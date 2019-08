Spremenjenemu Mariboru je odleglo, zdaj pa po velik podvig na sever Evrope

"To smo iskali in to smo dobili," je po sobotni zmagi v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije, sploh prvi prvenstveni v tej sezoni - s 4:2 je v Ljudskem vrtu po hudem boju padel novinec v ligi Tabor iz Sežane -, povedal Darko Milanič. Trener Maribora, ki je tokrat zaigral v taktično precej spremenjeni podobi, z ekipo že jutri zjutraj odhaja na Norveško, kjer bo v povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov skušal priti do velikega podviga proti tamkajšnjemu prvaku Rosenborgu, potem ko je doma izgubil z 1:3.

Maribor je šele v četrtem poizkusu prišel do sploh prve prvenstvene zmage sezone. Prvaki, ki so vsega tri točke v prvih štirih prvenstvenih krogih prišli tudi po zaslugi nesrečnega spleta okoliščin, so tako le osvojili prvi cel paket točk, po katerem bodo vsaj malo lažje zadihali. Sploh njihov trener, ki je vse bolj na udaru kritikov. Kar nekaj jih je bilo glasnih tudi po tekmi s Taborom, saj so Mariborčani do zmage s 4:2 kljub temu, da so imeli cel polčas igralca več, prišli šele v zaključku tekme, a glavni cilj je bil dosežen.

"Trajalo je nekoliko dlje, da smo prišli do odločitve. Sežančani so potrdili, kar so pokazali že v prejšnjih tekmah. Da imajo kakovost. Pri nas je bila opazna nesproščenost. Vidne so bile tudi posledice neverjetnega ritma zaporednih tekem in situacij iz prvenstva, ko nismo osvajali točke, a bi si jih ob prikazanem zaslužili. Takšne zadeve privedejo do živčnosti, a smo dosegli namen. Ne smemo pozabiti, da je zmaga, do katere prideš ob koncu, enako dobra ali včasih tudi boljša od tiste, ko je zmagovalec odločen že prej. To pomeni, da smo bili v tekmi, da smo bili ustrezno osredotočeni. Izkoristili smo prednost igralca več, dobro kombinirali in izpolnili cilj," je po tekmi govoril Darko Milanič, ki je tokrat na igrišče poslal precej zanimivo zasedbo.

V postavitvi s tremi branilci je šla v ogenj enajsterica brez bočnih branilcev, tako da sta ob avt liniji nasprotnikov gol napadala Martin Kramarič in Rudi Požeg Vancaš, ki sta se razvrstila v vrsto preostalih ofenzivno naravnanih nogometašev Maribora (Dino Hotić, Rok Kronaveter in Nardin Mulahusejnović). Trener Maribora, ki bo po porazu z 1:3 pred domačimi navijači že v torek zvečer na Norveškem lovil velik preobrat proti Rosenborgu, se je za tako spremembo v postavitvi zagotovo odločil tudi v želji, da preizkusi recept, s katerim se bo v Skandinaviji lotil lova na velik evropski podvig.

Luka Zahović se je vrnil po poškodbi in potreboval vsega 17 minut, da je zabil odločilni gol. Najboljši strelec slovenskega prvenstva zadnjih dveh let je za Maribor zagotovo velika okrepitev tudi pred torkovo evropsko tekmo proti Rosenborgu. Foto: Vid Ponikvar

Odlično, da se je vrnil Luka Zahović

"Imeli smo poskus nove postavitve, z veliko ofenzivnimi igralci. Ni nam šlo vse, kot bi si želeli, kar je razumljivo, saj je bilo to prvič. Ko pogledaš tekmo in zmagaš s štirimi doseženimi goli, je okej. To smo iskali in to smo dobili," je to po tekmi komentiral tudi Milanič, ki se je razveselil dejstva, da sta se med strelce vpisala novinec v vrstah vijoličastih Rudi Požeg Vancaš, ki je prišel do prvenca v novem klubu, in Luka Zahović, ki se je vrnil po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe in lahko v nadaljevanju sezone predstavlja veliko okrepitev za napad Maribora.

"Super je, da sta zadela. Luka je po tako dolgem premoru zabil lep gol, si ga zaslužil z aktivnostjo. Upam, da jih bo v prihodnje še veliko. Rudi pa je potreboval ta zadetek, saj je že odigral nekaj tekem, bil v priložnostih, bil blizu. Zanj je pomembno, da je zadel v pravem trenutku," je povedal trener slovenskega prvaka.

Mariborčani se bodo že v ponedeljek zvečer podal na pot v Trondheim, kjer jih v torek ob 19. uri čaka povratni obračun z Rosenborgom.

