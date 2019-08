Švede zmotil navijaški incident, Viole razjezile domačine #video

Dvoboj med švedskim in slovenskim prvakom je potekal na stadionu Friends Arena. Ime prekrasnega modernega objekta opeva prijateljstvo, a na tribunah ni bilo preveč mirno. Navijači so po koncu rednega dela celo zasenčili nogometaše in poskrbeli za manjši zaplet. Tik pred začetkom podaljška je moral sodnik še malce počakati z začetnim piskom, saj je okrog 30 navijačev Aika priteklo na drugo stran stadiona do tribune, na katerih je bilo zbranih okrog 50 privržencev Maribora.

V Slovence je poletelo kar nekaj predmetov, a so varnostniki le ustavili nalet domačih huliganov. Švedski mediji so se o tem naletu po dvoboju razpisali in dodali, da je povod predstavljal transparent, ki so ga pripadniki Viol odtujili navijačem švedskega prvaka.

Ko so ga pokazali zbranim na stadionu, je hotela razjarjena skupina navijačev Aika obračunati z gosti, a so varnostniki preprečili najhuje, obenem pa še vzeli transparent Mariborčanom in ga vrnili gostiteljem. Ko so ga domači navijači prejeli v roke, so se vrnili na svoja mesta. To potrjujejo tudi video posnetki, ki so se hitro znašli na socialnih omrežjih.

Ko je bilo najbolj vroče med navijaškima skupinama, je do švedskih navijačev stopil trener Aika Rikard Norling. Družbo mu je delal kapetan Henok Goiton. Skušala sta umiriti navijače. Strateg švedskega prvaka je pozneje pojasnil, da se je bal, da ne bi bila tekma zaradi tega prekinjena. Švedski mediji se sprašujejo, kako se bo na dogodek odzvala Evropska nogometna zveza (Uefa). Takšni naleti se ne bi smeli dogajati, zato bi lahko Aik kot gostitelja doletela kazen.

Tako so navijači Aika med tekmo zažgali šal NK Maribor. Foto: Reuters

"Tega se ne sme početi. Nogometaši in navijači predstavljamo klub skupaj. Ni važno, ali si na igrišču ali na tribunah. Tako, kot se morajo brzdati igralci na igrišču, da zaradi jeze ne prejmejo kakšne nepotrebne izključitve, morajo biti previdni in pazljivi tudi navijači. Ne glede na to, kako sprovocirani ste, moramo vedno misliti na tisto, kar je najboljše za klub,'' domačim navijačem sporoča Norling.

''To je podobno kot takrat, ko igralec doseže zadetek in ga nato proslavlja pred tribuno, na kateri so navijači tekmecev. Vse zaradi provokacije. Tega ne bi smelo biti, drugače lahko pride do izbruha nasilja. Mislim, da sta bili v ta incident vpleteni obe strani,'' je po poročanju švedskega časnika AftonBladet pojasnil kapetan Aika in s tem del odgovornosti za incident podal tudi na stran navijačev Maribora.

Navijače Maribora so v Stockholmu varovali varnostniki in policisti. Foto: Reuters Kakšni pa so bili po dramatičnem srečanju v Stockholmu odmevi iz tabora Aika? ''Slabo se počutim. Nogomet je lahko včasih tako brutalen. Imeli smo vse, potem pa takole … Po dvoboju smo bili zelo razočarani,'' je za SVT Sport dejal Tarik Elyounoussi, strelec zadetka za 3:1. Takrat je norveški reprezentant maroških korenin že pomislil, da je potnik v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov odločen, a se je uštel.

Romun Alexandre Cretu je le tri minute pred koncem podaljška preskočil Norvežana, zatresel mrežo gostiteljev in postavil končni rezultat (2:3), s katerim je zaradi večjega števila doseženih zadetkov v gosteh napredoval Maribor. Elyounoussiju, članu angleškega Southamptona, je še bolj žal, saj bo zamudil obračun v kvalifikacij z Rosenborgom, s katerim se je pred leti redno srečeval v domovini.

Maribor jo je v 2. krogu kvalifikacij lige prvakov zagodel švedskemu prvaku. V nadaljevanju evropske poti se bo udaril z norveškim Rosenborgom. Foto: Reuters

''To je frustrirajoče. A življenje gre dalje, tako da se moramo obrniti novim ciljem naproti,'' je o bolečem izpadu spregovoril 33-letni Nigerijec Chinedu Obasi. Pred petimi leti se je pomeril v ligi prvakov proti Mariboru v dresu Schalkeja, tokrat pa je proti njim izpadel, za nameček pa še staknil poškodbo kolena, tako da je na igrišču prebil le dobre pol ure. Danes ga čakajo podrobnejši pregledi.

Kenan Pirić je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo. Foto: Reuters ''Maribor je zadel dvakrat praktično iz ničesar. Absolutno ničesar. To je moj najtežji poraz v karieri,'' je potožil Estonec Karol Mets. To je povedal po zmagi (3:2), ki pa jo je AIK zaradi izpada doživel kot poraz.

''To je ogromno razočaranje,'' ni ovinkaril Sebastian Larsson. ''Ko smo povedli s 3:1, smo nadzorovali dvoboj,'' kar ni mogel verjeti 34-letni švedski reprezentant. Premore ogromne izkušnje iz angleškega prvenstva. Dosegel je imeniten zadetek za 2:1, ko je mojstrsko prelisičil Kenana Pirića s prostega strela, pred tem pa še prispeval podajo za prvi gol Aika.