zelo moška borba na obeh tekmah. Obe ekipi sta predobri za ta krog, škoda, da smo se srečali že zdaj. No, za nas je sicer super izpadlo, a so bili nasprotniki zelo močni. Verjeli smo do konca. Neverjetno, to je tekma, ki si jo bomo zapomnili vsi, ne samo akterji, ampak tudi vi in naši navijači. Zdaj gremo naprej k novemu nasprotniku, spet se bomo dobro pripravili, smo pa presrečni," je bil po koncu obračuna upravičeno lahko zadovoljen Milanič.

Zlatko Zahović je napovedal težek dvoboj z Norvežani

Maribor v naslednjem krogu ponovno čaka obračun s skandinavskim klubom, tokrat se bo pomeril z norveškim Rosenborgom, ki je izločil beloruski Bate Borisov.

"Z njimi še nisem igral, direktor (Zlatko Zahović, op. STA) je proti njim igral dvakrat in takoj napovedal, da nas čaka težek boj z zelo dobro fizično pripravljenim nasprotnikom. Spet se bo treba dobro pripraviti, vmes pa nas najprej čaka naslednja prvenstvena tekma z Muro. Izziv je izreden in v tem zahtevnem ritmu bomo aktivirali vse moči, ki jih imamo," je Milanič že pogledal naprej. Prva tekma tretjega kroga kvalifikacij jih čaka že prihodnji teden.

Foto: Vid Ponikvar

Alexandru Cretu se ne počuti kot junak

Mariborčani so na domači tekmi zmagali z 2:1, na povratni tekmi pa je bil za napredovanje dovolj poraz z 2:3. Med strelce sta se vpisala Andrej Kotnik, ki je v 48. minuti izenačil na 1:1, in Romun Alexandru Cretu, ki je v 117. minuti poskrbel za končni izid in napredovanje Maribora, zaradi česar je bil glavni junak sredinega večera.

"Ne počutim se kot junak, to je rezultat trdega dela celotnega moštva. Bila je težka tekma, vedeli smo, da ne bo lahko, ker imajo igralce, ki se ves čas močno borijo. Danes smo igrali bolje kot oni. Bolje smo nadzirali tekmo, imeli smo več posesti. Imajo zelo dobro ekipo, za tretji, ne drugi krog kvalifikacij, a Maribor je velik klub z izkušnjami v ligi prvakov," je po koncu tekme dejal Cretu.

Zelo pomemben gol je dosegel tudi Andrej Kotnik. Foto: Sportida

Časa za veselje ni veliko, sledijo druge tekme

Andrej Kotnik je svoj prvi gol v dresu Maribora prav tako dosegel v zelo pomembnem trenutku. "Prej se ni posrečilo in žoga ni šla notri, zdaj pa sem ob pravem času zadel in sem zelo vesel. Med samo tekmo sem bil živčen, seveda sem si želel zadeti, po tekmi pa je sledilo olajšanje. Časa za veselje ni veliko, sledijo druge tekme," je na hiter ritem tekem spomnil 23-letni Kotnik.

Sicer pa Mariborčane v vsakem primeru čakajo še štirje evropski obračuni, v primeru uspeha v tretjem krogu jih čaka zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov, v primeru morebitnega neuspeha pa zadnji krog kvalifikacij za evropsko ligo.