"Dokler ni konec, moramo verjeti v uspeh. Nogomet je tako zelo nepredvidljiv, tako odvisen od nekega določenega trenutka, da je vse mogoče. Tudi naše napredovanje pri takšnem zaostanku. Treba je verjeti, jurišati, skušati zabiti na vsak način. Bomo pa morali biti odlični, da bi nam uspelo," je boj do zadnjega napovedal Milanič, ki je proti Skandinaviji vsaj z enim očesom zagotovo pogledoval tudi v soboto.

Komaj 19-letni Erik Botheim je v soboto zablestel s "hat-trickom" pri prvenstveni zmagi Rosenborga. Foto: Getty Images

Tam je namreč Rosenborg v 17. prvenstvenem krogu na svojem štadionu gostil Tromso in ga razbil s 5:2. S tremi goli se je izkazal komaj 19-letni napadalec Erik Botheim, ki ga na prvi tekmi v Ljudskem vrtu ni bilo niti na klopi norveškega prvaka. Lahko veliki up norveškega nogometa, ki pridno trese mreže nasprotnikov v mlajših selekcijah Norveške, kmalu pa utegne dočakati priložnost tudi v članski reprezentanci, predstavlja novo težavo za nogometaše Maribora?

Rudi Požeg Vancaš se je med tekmo naježil

Rudiju Požegu Vancašu je po prvencu v majici Maribora zagotovo odleglo. Foto: Miloš Vujinović/Sportida



"Imel sem nekaj priložnosti, v Evropi in v ligi. Zdaj sem zadel, izjemno sem vesel. Upam, da je to šele začetek in da bom v prihodnje zabil še veliko golov za NK Maribor. Da bodo navijači in ekipa zadovoljni z menoj. Na prejšnjih tekmah nisem bil pravi, zdaj je bilo okej. Morda me je ta pritisk le še dodatno motiviral," je bil po tekmi zadovoljen Rudi Požeg Vancaš, ki so ga med tekmo navijači nagradili tudi z vzklikanjem njegovega imena, česar se je močno razveselil. "Občutki so fantastični. Priznam, da sem se naježil med tekmo. To me bo samo gnalo naprej, k nadaljnjemu delu. Zahvaljujem se za podporo navijačem, prav tako pa tudi vsem soigralcem, ki so mi stali ob strani v trenutkih, ko mi ni šlo. Pomagali so mi na treningih in tudi na tekmah," je še povedal 25-letni Dolenjec in tudi on, podobno kot njegov trener, povedal, da na Norveškem verjame v podvig.



V Ljudski vrt je iz Celja, v majici katerega se je dokopal do naziva uradno najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni, poleti prišel kot velika okrepitev, a imel tudi nekaj težav s poškodbo. Ko je na prvih osmih tekmah v vijoličasti majici ostal brez zadetka in tudi sicer na igrišču pokazal bolj malo, se je seveda hitro znašel na udaru kritikov, ki so od njega zahtevali nekaj več. Zdaj so prvič to tudi dobili. Pri zmagi nad Taborom je prišel do prvega zadetka v vrstah slovenskega prvaka, po katerem je slovenskemu reprezentantu seveda močno odleglo.

Andrej Razdrh: Zgodilo se je, kar sem napovedal

"Škoda, da smo izgubili. Zgodilo se je, kar sem napovedal. V Maribor smo prišli odigrati dobro tekmo, nismo se zaprli. Škoda za izključitev, do rdečega kartona je bila tekma precej izenačena. Vrnili smo se tudi z igralcem manj, a na koncu izgubili. Čestitke Mariboru, a mislim, da je bil končni rezultat nekoliko previsok. Maribor je odlična ekipa, z igralcem manj je proti njej seveda še težje igrati. Odigrali smo solidno tekmo in pokazali, da imamo v perspektivi precej dobro postavljene stvari. Smo karakterna ekipa. Škoda za poraz, ampak na koncu z igralcem manj nismo mogli zdržati," je po tekmi povedal trener poraženega Tabora Andrej Razdrh.







"Pozitivna s te tekme je za nas zagotovo igra, ki smo jo pokazali. Mislim, da smo bili v velikem delu tekme precej enakovredni Mariboru. Nismo se potegnili nazaj in se branili. Napadli smo visoko in skušali igrati. Rezultatsko smo bili zelo blizu. Na koncu nam je zmanjkalo malo moči. Ni bilo lahko z igralcem manj igrati v Ljudskem vrtu," je še povedal trener novinca med prvoligaši, ki ima po petih prvenstvenih krogih šest točk in je pri sredini prvenstvene lestvice.

