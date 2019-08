Navijači Maribora pogledujejo v Zagreb, Ajax prvič po velikem šoku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska klubska sezona ne pozna počitka. Sredi tedna bodo odigrane prve tekme 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenski prvak Maribor bo v sredo v Ljudskem vrtu pričakal Rosenborg, na delu bodo še številni slovenski legionarji. Tudi reprezentanta Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) in Miha Blažič (Ferencvaroš), ki bi se lahko v naslednjem krogu srečala z vijolicami.

Danes pet, jutri pet. Ljubitelji nogometa bodo ta teden v kvalifikacijah za ligo prvakov videli deset tekem, med njimi pa bo v Sloveniji z naskokom največjega zanimanja deležna tista v sredo, ko se bosta v Ljudskem vrtu udarila slovenski in norveški prvak.

Mariborčani lovijo bogato nagrado Uefe

Maribor je v kvalifikacijah za ligo prvakov že preskočil islandsko in švedsko oviro. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Maribor bo skušal po Valurju (Islandija) in AIK Solni (Švedska) izločiti še enega predstavnika države s severa Evrope. Če bi mu uspelo, bi si že zagotovil podaljšanje evropske sezone vsaj do decembra, saj bi si v najslabšem primeru že zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige, hkrati pa si tudi priboril priložnost, da si v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov priigra glavno nagrado - nastop v skupinskem delu največjega tekmovanja, podprt z več kot 15 milijoni evrov nagrade.

Če bi Maribor preskočil norveško oviro, bi se v play-offu pomeril z boljšim iz sosedskega obračuna med prvakoma Hrvaške (Dinamo Zagreb) in Madžarske (Ferencvaroš). Če bi izpadel, bi se v play-offu kvalifikacij za ligo Europa udaril z boljšim iz dvoboja med bolgarskim (Ludogorec) in valižanskim prvakom (TNS).

Danes na delu pet Slovencev

Benjamin Verbič bo danes skušal premagati belgijskega podprvaka. Foto: Getty Images Navijači Maribora bodo tako danes s posebnim zanimanjem spremljali dvoboj v hrvaški prestolnici, kjer se bo predstavil morebitni naslednji evropski tekmec slovenskega prvaka. Dinamo Zagreb Petra Stojanovića je na papirju favorit proti Ferencvarošu Mihe Blažiča. Dva slovenska legionarja bosta dejavna tudi na tekmi v Nikoziji, kjer bo Apoel gostil Qarabag. V vratih ciprskega prvaka velja pričakovati Vida Belca, za mesto v konici napada pa bo kandidiral Roman Bezjak.

Zelo zahtevno delo čaka kijevski Dinamo. Ukrajinski podprvak, za katerega nastopa tudi Benjamin Verbič, se bo mudil v Belgiji pri moštvu Club Brugge. Nizozemski velikan Ajax, ki so ga pred nekaj meseci od nastopa v velikem finalu lige prvakov delile le sekunde, bo danes gostoval v grškem kotlu v Solunu, danski Köbenhavn pa v Beogradu pri Crveni zvezdi. Srbski prvak je edini klub, ki je v prejšnji sezoni v ligi prvakov zadal poraz prvaku Liverpoolu.

Ajax bo odigral prvo evropsko tekmo po šokantni povratni tekmi polfinala lige prvakov v prejšnji sezoni, ko je proti Tottenhamu zapravil prednost s 3:0 in izpadel v zadnjih sekundah. Foto: Reuters

V sredo, ko bo poskušal Maribor izkoristiti prednost domačega igrišča, bosta na delu tudi nekdanja evropskega prvaka. Porto bo gostoval v Rusiji, Celtic pa v Romuniji. Zelo vroče bo tudi na sosedskih obračunih med podprvaki Turčije in Grčije (Istanbul Basaksehir proti Olympiakosu) ter Švice in Avstrije (Basel proti Lasku iz Linza).

Liga prvakov, play-off (4. krog) kvalifikacij: Skupina prvakov:

Dinamo Zagreb (Hrv)/Ferencvaroš (Mad) - Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom) - Slavia Praga (Češ)

Young Boys (Švi) - Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Apoel Nikozija (Cip)/Qarabag (Aze) - Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč) Skupina neprvakov:

Basel (Švi)/LASK (Avt) - Club Brugge (Bel)/Dinamo Kijev (Ukr)

Istanbul Basaksehir (Tur)/Olympiacos (Grč) - Krasnodar (Rus)/Porto (Por) V play-offu bodo zaigrali zmagovalci obračunov. Prve tekme bodo 20./21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog (prve tekme)