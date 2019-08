Mariborski junaki po nove milijone k velikanu, ki mu nagaja muhasti zvezdnik

Višje sile so odločile, da bodo Mariborčani to poletje temeljito spoznavali nogometne klube iz severa Evrope. Vijolice nimajo nič proti. V boju za ligo prvakov so že izločile prvaka Islandije (Valur) in Švedske (AIK), zdaj pa bodo nordijsko turnejo nadaljevale še proti najboljšemu norveškemu klubu (Rosenborg).

Kot da bi se izbranci Darka Milaniča, vijolični nogometni vitezi, ki jim gre v tej sezoni v Evropi imenitno, skušali v kvalifikacijah za ligo prvakov posebno nameriti prav na potomce neustrašnih vikingov. Žreb je določil, da bodo po islandskem in švedskem imeli opravka še z norveškim prvakom. Sedmega avgusta bodo v Ljudskem vrtu gostili Rosenborg, šest dni pozneje pa gostovali v Trondheimu. Če bodo vzeli mero tudi norveškemu rekorderju, si bodo evropsko sezono podaljšali najmanj do decembra!

Kdo je sploh Rosenborg Ballklub?

Rosenborg igra na stadionu Lerkendal, na katerem je Real Madrid leta 2016 premagal Sevillo in osvojil evropski superpokal. Foto: Guliver/Getty Images To je norveški velikan, ki prihaja iz mesta Trondheim, in v bogati državi, tako ponosni na številne uspehe v zimskih nordijskih športih, predstavlja nogometni mejnik. Podobno kot Maribor v Sloveniji. Rosenborg je osvojil rekordno število državnih naslovov. Prvič je bil najboljši v državi prav ob praznovanju 50. rojstnega dneva kluba. Zgodilo se je leta 1967, 52 let pozneje pa je v klubskih vitrinah že 26 naslovov.

Veljajo za največji norveški nogometni klub, njihov vzdevek pa je tesno povezan z norveško mitologijo, saj so nogometaši Rosenborga ''otroci trolov'', skandinavskih pravljičnih bitij, ki živijo v gozdovih. Igrajo na stadionu Lerkendal, ki je malce večji od Ljudskega vrta, saj sprejme 21.421 mest, na njem pa je himna lige prvakov odmevala neprimerno večkrat kot v Sloveniji.

Blizu absolutnega evropskega rekorda Rosenborg se je v prejšnji sezoni v skupinskem delu lige Europa meril tudi z RB Leipzigom, pri katerem nastopa Kevin Kampl. Foto: Guliver/Getty Images Čeprav je do osemdesetih let prejšnjega stoletja veljalo, da so profesionalni nogometaši na Norveškem prej izjema kot pravilo, pa je nato sledil preporod klubskega nogometa. Njegov razvoj je najbolje ponazoril Rosenborg. Postal je norveški serijski prvak, prvak od 1992 do 2004, kjer je zbral kar 13 zaporednih naslovov in za las zaostal za absolutnim evropskim rekordom. Lastita si ga Lincoln iz Gibraltarja ter Skonto iz Latvije, oba sta bila prvaka v osrednjem tekmovanju pod okriljem svoje nogometne zveze 14-krat zapored. Blizu pa je tudi BATE Borisov, beloruski prvak, ki je v sredo izpadel prav proti Rosenborgu. Lahko postavi nov rekord, saj je najboljši v Belorusiji že 13-krat zapored, niz pa še vedno traja in se kar noče končati.

Njegovo moč občutili tudi Real, Borussia in Milan

Rosenborg ima bogate izkušnje z igranjem v ligi prvakov. Foto: Reuters Nogometaši Rosenborga so z velikimi nizi pogosto razvajali navijače. Tako so v najbolj zlatem obdobju kluba igrali v ligi prvakov kar 11-krat, enkrat pa prišli do četrtfinala. To so bili drugačni časi. Rosenborg se je včasih enakovredno kosal tudi z največjimi. Vknjižil je zmage celo nad takšnimi giganti kot so Real Madrid, Borussia Dortmund in AC Milan. Takratni idejni vodja uspehov je bil priljubljeni trener Nils Arne Eggen. Zapisal se je med legende, po njegovem odhodu pa so sledila nekoliko manj uspešna leta.

A ne za dolgo. Od leta 2015 naprej se je Rosenborg vrnil k starim navadam. Štirikrat zapored je postal norveški prvak, v tem obdobju pa trikrat igral v skupinskem delu evropske lige. V ligo prvakov se ni uvrstil. Lani jih je v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil škotski Celtic, podobno velja tudi za predlani, leto pred tem pa je izpadel proti Apoelu iz Nikozije.

Na ligo prvakov čaka že ducat let

Norvežan Eirik Horneland bo skušal v trenerskem dvoboju premagati Darka Milaniča. Foto: Guliver/Getty Images Rosenborgu gre v tej evropski sezoni zelo dobro. V prvem krogu kvalifikacij je brez težav nadigral prvaka Severne Irske Linfield (4:0 in 2:0), nato pa je pred domači gledalci nadoknadil zaostanek s prve tekme v Belorusiji in izločil še BATE Borisov (2:0 in 1:2). V tretjem krogu se bo pomeril z Mariborom. To bo njun prvi obračun v Evropi.

