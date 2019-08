S približno poldnevno zamudo so se danes zgodaj popoldne iz Stockholma, kjer so si v sredo zvečer po dramatičnem razpletu povratne tekme proti švedskemu prvaku AIK po podaljških zagotovili napredovanje v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, vrnili nogometaši Maribora. Pričakalo jih je kar nekaj navijačev, prižigali so tudi bakle. "To je najpomembnejši gol v moji karieri," je povedal strelec odločilnega gola Alexandru Cretu.

Zmaga v Ljudskem vrtu z 2:1 pred tednom dni, zaostanek v Stockholmu z 0:1, potem gol za 1:1, pa spet gol AIK za 2:1 in podaljški, v teh pa 117. minuta, gol gostov in veliko veselje slovenskega prvaka na štadionu Friends Arena v Stockholmu. Na mariborsko letališče bi se morali po velikem veselju na Švedskem nogometaši Maribora vrniti že danes ponoči, a je tehnična okvara letala poskrbela, da so to storili približno 12 ur pozneje.

Na mariborsko letališče so pristali danes zgodaj popoldne, tam pa jih je pričakalo kar nekaj najzvestejših navijačev, med katere se je pomešala tudi množica otrok. "Lahko rečem, da je bil to moj najpomembnejši gol do zdaj. Zelo sem vesel za ekipo, zame … Vesel sem za vse. Sem človek, ki verjame do zadnjega. Morda je tudi to razlog, da sem bil jaz tisti, ki je zadel," je po prihodu v Slovenijo v novinarske mikrofone, s katerimi je bil obkrožen, govoril strelec odločilnega gola, Romun Alexandru Cretu.

Andrej Kotnik: Verjamem, da lahko pridemo do tako želene Evrope

Zaželen sogovornik je bil seveda tudi strelec prvega gola, ki ga je Maribor dosegel v prvem polčasu. "Bilo je težko, precej živčnosti, a smo tudi ob zaostanku verjeli vase in v to, da lahko dosežemo ta gol za napredovanje. In smo ga tudi dosegli. Zdaj smo tu, kjer smo. Iz tekme v tekmo dokazujemo, da lahko in smo sposobni. Verjamem, da lahko pridemo tudi do tako želene Evrope. Mislim, da smo sposobni in to lahko naredimo," je povedal Andrej Kotnik.

Tega, kaj je mislil z besedo Evropa, ni razložil, a verjetno je ciljal na skupinski del enega izmed dveh evropskih tekmovanj. Sanje so seveda liga prvakov, za katero bo potrebno preskočiti še dva zahtevna nasprotnika, precej lažja pa bo pot do skupinskega dela lige Europa. Če bo Maribor v naslednjem kvalifikacijskem krogu za elitno evropsko klubsko tekmovanje boljši od Rosenborga, si bo pot v skupinski del drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja že zagotovil.

Darko Milanič: Neverjetna želja fantov, ki so verjeli v zmago

"Zelo napeto je bilo. Tako je vedno, ko je na drugi strani tako kakovosten nasprotnik. Tokrat sta bila na igrišču takšna kar dva. Verjeli smo do konca in na srečo nam je to potem tudi uspelo. Celotna tekma je minila v znamenju te želje. Načrt, ki smo ga imeli, se nam je hitro porušil, potem smo dali gol, pa ga spet dobili. Situacija se je na igrišču vseskozi menjala," pa je dan po novem evropskem podvigu Maribora razlagal njegov trener Darko Milanič.

"Imeli smo neverjetno željo, da bi uspeli. Potem se je to tudi zgodilo. Najbolj pomembno je, da so fantje verjeli v zmago. Preživljali so težke trenutke, a na koncu smo preživeli. Igrali smo dober nogomet proti moštvu, ki je tako na prvi kot tudi drugi tekmi pokazalo, da je zelo dobro," je še povedal Milanič, ki prav veliko časa za uživanje v zmagovitih trenutkih ne bo imel.

Že v soboto slovenske prvake namreč čaka prvenstveni derbi in gostovanje pri za Mariborčane v zadnjem obdobju precej neugodnemu nasprotniku, Muri.

"Imamo naporen ritem. Izredno napore. Nekateri fantje so zdaj odigrali še izredno dramatičnih 120 minut, ki pustijo sledi. Želimo pa igrati in tudi bomo. Razmišljamo samo o tem. Nekatere fante bo treba spočiti. Rok Kronaveter je kaznovan, tako da ima srečo in bo za sredino tekmo proti Rosenborgu spočit. Imamo dovolj fantov, ki čakajo na priložnost. Naj zdaj vsi skupaj pokažejo, da imamo res širok kader," je za konec še povedal Milanič, avtor šestih prvenstvenih naslovov na klopi Maribora, dveh lig Europa in ene lige prvakov. Lahko že letos še dopolni svoj bogat trenerski opus?