Norvežani šokirali Ljudski vrt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so na domačem terenu pokleknili pred Rosenborgom.

Mariborčani so na domačem terenu pokleknili pred Rosenborgom. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Slovenski prvak Maribor je v Ljudskem vrtu z 1.3 izgubil prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Rosenborg bo čez teden dni doma branil izjemno prednost. Na delu so še številni slovenski legionarji. Petar Stojanović je z Dinamom iz Zagreba gostil Miho Blažiča (Ferencvaroš) in pred domačimi gledalci le remiziral (1:1). Slovenska branilca sta za svojo ekipo odigrala celotno srečanje. Zmagovalec tega para bo tekmec slovenskih prvakov, če Maribor izločil Norvežane.

Maribor : Rosenborg 1:3 (0:0) Tavares 71.; Soderlund 51., 64., Jensen 71.

Slovenski prvaki so v začetku tekme veliko napadalnejši od gostov, na vrata Rosenborga sprožili številne strele, a mreži se v prvem polčasu nista zatresli. Drugi polčas se je začel slabo za vijolične v 51. minuti je za vodstvo gostov zadel Andreas Soderlund, ki je v 64. minuti vodstvo povišal na 2:0. Za nekaj upanja v domačem taboru je v 71. minuti z izjemnim strelom poskrbel kapetan vijoličnih Marcos Tavares, a kaj ko so Norvežani še v času, ko so navijači na tribunah proslavljali gol Maribora, zadeli za 3:1. Zmedo v obrambi domačih je izkoristil Mike Jensen.

Gooool! 1:2! @nkmaribor je znižal zaostanek, ljudski vrt je na nogah! Je možen preobrat? V 70. minuti je po strelu z razdalje zadel zimzeleni kapetan Marcos Tavares. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/zJ0Zi96bCz — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 7, 2019

Nora tekma v Ljudskem vrtu. @RosenborgBK je le minuto po znižanju @nkmaribor na 1:2 dosegel še tretji gol. Mariborčani v ogromnem šoku. Do konca še 20 minut. @SportalGoool @SiolSPORTAL pic.twitter.com/ZB6Wwtibob — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 7, 2019

Fotogalerija s tekme v Ljudskem vrtu (Miloš Vujinović/Sportida):

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Mariborčani lovijo bogato nagrado Uefe

Maribor je v kvalifikacijah za ligo prvakov že preskočil islandsko in švedsko oviro. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Maribor poskuša po Valurju (Islandija) in AIK Solni (Švedska) izločiti še enega predstavnika države s severa Evrope. Če bi mu uspelo, bi si že zagotovil podaljšanje evropske sezone vsaj do decembra, saj bi si v najslabšem primeru že zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige, hkrati pa si tudi priboril priložnost, da si v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov priigra glavno nagrado - nastop v skupinskem delu največjega tekmovanja, podprt z več kot 15 milijoni evrov nagrade.

Če bi Maribor preskočil norveško oviro, bi se v play-offu pomeril z boljšim iz sosedskega obračuna med prvakoma Hrvaške (Dinamo Zagreb) in Madžarske (Ferencvaroš). Če bi izpadel, bi se v play-offu kvalifikacij za ligo Europa udaril z boljšim iz dvoboja med bolgarskim (Ludogorec) in valižanskim prvakom (TNS).

Najbolj je lahko zadovoljen Blažič

Benjamin Verbič in soigralci niso bili kos belgijskemu predstavniku. Foto: Getty Images Navijači Maribora so v torek s posebnim zanimanjem spremljali dvoboj v hrvaški prestolnici, kjer sta ob morebitnem uspehu nad norveškim prvakom igrala naslednja tekmeca Štajercev. Dinamo Zagreb Petra Stojanovića je na papirju favorit proti Ferencvarošu Mihe Blažiča, a tega pred domačimi gledalci ni pokazal in na koncu le remiziral z Madžari (1:1). Tako Stojanović kot Blažič sta odigrala vseh 90 minut srečanja.

V Nikoziji je Apoel z 1:2 klonil proti Qarabagu in je pred povratnim obračunom v Azerbajdžanu v težkem položaju. V vratih ciprskega prvaka je celotno srečanje stal Vid Belec, medtem ko je bil Roman Bezjak neuporabljena zamenjava.

Ukrajinski podprvak, Dinamo Kijev, za katerega nastopa tudi Benjamin Verbič, je na prvi tekmi v Belgiji z 0:1 klonil pri moštvu Club Brugge. Verbič je začel v prvi postavi, zelenico pa zapustil v 64. minuti.

Nizozemski velikan Ajax, ki so ga pred nekaj meseci od nastopa v velikem finalu lige prvakov delile le sekunde, v Solunu pri Paoku hitro povedel z 1.0, na koncu pa se po zaslugi izkušenega Klaasa-Jana Huntelaarja izognil porazu (2:2).

Ajax je odigral prvo evropsko tekmo po šokantni povratni tekmi polfinala lige prvakov v prejšnji sezoni, ko je proti Tottenhamu zapravil prednost s 3:0 in izpadel v zadnjih sekundah. Foto: Reuters

V sredo, ko bo poskušal Maribor izkoristiti prednost domačega igrišča, bosta na delu tudi nekdanja evropskega prvaka. Porto bo gostoval v Rusiji, Celtic pa v Romuniji. Zelo vroče bo tudi na sosedskih obračunih med podprvaki Turčije in Grčije (Istanbul Basaksehir proti Olympiakosu) ter Švice in Avstrije (Basel proti Lasku iz Linza).

Liga prvakov, play-off (4. krog) kvalifikacij: Skupina prvakov:

Dinamo Zagreb (Hrv)/Ferencvaroš (Mad) - Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom) - Slavia Praga (Češ)

Young Boys (Švi) - Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Apoel Nikozija (Cip)/Qarabag (Aze) - Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč) Skupina neprvakov:

Basel (Švi)/LASK (Avt) - Club Brugge (Bel)/Dinamo Kijev (Ukr)

Istanbul Basaksehir (Tur)/Olympiacos (Grč) - Krasnodar (Rus)/Porto (Por) V play-offu bodo zaigrali zmagovalci obračunov. Prve tekme bodo 20./21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog (prve tekme)