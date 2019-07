Slaba novica za Mariborčane. Po podvigu so obstali v Stockholmu.

Po vseh dobrih na igrišču slaba novica ob prihodu na letališče: zaradi tehničnih težav letala se ne moremo vrniti domov takoj po tekmi. Nočitev v Stockhomu, nazaj v četrtek.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/3lQhQAirj8 — NK Maribor (@nkmaribor) July 31, 2019

Mariborčani so v podaljških, potem ko se je redni del tekme v Stockholmu končal z enakim izidom kot pred tednom dni v Ljudskem vrtu, z zmago domačina z 2:1, ob zaostanku z 1:3, ki bi bil za njih usoden, do napredovanja prišli z golom v 117. minuti.

Po lepi podaji Mitje Vilerja, ki je očitno mož za odločilne trenutke, saj je pred dvema letoma prav on zadel za zadnjo uvrstitev v skupinski del lige prvakov, je zadel Alexandru Cretu in zamrznil veliko večino od skoraj 20 tisoč gledalcev, ki so si prišli ogledati tekmo švedskega in slovenskega prvaka.

Zadetka NK Maribor v Stockholmu:

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je med gosti zavladalo veliko veselje, ki se je potem preselilo tudi v garderobe, a malo pozneje ga je vsaj malce pokvarila novice z letališča. Tam so Mariborčane dočakale informacije o tem, da je bil njihov polet zaradi tehnične okvare na letalu odpovedan.

Namesto, da bi domov pripotovali danes ponoči, bodo na pot odšli šele v četrtek, kar je pred zahtevnim nadaljevanjem sezone prav gotovo zmotilo trenažni proces Darka Milaniča.

V četrtek pridejo domov, v soboto jih že čaka derbi

Maribor, ki je v prvih treh tekmah nove sezone osvojil samo dve točki v slovenskem prvenstvu, namreč že v soboto zvečer čaka derbi 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Fazaneriji, kjer se bodo pomerili proti evropski Muri, ki se je po slovesu od Evrope na tekmo z Mariborčani pripravljala teden dni.

Pa tudi sicer jo je v zadnjem času Mariborčanom nekajkrat že zagodla. Vijoličasti so Muro v šestih tekmah (štirih v prvenstvu in dveh v pokalu), odkar se je ta vrnila med prvoligaše, premagali le enkrat. Kar štirikrat so remizirali in enkrat, konec septembra lani, prav v Fazaneriji v prvenstvu doživeli hud poraz. Izgubili so z 1:4.

Mariborčane po slabem štartu v novo prvenstvo že v soboto čaka zahtevna tekma proti Muri v gosteh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani, ki so si z napredovanjem na Švedskem zagotovili še vsaj štiri evropske tekme v tej sezoni (če bodo izpadli v naslednjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, se selijo v play-off za ligo Europa), bodo v Evropi sicer naslednjič dejavni že naslednji teden, ko bo na sporedu prva tekma 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov.

Slovenski prvaki se bodo spet pomerili s Skandinavci, tokrat pod Kalvarijo prihaja Rosenborg, trenutno šele šestouvrščena ekipa norveškega prvenstva, v kateri so v novi sezoni odigrali že 15 tekem, v lanski sezoni pa je bil prvak.