''Za Rosenborg je pomembno, da nastopa vsako sezono v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Že dolgo nismo nastopili v ligi prvakov. Do nje nas čaka zahtevna pot, a se močno trudimo, da bi se nam posrečilo,'' sporoča Eirik Horneland, 44-letni strateg Rosenborga, ki se je v Trondheim preselil v začetku leta, pred tem pa tri leta treniral Haugesund. Liga prvakov se z Rosenborgom ni družila že 12 let, zato so pričakovanja navijačev v tej sezoni zelo visoka.

To so dokazali tudi z obiskom na sredini tekmi proti Bateju, ko se je v Trondheimu zbralo na tribunah 15 tisoč gledalcev. Zaploskali so zmagi ljubljencev z 2:0 in preboju v 3. krog, kjer se bo norveški prvak pomeril proti Mariboru. ''Mislim, da imamo dobre možnosti za napredovanje proti Mariboru,'' je poln optimizma Alexander Soderlund, strelec zadnjega zadetka proti Bateju.

Muhasti Lord Bendtner jim para živce Nicklas Bendtner je bil leta 2017 najboljši strelec Rosenborga, nato pa so navijači pogrešali njegove zadetke. Foto: Reuters V zadnjih sezonah je Soderlung najboljši strelec Rosenborga. Če je bil to leta 2017 muhasti danski zvezdnik Nicklas Bendtner, z naskokom najbolj znan nogometaš norveških prvakov, pa je v zadnjih letih drugače. Kontroverzni Danec, nekdanji napadalec Arsenala, Juventusa in Wolfsburga, je s svojim obnašanjem in škandali poskrbel na Norveškem za veliko slabe volje. V tej sezoni je zaradi takšnih in drugačnih razlogov, imel je tudi težave z zdravjem, zbral le pet nastopov, skupno v prvenstvu odigral le 184 minut, proti Bateju pa sploh ni kandidiral za nastop. Nazadnje je bil 31-letni zvezdnik v postavi v začetku maja. V slačilnici ni najbolj priljubljen, saj še vedno prejema daleč najvišjo plačo v norveškem prvenstvu, a ne igra prav nič. Zadnji mesec je prebil na počitnicah, se v ponedeljek vrnil na Norveško, a se nato sploh ni pojavil na treningih kluba. Samooklicani Lord Bendtner bo kmalu zapustil klub, saj ga pogodba z norveškim rekorderjem veže le še do konca aktualne sezone.

Najdražji igralec Rosenborga vreden kot Zahović

V njej Rosenborgu ne kaže najbolje. Na polovici sezone za vodilnim Moldejem, ki je odigral tekmo več, zaostaja devet točk in zaseda šesto mesto. Peti zaporedni naslov ''majhnih trolov'' je vprašljiv, z njim pa tudi nova dokazovanja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Zato si želi uspeti že letos, najprej izločiti Maribor, nato pa v morebitnem play-offu preskočiti še zadnjo oviro.

Rosenborg je v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil BATE Borisov. V Belorusiji je izgubil z 1:2, nato pa doma zmagal z 2:0. Oba zadetka je dosegel v drugem polčasu. Foto: Reuters

To bo skušal narediti z ekipo, v kateri ni izstopajočega zvezdnika z ogromno, tržno vrednostjo. Še največjo ima levi bočni branilec Birger Meling (1,5 milijona evrov), sledita mu kapetan Mike Jensen in pa Nigerijec Samuel Adegbenro (oba 1,4 milijonov). Za primerjavo, pri Mariboru vladajo zelo podobne vrednosti, naj strelec Luka Zahović, ki je še vedno poškodovan, je prav tako vreden 1,5 milijonov evrov. Je pa nekoliko vrednejša norveška ekipa. Transfermarkt.de jo je ocenil na 17,5 milijonov evrov, mariborska pa je vredna dobre tri milijone manj.

V ekipi prevladujejo domači nogometaši, ki v mladinski akademiji sodelujejo z nizozemskimi strokovnjaki. Od tujcev je največ Dancev in Nigerijcev, barve preostalega dela Evrope pa brani le še Srb Đorđe Denić. V kvalifikacijah za ligo prvakov se bo dvakrat pomeril proti rojaku Saši Ivkoviću, ki je Mariboru pomagal do enega najlepših porazov v klubski zgodovini vijolic (2:3 v Stockholmu).

Maribor bo tako nordijsko turnejo po Islandiji in Švedski nadaljeval na Norveškem, 13. avgusta pa bo že jasno, ali si je z napredovanjem že podaljšal evropsko sezono vsaj do zime (najmanj skupinski del evropske lige, morda pa celo skupinski del lige prvakov), ali pa bo novo priložnost za milijonsko nagrado Uefe lovil v play-offu kvalifikacij evropske lige.