Nekdanji član Olimpije rešitelj Maribora

Nogometaši Maribora so v Stockholmu proti AIK na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov sicer izgubili z 2:3 (1:2, 0:1), a so se uvrstili tretji krog kvalifikacij, ker so na prvi tekmi doma zmagali z 2:1. Odločilni zadetek za napredovanje Maribora je v 117. minuti podaljška dosegel nekdanji član Olimpije, Romun Alexandre Cretu.

Pred tednom dni so si v Ljudskem vrtu Mariborčani priigrali ugodno izhodišče proti švedskemu prvaku, ki so ga izločili po minimalnem porazu in podaljšku v gosteh, ter se bodo v nadaljevanju pomerili z norveškim Rosenborgom, ki je izločil beloruski Bate Borisov.

Trener Maribora Darko Milanič si je pred tekmo želel in tudi napovedoval, da bo njegova ekipa igrala na zmago in poskušala čim dlje zdržati brez prejetega gola. A so domači že na začetku pritisnili in iz drugega kota zadeli. Izvajal ga je Sebastian Larsson, ki je zbral več kot 350 tekem v angleški premier ligi. V četrti minuti je bil nato branilec Per Karlsson dobro postavljen nekaj metrov od prve vratnici in je z glavo poslal žogo prek za glavo nižjega Blaža Vrhovca v mrežo.

Švedi so zadeli že v peti minuti. Vodili tudi s 3:1, a tudi to ni bilo dovolj za napredovanje. Foto: Reuters

Mariborčani so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje, v 11. minuti je zapretil Hotić, vendar izrazitih nevarnosti za vrata gostiteljev tudi v nadaljevanju ni bilo. Kot tudi ne na drugi strani, kjer je v 23. minuti sicer norveški reprezentant Tarik Elyounoussi, rojen v Maroku, zgrešil žogo v kazenskem prostoru Štajercev. V 35. minuti je po podaji Roka Kronavetra odbito žogo, ki se je nevarno približevala prečki, vratar Oscar Linner poslal v kot. Gostitelji so ob koncu prvega dela ponovno pritisnili in Larsson je od daleč v zadnji minuti poslal žogo mimo leve vratnice.

V drugem delu je sam uvod pripadel gostom in Andrej Kotnik se je v 48. minuti dobro znašel v sredini kazenskega prostora gostov. Kapetan Marcos Tavares je bil nekaj prej pri žogi, ki se je odbila od domače obrambe, Kotnik pa jo je poslal v mrežo za izenačenje.

Larsson je v 54. minuti s prostega strelja nevarno streljal, Kenan Pirić pa je žogo odbil. Že minuto pozneje je Larsson znova nevarno streljal, mariborski vratar je žogo odbil, a le do Kolbeinna Sigthórssona, ki je zadel vratnico.

Kenan Pirić se je nekajkrat zelo izkazal. Maribor je reševal tudi v zadnjih sekundah tekme. Foto: Reuters

Larsson je v 61. minuti s pravo mojstrovino znova prinesel prednost domačim, ko je s roba kazenskega prostora sprožil neposredno na vrata s prostega strela in mimo živega zidu zadel zgodnji desni kot vrat nemočnega Pirića.

Ta se je izkazal v 71. minuti, ko je oster strel Lundstroma preusmeril v polje.

Pred začetkom podaljška je skupina domačih huliganov napadla navijače Maribora, teh je bilo skupaj manj kot 100, in tekma se je nadaljevala malo pozneje, kot je bilo predvideno.

Že ob koncu tretje minute dodatnega dela je po dolgi podaji Martin Milec neuspešno posredoval, Tarik Elyounoussi pa je poslal žogo nekoliko levo od leve vratnice v gol gostov. V nadaljevanju sta najbolj nevarna strela sprožila Bilal Hussein, ta je zamenjal igralca tekme Larssona, in Kronaveter.

Maribor se bo v nadaljevanju kvalifikacij meril z Rosenborgom. Foto: Reuters

Drugi del podaljška je prinesel preobrat v korist slovenskega prvaka. Najprej je Jasmin Mešanović zgrešil izjemno priložnost po protinapadu v 116. minuti, v nadaljevanju napada pa je minuto pozneje Romun Alexandru Cretu po strelu z glavo po podaji Mitje Vilerja poskrbel za nadaljevanje upanja Maribora za nov preboj v skupinski del lige prvakov, ki ga je z dvema obrambama v finišu obračuna potrdil še vratar Pirić.