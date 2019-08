Besede Tavaresa, ki ne bodo všeč Rosenborgu

Norveški prvak Rosenborg je na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, odigrani pred več kot 10 tisoč gledalci, premagal Maribor (3:1). S tem je napravil pomemben korak k napredovanju v play-off, vijolice pa lahko iz neprijetnega položaja reši le še čudežni preobrat v Trondheimu. Napreduje lahko le še s pomočjo izdatne zmage na Norveškem. Je sploh možna?

Če so lahko dali oni tri gole, jih lahko tudi Maribor

Norveški prvaki so v drugem polčasu zatresli mrežo Kenana Pirića kar trikrat. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kar se tiče kapetana NK Maribor Marcosa Tavaresa, je uresničljiva. Povsem. ''Ni še konec. Moramo verjeti do konca. V nogometu se lahko vse spremeni, 90 minut bo še dolgih,'' ostaja mariborski napadalec optimist.

V napredovanje verjame tudi po visokem domačem porazu, kateremu se ni pred srečanjem nadejal nihče iz domačega tabora. ''Norvežani so dosegali zadetke prek naših napak. Če jih bomo popravili, bomo lahko ustvarili pozitiven rezultat na Norveškem,'' je po tekmi v Ljudskem vrtu, ko je stopil pred novinarje, dejal 35-letni Brazilec.

Zaveda se, da je pred njim zelo odgovorna naloga. Do povratnega dvoboja, ki se bo igral v torek v Trondheimu, mora dopovedati soigralcem, da lahko na Norveškem prekrižajo načrte gostiteljem. ''Če so nam lahko dali oni tri gole v Mariboru, jim lahko damo tri gole tudi mi na Norveškem. Bomo videli,'' je odgovoril in se nasmehnil. Kapetan Maribora resnično še ni vrgel puške v koruzo. Trdno verjame, da je naslednji teden mogoč čudež v Skandinaviji, kjer bo Maribor skušal po prvaku Islandije in Švedske nadaljevati ''vikinški'' niz še proti Rosenborgu.

Zahovića na Norveškem še ne bo

Proti Rosenborgu je izkoristil prvo priložnost, ki se mu je ponudila na tekmi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kje pa se skrivajo rezervne moči, s katerimi bi lahko Maribor na povratni tekmi presenetil Norvežane? Bi bil lahko dejavnik presenečenja Luka Zahović, ki naj bi se kmalu pridružil soigralcem in kandidiral za dvoboje? ''Ne, ne verjamem, da bo to Luka. Še vedno je poškodovan in ne bo igral. Do danes ga še ni bilo na treningu, tako da še ne sme igrati,'' je zaupal Tavares, ki si je želel zmage nad Norvežani, na koncu pa poskrbel za edini mariborski zadetek.

Na koncu se je izkazalo, da je bil častni (1:3). ''Dosegel sem lep zadetek. To je bila realno gledano moja prva priložnost na tekmi. Zatresel sem mrežo. To je to,'' je bil zelo vesel zadetka, že njegovega 30., odkar nastopa v evropskih tekmovanjih. Je klubski rekorder v številnih statističnih rubrikah.

Fotogalerija s tekme, foto Miloš Vujinović/Sportida:

Cela ekipa je naredila napako

Ko je še skoraj proslavljal zadetek za 1:2, so gostje matirali mariborsko obrambo še enkrat. Že tretjič. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kar se tiče dvoboja z Rosenborgom, je priznal, kako je želel Maribor v prvem delu bolj napasti goste, a so se slednji izkazali za pretrd oreh. ''Poizkušali smo vse. Vedeli smo, kakšna je njihova taktika in kako stojijo na igrišču. Poizkušali smo, a ni šlo. V drugem polčasu smo prehitro dobili gol. Hoteli smo izenačiti, dali smo že en zadetek, a ga hitro dobili nazaj,'' kar ni mogel verjeti, da so Norvežani tretjič premagali Kenana Pirića le minuto po njegovem zadetku. Takratnem zadetku upanja, da bi lahko Maribor ujel goste in se povsem vrnil v igro.

''Bilo je težko. Bolelo je. Cela ekipa je naredila napako. Težko nam je bilo, a upam, da bo to šola za naprej. Igramo proti velikim klubom. Vsaka tekma je težja,'' pojasnjuje Tavares, ki je v Evropi po Valurju in Aiku naletel proti v tej sezoni najtežjemu tekmecu. Dva zadetka za goste je dosegel Alexander Soderlung, tretjega pa je dodal Mike Jensen. Le minuto po zadetku Tavaresa. Tako sta se ekspresno hitro na obeh straneh med strelce vpisala oba kapetana, ki sta že zajadrala v četrto desetletje.

Takega preobrata na pomni, a ...

Kenana Pirića ne krivi za prejeti prvi gol. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Tavares je prepričan, da lahko Maribor na povratni tekmi pokvari načrte Norvežanom. ''Ne pomnim, da bi v Evropi kdaj uprizorili tak preobrat. A vse se še lahko zgodi. Druga tekma bo trajala še dolgo, še 90 minut. Vse bomo naredili za zmago,'' ostaja Brazilec z vijoličnim srcem optimist in dodaja, da vratar Kenan Pirić ni kriv za prejeti prvi gol, ko ga je s prostega strela prisilil k predaji Soderlund.

''Vsi smo lahko žalostni, a on ni kriv. Celotna ekipa na igrišču se je trudila. Smo ekipa. Ne zanima nas, kdo je naredil napako. Smo ekipa, v kateri pomagamo drug drugemu,'' ga ne zanima, kdo izmed soigralcev si je privoščil napako. Zanj je važen le uspeh ekipe.

O jubilejnem 200. zadetku ne razmišlja

Zaradi tega po tekmi proti Rosenborgu ni hotel toliko govoriti o svojem zadetku. Pa čeprav je bil že 199. v vseh tekmovanjih, dosežen v dresu Maribora. Zato se priljubljeni kapetan bliža ogromnemu jubileju, saj mu manjka le še zadetek do čarobne meje 200 zadetkov.

''O tem ne razmišljam, bo pa zadetek že prišel ob pravem času. Hočem le pomagati ekipi, da zmagamo. Da v soboto končno osvojimo tri točke doma,'' močno pogreša zmage v domačem prvenstvu.

Za NK Maribor je dosegel že 199 zadetkov: Prva liga Telekom Slovenije 149

Evropa 30

Pokal Slovenije 20

Maribor je v štirih krogih osvojil le tri točke, tako da se nahaja pri dnu razpredelnice. ''Hočemo zmagati v soboto. Prva zmaga v prvenstvu nam bi dala zalet, motivacijo za naprej. Zelo bomo motivirani za tekmo proti Taboru,'' se veseli, da bo le tri dni po bolečem porazu z Rosenborgom že sledila priložnost za prvo prvenstveno zmago v tej sezoni.

Tavares bo v kratkem prestopil mejnik 200 zadetkov za NK Maribor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

''Zdaj je najbolj pomembna sobota. Moramo začeti zmagovati v domačem prvenstvu,'' želi Tavares čimprej prekiniti niz slabših (rezultatskih) nastopov v 1. SNL. Najprej zmaga nad Taborjem, nato pa razmišljanje o čudežu v Trondheimu. "Ni še konec," sporoča Tavares. Njegovih besed se v Skandinaviji ne bodo razveselili ...