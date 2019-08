Zahovićev klic spravil Milaniča v dobro voljo #video

V sredo se v Ljudskem vrtu obeta spektakel. Prodaja vstopnic poteka odlično. Na voljo je še nekaj dragocenih papirjev za vzhodno tribuno, prodajajo se tudi še sedeži na severu, kjer ne bo veliko privržencev Rosenborga. Za razliko od Aika, ko se je na Štajersko napotilo več kot 600 glasnih Švedov, bo tokrat za goste iz Skandinavije navijalo okrog 70 navijačev norveškega prvaka.

Pametno, s pravo dozo čustev

Slovenski prvaki vstopajo v dvoboj z velikimi pričakovanji. ''Zadovoljen bi bil z zmago, a moramo paziti na veliko stvari, majhnih podrobnosti. Gostje nam ne bodo pustili veliko, a imamo v napadu mirnost, kombinatoriko. Poizkušali jim bomo vsiliti naš način, da ne bomo igrali po njihovih notah,'' je napovedal dvoboj z najbolj trofejnim norveškim klubom Darko Milanič.

Prvič, odkar je trener Maribora, se bo pomeril proti klubu iz domovine nordijskih športov. Pričakuje podobno razmerje moči, kot ga je dal domači dvoboj 2. kroga kvalifikacij proti Aiku iz Stockholma in sporoča izbrancem, da morajo v dvoboj vstopiti zelo pametno. Ne smejo se zaleteti, izgoreti v preveliki želji, ampak se proti ''otrokom trolov'', takšen je vzdevek nogometašev Rosenborga, predstaviti odločno, s pravo dozo čustev.

Rosenborg podoben Aiku

Darko Milanič upa, da bo Maribor nadaljeval niz domačih evropskih zmag. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Igro gostov je podrobno analiziral še njegov pomočnik Saša Gajser. Milanič si je ogledal več srečanj in prišel do zaključka, da se predstave Rosenborga v norveškem prvenstvu in Evropi razlikujejo. Zlasti zaradi kakovosti tekmecev, ki so v evropskem tekmovanju na višji ravni.

Opazil je tudi, da igra Rosenborg drugače v gosteh kot doma. Podobno kot Aik, ki je v Stockholmu pokazal veliko bolj ofenziven obraz od tistega v Ljudskem vrtu. ''Po nekaterih stvareh je Rosenborg podoben Aiku. Ima izredno nevarne prekinitve, pri predložkih v kazenski prostor napadajo z velikim številom igralcev, saj se pridodajajo še zvezni igralci. Kot kolektiv so po tehnični kakovosti na podobni ravni kot Aik,'' je pojasnil trofejni strateg Maribora, ki v Prvi ligi Telekom Slovenije še čaka na prvo zmago, v Evropi pa preskakuje vse ovire.

Za razliko od zadnjega evropskega srečanja, pravcato dramo na Švedskem, ne bo mogel računati na Alexandra Cretuja. Romun je bil junak vijolic v Stockholmu, tokrat pa ga bo na odgovornem položaju zadnjega zveznega igralca nadomestil Aleks Pihler in združil moči z Blažem Vrhovcem.

Cretu bo tako moral prvo tekmo z Norvežani izpustiti zaradi kazni rumenih kartonov, trener Maribora pa bo najbolj pogrešal njegove kakovostne defenzivne skoke, s katerimi je zelo pomagal ekipi. Po svoje je vesel, da bo manjkal na prvi tekmi, saj je prepričan, da ga bo zaradi defenzivnih skokov še bolj potreboval na povratni tekmi, ki bo prihodnji torek v Trondheimu.

Zelo pozitivne novice glede Zahovića

Luka Zahović se bo v sredo pridružil klubu. Foto: Vid Ponikvar Takrat bo morda prvič v tej evropski sezoni računal tudi na najboljšega strelca zadnjih sezon Luko Zahovića. Njegov oče Zlatko Zahović je v prejšnjem stoletju v dresu Porta že zatresel mrežo Rosenborga. Luka v sredo še ne bo mogel pomagati soigralcem, a je vseeno razveselil svojega trenerja. Od začetka sezone se ubada z zdravstvenimi težavami, v nedeljo pa se je oglasil s terapij. ''Novice so zelo pozitivne, saj je stanje boljše in že dela na igrišču,'' je Milanič zaupal, kako je v glasu napadalca prepoznal izboljšanje zdravstvenega stanja in napredek.

Zahović, ki je v zadnjih treh sezonah v 1. SNL dosegel kar 51 zadetkov, se bo v sredo vrnil v klub in bo nared za treninge in tekme. Zato bi lahko že kmalu ponovno zaigral za vijolice in jim pomagal v boju za sanjski cilj, preboj v skupinski del lige prvakov, kjer je kot najstnik že osvajal pozornost in zatresel mrežo Sportinga.

Hotić komaj čaka

Milaniča veseli, da so razen kaznovanega Cretuja, skorajšnjega povratnika Zahovića, že dalj časa poškodovanega Luke Uskokovića in Santosa za sredin spopad z Norvežani na voljo vsi igralci. Med njimi je tudi Dino Hotić, lačen nove uspešne predstave Maribora na evropskih zelenicah. ''Komaj čakam, da se začne tekma. Jutri bo poslastica,'' sporoča eden najboljših posameznikov Maribora.

Trdno verjame, da bodo dobre igre kmalu poskrbele za zmage v prvenstvu in bliskovit skok po lestvici navzgor, v sredo pa si želi pozitivnega rezultata proti Rosenborgu, ki bi vijolicam omogočal bolj sproščeno pot na Norveško. Na tekmo, ki bo odločala o ogromnem vložku, silnih milijonih evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa).