Večer evrogolov, šokov, nepozabnih prvencev in izključitev v Ljudskem vrtu #video

Nogometaši Maribora so v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali CB24 Tabor Sežano s 4:2 (1:1) in dočakali prvo zmago v tej sezoni. Prvi zadetek v tej prvenstveni sezoni so v dresu Maribora dosegli Rudi Požeg Vancaš, Rok Kronaveter in povratnik Luka Zahović.

Maribor : CB24 Tabor Sežana 4:2 (1:1)

Ljudski vrt, gledalcev 2500, sodniki: Glažar, Skok, Šprah.

Strelci: 1:0 Hotić (34.), 1:1 Sikimić (42.), 2:1 Požeg Vancaš (54.), 2:2 Sikimić (73.), 3:2 Zahović (83.), 4:2 Kronavater (90.).



Maribor: Pirić, Rajčević, Cretu, Kronavater, Hotić, Ivković, Vrhovec, Požeg Vancaš, Ogrinec (od 65. Zahović), Kramarič (od 75. Mešanović), Mulahusejnović (od 76. Tavares).



CB24 Tabor Sežana: Rener, Azinović, Zebič, Horvat (od 82. Salkić), Ristić, S. Babić, Mihaljević (od 62. Nemanić), Sever, Bongongui, Milošev (od 71. M. Babić), Sikimić.



Rumeni kartoni: Kramarič; Azinović, Ristić.

Rdeči karton: S. Babić (45.).

Petnajstkratni državni prvaki iz Maribora so v petem krogu zabeležili prvo zmago v Prvi ligi Telekom Slovenije. Pred domačimi gledalci v Ljudskem vrtu so premagali novinca v elitni druščini, CherryBox24 Tabor Sežano, s 4:2.

Luka Zahović je zadel za 3:2:

Po razočaranju na sredini tekmi kvalifikacij za ligo prvakov in porazu 1:3 proti Rosenborgu so tri točke spodbudna novica za varovance Darka Milanića. Prav tako pa vrnitev prvega strelca vijoličastih Luke Zahovića, ki je očitno pozdravil poškodbo in v 83. minuti zadel za tretji gol in tri točke.

Tabor dvakrat izenačil, a ...

Sežančani so še enkrat več pokazali, da upravičeno in z veliko motiva nastopajo v Prvi ligi Telekom Slovenije. Čeprav so ves drugi polčas nastopili z igralcem manj - rdeči karton oziroma dva rumena je ob koncu prvega dela prejel Stjepan Babić, so bili vse do konca v igri za zgodovinsko prvo točko v Ljudskem vrtu.

Po zaslugi izkušenega, 36-letnega Predraga Sikimića, so dvakrat izenačili. Srbski napadalec je v 42. minuti po napaki mariborske obrambe izničil natančen strel Dina Hotića za 1:0, v 73. minuti pa je z glavo zadel še za 2:2.

Drugi zadetek Predraga Sikimića:

Pred tem je svoj prvi zadetek v vijoličastem dresu dosegel Rudi Požeg Vancaš, za tem (83. minuta) je na 3:2 po spretni podaji Marcosa Tavaresa močno in natančno meril Luka Zahović, za konec pa je v polno z roba kazenskega prostora zadel še Rok Kronaveter.

V naslednjem krogu 17. avgusta bodo Sežančani gostili Triglav Kranj (17.00), Mariborčane pa čaka pot v Celje (20.10).

